Op 12 februari schudden de sterren hun kaarten helemaal door elkaar voor een nieuw en boeiend jaar. Een cyclus die voor de twaalf tekens van de Chinese dierenriem in het teken zal staan van voorzichtigheid en doorzettingsvermogen, maar die ook een gelegenheid zal zijn om grote projecten uit te voeren. Met andere woorden: tijd voor een wedergeboorte!

AAP

AAPWeten hoe je geluk kunt herkennen als het er is, is niet voor iedereen weggelegd. Apen kunnen dat wel en beslissen dan ook om van iedere seconde te genieten. Je leeft ieder moment voluit, ver weg van de spijt of angst die met het verleden verbonden is. Een gemoedstoestand die je langs een sereen en duidelijk pad begeleidt, waarop je tientallen kleine overwinningen kunt behalen die je ruimschoots verdiend hebt. In de liefde: Om je leven als koppel te kruiden, gooi je al je enthousiasme en verbeelding in de strijd. Soms herkent je partner je niet meer, en dat is een goed teken. HAAN Alle indicatoren staan op groen. Hanen mogen zich verheugen op twaalf warme, rustgevende en levendige maanden. Omdat je kunt rekenen op een ontspannen en serene sfeer, kun je je ook beter concentreren op de nieuwe plannen die je in 2021 absoluut wilt uitvoeren. Bij de geringste hindernis heb je bovendien het geluk aan je zijde. Leg de lat dus gerust nog maar een stuk hoger. In de liefde: Weg met wijsheid en verstand. Maak plaats voor waanzin, opwinding en bedwelmende avonden om mateloos te genieten, ver weg van de ketting waar je tot voor kort aan vasthing. HOND Na te lange maanden waarin je op je lauweren rustte en meermaals zelfs in slaap viel, ben je nu klaar om je leven helemaal te hervatten. Honden willen opnieuw actief zijn en het verschil maken. Je wilt de leiding over je leven opnieuw overnemen, zelfs als dat betekent dat je het lot soms een beetje moet forceren. En ja, je bent ook van plan om voortaan wat minder water bij de wijn te doen. Sommigen zullen protesteren. In de liefde: Je intuïtie wijst de juiste weg in je gevoelsleven. Je kunt dan ook zeer goed anticiperen op de noden en verlangens van je partner. Goed voor vrolijkheid, tederheid en geluk. ZWIJN Voor Zwijnen belooft 2021 een prachtig jaar te worden. Het lijkt wel een groot album dat opengaat en je uitnodigt om fantastische bladzijden te schrijven, vol onvergetelijke herinneringen. Meer dan ooit zullen je natuurlijke charme en uitstraling een troef zijn. Soms ben je zo overtuigend dat je wensen voor anderen bevelen zijn. Als je voor een hindernis komt te staan, komt het lot een handje toesteken. In de liefde: Je vriendschappen en liefdes zullen de zoete smaak van openheid en vrijgevigheid hebben. Bovendien ziet het ernaar uit dat 2021 een paar aangename verrassingen in petto heeft. RAT Je mag uitkijken naar een wel zeer geanimeerd jaar. Het leven van Ratten zou ook weleens heel wat veranderingen kunnen ondergaan. Je zult vooruit willen, maar ook alles in twijfel trekken of toch op z'n minst een andere dan de voorgestelde weg nemen. Vaak zul je de voorkeur geven aan actie boven reflectie, op het gevaar af dat je af en toe een beetje roekeloos zult zijn. Je horizon zal veel breder worden. In de liefde: Alles wordt mogelijk. Zowel voor alleenstaanden die op zoek zijn naar wat meer actie in hun gevoelsleven, als voor koppels die al lang leven op het ritme van passie en emotie. BUFFEL Je bent zeer optimistisch. Buffels zullen dit jaar veel voldoening putten uit wat ze doen. Je zult zelfs moeten oppassen dat je niet te veel zelfvertrouwen krijgt. In veel situaties doe je er immers beter aan om voorzichtig te handelen en eerst al je pionnen op de juiste plaats te zetten vooraleer je de knoop doorhakt. Om niet uit de boot te vallen zul je trouwens voortdurend bij de les moeten blijven. In de liefde: