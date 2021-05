Van 10 tot 16 mei is het week van de groenten en fruit. Chefs van over de hele wereld promoten de ecologische keuken via webinars, awards en green guides.

De week van de groenten en fruit wordt dit jaar extra in de spotlight gezet doordat de Verenigde Naties 2021 uitriep tot jaar van de groenten en fruit. We're Smart World, de organisatie die duurzame en ecologische bedrijven samenbrengt voor een gezondere wereld vol groenten en fruit, werd door de Belgische overheid en de Verenigde Naties aangesteld als ambassadeur van de Sustainable Development Goals (SDG). In samenwerking met de beste chefs ter wereld starten ze op maandag 10 mei de exclusieve 5 Radishes Chefs Club en de We're Smart Academy: twee initiatieven om het bereiden en consumeren van groenten en fruit aan te moedigen.

5 Radishes Chefs Club

Elk jaar geeft Frank Fol, de Groentekok en oprichter van We're Smart World, samen met een jury een score van een tot en met vijf radijzen aan restaurants overal ter wereld. Je kan het vergelijken met Michelinsterren, maar voor groentenkoks. Er zijn slechts 79 restaurants wereldwijd die van hem of zijn jury vijf radijzen kregen, waaronder zestien Belgen, zoals: Seppe Nobels (Graanmarkt 13 - Antwerpen), Michaël Vrijmoed (Vrijmoed, Gent), Nicolas Decloedt (Humus x Hortense, Brussel) en Arabelle Meirlan (Arabelle, Marcin). Deze 79 restaurants vormen samen de radishes club, die dient als ontmoetingsplaats om de radijzenchefs te laten communiceren en inzichten met elkaar te delen.

We're Smart Academy

Tijdens de Week van Groenten en Fruit geven topchefs over de hele wereld hun geheimen prijs via webinars voor andere restaurants. Deze online events zijn ook beschikbaar voor het grote publiek. Tijdens de online sessies zullen deze chefs recepten, innovaties en trends delen met de wereld. Er zijn ook vier Belgische chefs die deelnemen: Viki Geunes (Zilte, Antwerpen), Sang Hoon Degeimbre (L'Air du Temps, Eghezée), Seppe Nobels (Graanmarkt 13, Antwerpen) en Bart Depooter (Pastorale, Reet).

Je kan deelnemen aan de webinars door hier te registreren.

We're Smart World

We're Smart World is een Belgisch initiatief om onze maatschappij te laten evolueren naar slimmere oplossingen voor een gezonder lichaam en een gezondere wereld. Met het platform van We're Smart World wil de organisatie niet enkel restaurants maar ook voedselbedrijven en individuen bij elkaar brengen om elkaar te versterken en te inspireren. Enkele projecten die ze al gerealiseerd hebben zijn: We're Smart Green Guide met de top honderd beste groentenrestaurants ter wereld en de We're Smart Awards voor de groenten- en fruitbedrijven die het verschil willen maken in de toekomst. Deze laatste gaat ook gepaard met een top tien restaurants met de beste smaakmakers.

