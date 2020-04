De boodschappen-doende buurjongen, de quarantaine-Tinder-crush, de huisarts, de tramchauffeur of de kat die kopjes geeft: in deze rubriek bedanken lezers iemand die tijdens deze coronacrisis in hun ogen een welgemeende merci verdient. Vandaag bedankt directeur Johan Arits zijn rusthuispersoneel voor hun oeverloze toewijding.

'Net mocht ik het fantastische nieuws al delen op de personeelsvergadering: al onze medewerkers testten negatief op het coronavirus! En hoewel de champagne nog niet koud staat, is dit wel al een lichtpuntje in de gigantische strijd die wij als woonzorgcentrum leveren. De testresultaten zijn mooi nieuws na weken vol buitengewone inzet. Ik heb stuk voor stuk mensen in dienst die zich uitmuntend engageren ondanks de immense verantwoordelijkheid die op hun schouders rust.'

'In een risico omgeving vechten zij tegen een onbekende vijand met schitterende vastberadenheid en koelbloedige focus. De inzet die ik constateerde bij een jonge vrouw die pas bij ons in dienst is, heeft me ontroerd. Wanneer ik haar vroeg hoe ze zich voelde, antwoordde ze me op een professionele manier dat ze geen tijd had om te praten omdat ze zo druk bezig was. Die focus zie ik bij iedereen. Al mijn personeel, van de zorgkundigen tot de onderhoudsploeg en de verpleegkundigen en de CRA, leven de maatregelen tot in de puntjes na en trekken deze door tot in hun privéleven. Dat dat veel van mensen vraagt, daar ben ik me bewust van.'

'De poetsploeg heeft op eigen initiatief het uurrooster aangepast om langer aanwezig te zijn en de hygiëne in het rusthuis te maximaliseren. Ze kozen hier zelf voor, omdat ze beseffen hoe waardevol hun werk is. Nu meer dan ooit. Daarom aan al mijn personeel: een welgemeende dankjewel voor al de extra moeite die jullie leveren.'

'Bovendien wil ik ook accentueren hoe dankbaar ik ben voor het vertrouwen dat de families van de bewoners aan ons woonzorgcentrum geven. Het is op z'n zachtst uitgedrukt lastig om wekenlang afgesloten te zijn van je dierbaren. Dat je daarnaast ook blindelings moet vertrouwen op de goede zorgen van een woonzorgcentrum dat je lang geleden hebt gekozen maakt het niet makkelijker.'

'Daarom is het aan ons om te bewijzen dat wij die keuze waard zijn. Dat mensen hun familieleden aan mij toevertrouwen om in WZC De Verlosser hun laatste levensjaren door te brengen, betekent uitzonderlijk veel voor mij. Bedankt om in ons te geloven, ondanks dat je nu niets kan controleren of navragen. Bedankt voor jullie brieven waarmee jullie bevestigen dat jullie voor het juiste woonzorgcentrum kozen. Bedankt om te laten zien dat onze inzet loont.'

'En last but not least een welgemeende dankjewel aan mijn gezin en vriendengroep. Al wekenlang zijn ook zij intensief bezig met mijn werk: ze zijn mee bezorgd over de goede gang van zaken, ik kan bij hen terecht om dingen te ventileren en te relativeren. De sms'jes en telefoontjes van vrienden zijn hartverwarmend. Wanneer ik pas ga slapen op het moment dat ik denk dat alles onder controle is, heeft mijn gezin daar begrip voor.'

'Ga ervoor en maak je over ons geen zorgen, hier komt alles wel goed', drukt mijn echtgenote me meermaals op het hart. Dankzij die woorden kan ik me blijven focussen op mijn job, waar ze mij nu meer nodig hebben dan thuis. Dankzij jullie besef ik hoe waardevol een liefdevolle omgeving is en dankzij jullie kan ik samen met mijn medewerkers blijven doorgaan tot de strijd gestreden is.'

Wil jij zelf collega's, vrienden, verplegers, buren, personeel of de bakker om de hoek in de bloemetjes zetten op Weekend.be? Zet op mail wie je waarom wil bedanken naar bedankt@knack.be en wij doen de rest.

'Net mocht ik het fantastische nieuws al delen op de personeelsvergadering: al onze medewerkers testten negatief op het coronavirus! En hoewel de champagne nog niet koud staat, is dit wel al een lichtpuntje in de gigantische strijd die wij als woonzorgcentrum leveren. De testresultaten zijn mooi nieuws na weken vol buitengewone inzet. Ik heb stuk voor stuk mensen in dienst die zich uitmuntend engageren ondanks de immense verantwoordelijkheid die op hun schouders rust.''In een risico omgeving vechten zij tegen een onbekende vijand met schitterende vastberadenheid en koelbloedige focus. De inzet die ik constateerde bij een jonge vrouw die pas bij ons in dienst is, heeft me ontroerd. Wanneer ik haar vroeg hoe ze zich voelde, antwoordde ze me op een professionele manier dat ze geen tijd had om te praten omdat ze zo druk bezig was. Die focus zie ik bij iedereen. Al mijn personeel, van de zorgkundigen tot de onderhoudsploeg en de verpleegkundigen en de CRA, leven de maatregelen tot in de puntjes na en trekken deze door tot in hun privéleven. Dat dat veel van mensen vraagt, daar ben ik me bewust van.' 'De poetsploeg heeft op eigen initiatief het uurrooster aangepast om langer aanwezig te zijn en de hygiëne in het rusthuis te maximaliseren. Ze kozen hier zelf voor, omdat ze beseffen hoe waardevol hun werk is. Nu meer dan ooit. Daarom aan al mijn personeel: een welgemeende dankjewel voor al de extra moeite die jullie leveren.''Bovendien wil ik ook accentueren hoe dankbaar ik ben voor het vertrouwen dat de families van de bewoners aan ons woonzorgcentrum geven. Het is op z'n zachtst uitgedrukt lastig om wekenlang afgesloten te zijn van je dierbaren. Dat je daarnaast ook blindelings moet vertrouwen op de goede zorgen van een woonzorgcentrum dat je lang geleden hebt gekozen maakt het niet makkelijker.''Daarom is het aan ons om te bewijzen dat wij die keuze waard zijn. Dat mensen hun familieleden aan mij toevertrouwen om in WZC De Verlosser hun laatste levensjaren door te brengen, betekent uitzonderlijk veel voor mij. Bedankt om in ons te geloven, ondanks dat je nu niets kan controleren of navragen. Bedankt voor jullie brieven waarmee jullie bevestigen dat jullie voor het juiste woonzorgcentrum kozen. Bedankt om te laten zien dat onze inzet loont.''En last but not least een welgemeende dankjewel aan mijn gezin en vriendengroep. Al wekenlang zijn ook zij intensief bezig met mijn werk: ze zijn mee bezorgd over de goede gang van zaken, ik kan bij hen terecht om dingen te ventileren en te relativeren. De sms'jes en telefoontjes van vrienden zijn hartverwarmend. Wanneer ik pas ga slapen op het moment dat ik denk dat alles onder controle is, heeft mijn gezin daar begrip voor.' 'Ga ervoor en maak je over ons geen zorgen, hier komt alles wel goed', drukt mijn echtgenote me meermaals op het hart. Dankzij die woorden kan ik me blijven focussen op mijn job, waar ze mij nu meer nodig hebben dan thuis. Dankzij jullie besef ik hoe waardevol een liefdevolle omgeving is en dankzij jullie kan ik samen met mijn medewerkers blijven doorgaan tot de strijd gestreden is.'