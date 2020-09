Verschillende ngo's hebben klacht ingediend tegen de Amerikaanse regering. Een detentiecentrum in de Amerikaanse staat Georgia zou ongewoon vaak een hysterectomie uitvoeren bij vrouwelijke migranten.

Het was Dawn Wooten, een verpleegster van het door een privéfirma gerunde Irwin County Detention Center (ICDC) in Ocilla die de ngo's informeerde over de praktijken. De klokkenluidster verklaarde dat verschillende vrouwen haar vertelden dat ze niet begrepen waarom ze een hysterectomie hadden moeten ondergaan. 'Verschillende gevangenen vertelden me dat ze naar de dokter waren gegaan en gesteriliseerd werden zonder dat ze hiervan vooraf op de hoogte waren gebracht', zei ze. Geen van de vrouwen met wie ze sprak kon vertellen waarom de ingreep bij hen was uitgevoerd. Volgens dezelfde bron heeft één arts in het bijzonder 'bijna op iedereen een hysterectomie uitgevoerd'.

Geen toestemming

Zo vertelt Wooten het verhaal van een vrouw die onder het mes ging om een cyste op haar linkereierstok te laten verwijderen. Toen ze uit de operatiezaal kwam, waren haar beide eierstokken verwijderd. Een andere vrouw kreeg van de dokter te horen dat ook zij een cyste had, maar dat die via drie kleine gaatjes behandeld kon worden. Onderweg naar het ziekenhuis bleek dat ze ingepland stond om een hysterectomie te ondergaan. Toen ze uitlegde dat er iets was fout gegaan, antwoordde de verpleegster volgens haar boos en roepend.

Azadeh Shahshahani van de ngo Project South zegt dat de vrouwen in ICDC in een extreem kwetsbare positie zitten en 'geen controle hebben over hun eigen lichamen'. 'Er lijkt geen sprake van geïnformeerde toestemming... de vrouwen hadden amper iets te zeggen in wat er gebeurde.'

'Experimenteel concentratiekamp'

Een sterilisatie kan medisch aangewezen zijn, bijvoorbeeld wanneer er sprake is van een erg zware menstruatie of andere ernstige aandoeningen, maar dat zijn slechts uitzonderingen. 'Het kan toch niet dat iedereens baarmoeder er zo slecht aan toe is?', aldus Wooten.

'Toen ik al deze vrouwen ontmoette die een dergelijke operatie hadden ondergaan, bedacht ik mij dat het leek op een experimenteel concentratiekamp. Het was alsof ze aan het experimenteren waren met onze lichamen', vertelde een vrouw die in het centrum verbleef aan de ngo Project South.

Lange lijst voorvallen

'De sterilisatie van vrouwelijke immigranten is nog maar eens een horrorverhaal om toe te voegen aan de lijst van mishandelingen die gedocumenteerd werden op de ICE privégevangenissen', zegt Paola Luisi, directeur van Families Belong Together aan The Cut. Ze doelt daarmee onder andere op het bijhouden van de menstruatiecyclus van meisjes om te verhinderen dat ze abortus zullen ondergaan, op de beleidskeuze om zwangere vrouwen een visum te kunnen weigeren en het scheiden van moeders en hun kinderen.

In naam van de vastgehouden migranten en van de verpleegster die aan de alarmbel trok, dienden verschillende ngo's samen een klacht in. De klacht maakt ook gewag van een slechte gezondheidszorg in het algemeen en onveilige werk- en leefomstandigheden. In het centrum verblijven migranten die onder andere op vraag van de Amerikaanse immigratiecontroledienst ICE worden vastgehouden.

