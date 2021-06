In 2020 ontving het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen negen procent meer klachten op grond van genderdiscriminatie dan in 2019. De voorvallen spelen zich vooral af op het werk en op een openbare plaats.

We hadden in 2020 dan wel misschien minder sociale contacten, dat hield seksistische uitingen niet tegen. Het Instituut voor Gelijkheid van Vrouwen en Mannen (IGVM) noteerde afgelopen jaar immers een stijging van negen procent klachten op grond van genderdiscriminatie.

Vooral op het werk blijven vrouwen opbotsen tegen discriminatie op grond van hun geslacht. De meldingen in 2020 gingen voornamelijk over de toegang tot werk (33%), de arbeidsvoorwaarden en verloning (31%) en de beëindiging van een arbeidsrelatie (22%).

Meer dan één op de drie ontvangen meldingen (36%) in het domein werk betrof zwangerschap of moederschap. Liesbet Stevens, adjunct-directeur van het Instituut, benadrukt: 'Deze cijfers tonen aan dat discriminatie en ongelijke behandeling op grond van zwangerschap, moederschap of kinderwens ook in 2020 nog een groot maatschappelijk probleem waren'.Ook seksuele intimidatie in de werksfeer werd afgelopen jaar vaker gemeld, ondanks de sterke toename van thuiswerk.

Seksisme op straat

Vijftien procent van de meldingen die het Instituut afgelopen jaar ontving, gingen dan weer over genderdiscriminatie in de openbare ruimte. Opmerkelijk is de stijging van meldingen over online grensoverschrijdend gedrag. Deze is deels toe te schrijven aan het feit dat het Instituut bevoegd werd om slachtoffers van wraakporno juridisch bij te staan door de wet van 4 mei 2020.

Het aantal meldingen van straatintimidatie verdubbelde tegenover 2019. Voor Liesbet Stevens is het noodzakelijk om de middelen in de strijd tegen seksisme op een openbare plaats te bekijken. 'Het is meer dan ooit nodig om efficiënt op te treden tegen seksistische uitspraken die de genderongelijkheid in de maatschappij versterken', besluit Liesbet Stevens.'

