Mosselen, oesters en sint-jakobsschelpen zijn het sterkst vervuild met plastic. Dat is slecht nieuws voor de consument, waarschuwen Britse onderzoekers: aangezien ze vaak in hun geheel geconsumeerd worden, is onze blootstelling aan microplastics nog groter.

Uit hun onderzoek blijkt dat weekdieren de hoogste concentratie bevatten, tot 10,5 microplastics per gram. Schaaldieren staan met concentraties tot 8,6 gram op de tweede plaats, vis blijkt tot 2,9 gram plastic te bevatten. Ook regionaal zijn er verschillen: Aziatische weekdieren bleken het zwaarst besmet, waarschijnlijk door de grote hoeveelheid plasticvervuiling in de regio.

Zeevruchten eten we helemaal op

Niet alleen is de concentratie het hoogste bij weekdieren, maar we krijgen ook meer plastic binnen bij de consumptie ervan.

'Microplastics worden aangetroffen in verschillende delen van de organismen, zoals de darmen en de lever', zegt Evangelos Danopoulos, hoofdauteur van de studie. Dat is problematisch, want zeevruchten zoals oesters, mosselen en sint-jakobsschelpen consumeren we in hun geheel. 'Bij grotere vissen worden slechts delen van het dier geconsumeerd', vergelijkt de onderzoeker.

Impact op gezondheid

Wat het gevolg op onze gezondheid daarvan is, is nog niet helemaal duidelijk. 'We begrijpen de impact op het menselijk lichaam nog niet volledig', zegt Danopoulos daarover. 'De eerste bewijzen uit andere studies wijzen erop dat microplastics schade aanrichten.'

Deze nieuwe metastudie is een belangrijke eerste stap om die schade te meten, zegt hij. 'Om de volledige impact te begrijpen moet je eerst weten hoeveel microplastics mensen binnenkrijgen. Dat kan door na te gaan hoeveel zeevruchten en vis we eten en door te meten hoeveel microplastics in die organismen voorkomen.'

De wereldwijde productie van plastic zal naar verwachting verdrievoudigen tegen 2060, tot 155 à 265 miljoen ton per jaar.