Als eeuwige verleiders laten Buffels geen enkele prooi ontsnappen, zeker niet wanneer ze op zoek gaan naar een zielsverwant. Koppels zien de vlam van de passie helemaal oplaaien. TIJGER Het lijdt geen twijfel dat Tijgers zich dit jaar in een bevoorrechte situatie bevinden. Niet alleen vergezelt het geluk je overal waar je gaat en bij alles wat je doet, ook je relatie met anderen wordt almaar beter. Je kunt dus uitkijken naar twaalf maanden vol uitstekende momenten, een onverwacht maar warm weerzien en een goede band met je naasten. Je zult je geen moment vervelen. In de liefde: Het lot brengt mensen op je pad die je volledige aandacht verdienen. Het is dus aan Tijgers om het verschil te maken tussen liefde en vriendschap. Er staan diepe en oprechte gevoelens op het spel. KAT Af en toe gebeuren er dingen die Katten het gevoel kunnen geven dat iemand probeert om hun stokken in de wielen te steken. Je moet je in dat geval systematisch afvragen of je je dat misschien niet inbeeldt. De waarheid is immers dat aan alle voorwaarden voldaan is om er een fantastisch jaar van te maken. Wel zul je ook af en toe moeten overwegen om sommige dingen als ballast uit je leven te schrappen. In de liefde: Stormen zal het de komende twaalf maanden maar zelden doen. Wel zul je vaak kunnen proeven van geluk en emotionele weelde. Hoe verder het jaar vordert, hoe meer je tot rust komt. DRAAK Een goed humeur is de beste garantie voor een harmonieus gevoel. Dit jaar zullen Draken hun uiterste best doen om die aangename voldoening te ervaren. Je bent je immers zeer bewust van het geluk dat je hebt, met de warmte van je naasten om je heen. Er is ook sprake van nieuwe en zeer aantrekkelijke kansen. Soms valt alles zo makkelijk in de juiste plooi dat je wordt overspoeld door een euforisch gevoel. In de liefde: Zelfs als het niet allemaal volledig naar je zin is, zal elk warm moment wel waarachtig en echt zijn. Als het fout gaat, is er maar één antwoord: blijven praten. SLANG Slangen kiezen in het komende jaar altijd voor de verstandigste oplossing. Je gebruikt al je kennis en ervaring om knopen door te hakken. Ondertussen zet je je ook in voor een zo aangenaam mogelijke sfeer in je omgeving. Daarnaast verlang je naar verafgelegen plaatsen waar je je even kunt terugtrekken om na te denken, maar ook om nieuwe streken te verkennen en je ervaring daarna met naasten te delen. In de liefde: Het jaar staat voor jou helemaal in het teken van een nieuwe passie. Niet alleen voor Slangen die een partner in hun leven binnenlaten, ook voor wie op dit moment al een relatie heeft. PAARDJe beseft dat je met het jaar 2020 een hoofdstuk in je leven hebt afgesloten. Een hoofdstuk waarin alles een beetje tot stilstand is gekomen. Paarden zijn dan ook vastberaden: in 2021 nemen ze de teugels opnieuw in handen en willen ze vooral veel nieuwe dingen ontdekken. Je zult in ieder geval nog meer dan vroeger kunnen rekenen op de goede raad van je vrienden, naasten en partner. In de liefde: Al je gevoelens worden intenser en krachtiger. Vrijgezellen hebben weinig nodig om in vuur en vlam te staan. Heb je al een relatie, dan is 2021 het jaar waarin je het allemaal juist wilt doen. GEITJe verlangens en wensen zijn oprecht en haalbaar. Geiten dromen nooit van onmogelijke dingen en je gelooft ook niet in mirakels, het komende jaar nog minder dan je naasten van je gewend zijn. Ze doen dan ook alles wat mogelijk is om je te geven wat je wilt. De komende maanden ben je met zo veel dingen bezig dat je af en toe voor grote verrassingen komt te staan of boeiende mensen ontmoet. In de liefde: De duisternis is verdwenen, in de plaats komt een licht dat heerlijk zacht en dromerig is. Er hangt een nieuwe liefde in de lucht, maar ook rust, sereniteit en poëzie.