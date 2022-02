Het thema van de 15e editie van Antwerp Pride wordt 'Queertopia' dat verwijst naar kijken naar de toekomst kijken.

Antwerp Pride is dit jaar aan zijn vijftiende editie toe en het LGBTQIA+-evenement hoopt er na twee coronajaren weer een volwaardige editie van te kunnen maken met onder meer een parade en twee muziekfestivals. Thema wordt dit jaar 'Queertopia'. Dat verwijst naar het feit dat Antwerp Pride weer naar de toekomst wil kijken. Het is bovendien een zoektocht naar 'de ideale LGBTQIA+ wereld' binnen nog eens vijftien jaar.

'We nodigen iedereen uit om mee te denken en te dromen over Queertopia', zegt Antwerp Pride-voorzitter Bart Abeel. 'Hoe willen we dat onze maatschappij er in 2037 uitziet? Zal er in 2037 nog een Antwerp Pride nodig zijn? Komen er nog letters bij onze LGBTQIA+ gemeenschap of hebben we een andere naam? Is ons taalgebruik tegen dan genderneutraal?'

Die vragen rond een mogelijk 'Queertopia' zullen naar voren komen in het Antwerp Pride magazine, op sociale media en tijdens debatten, gesprekken en andere activiteiten doorheen het evenement. 'Tot een slotconclusie zullen we niet komen', stelt Abeel. 'Queertopia is niet zozeer de bestemming, maar de reis ernaartoe.'

De vijftiende editie van Antwerp Pride vindt dit jaar plaats van woensdag 10 augustus tot en met zondag 15 augustus. Hoogtepunt moet de Pride Parade worden, traditioneel op zaterdag. Het precieze programma wordt echter pas later bekendgemaakt. Wel laat de organisatie al weten dat er op twee nieuwe locaties zal worden gevierd: het grote festivalterrein komt dit jaar op de nieuw aangelegde Scheldekaaien ter hoogte van de De Gerlachekaai en de Sint-Andriesplaats wordt eveneens ondergedompeld in regenboogkleuren en -activiteiten.

