Ook in dit bijzondere jaar hebben de anonieme inspecteurs van Gault&Millau honderden adressen gerecenseerd. Hun bevindingen bundelen ze nu in een gloednieuwe editie van de gastronomische gids.

Een mooi lichtpuntje voor de restaurantsector in deze tijd: de nieuwe Gault&Millau gids is voorgesteld. De organisatie hoopt daarmee meer dan ooit de sector in de schijnwerpers te zetten en perspectief te bieden op de toekomst. 'We wilden een positieve gids maken om de sector te eren, meer dan ze te evalueren', aldus ceo Marc Declerck. Dat is zeker gelukt, want de gids bevat maar liefst honderd nieuwe adressen.

Ook in dit moeilijke jaar werden meer dan 1270 Belgische restaurants gerecenseerd. Dat klinkt, met twee lockdowns achter de kiezen, als een huzarenstukje, maar was volgens Declerck 'nog het makkelijkste van al onze uitdagingen. We starten altijd met recenseren voor de volgende editie in november,' legt hij uit, 'dus ook nu hadden we van november tot maart om te inspecteren, en het interbellum tussen de twee lockdowns. Daarnaast hebben we in al die jaren dat we deze gids al maken een sterk netwerk opgebouwd. Als je dan even op het gaspedaal duwt, kan het snel vooruitgaan. Sommige restaurants, die al jaren dezelfde formule hanteren, hebben we eens een jaar overgeslagen, maar toch zijn we zeer blij met het aantal bezoeken dat we hebben afgelegd.'

Die bezoeken resulteren ook dit jaar in een verlekkerende gids. We vatten in dit artikel de hoogtepunten voor je samen. Een kaartje met de allerbeste adressen vind je hier.

Chef van het Jaar

De titel van Chef van het Jaar 2021 gaat dit jaar naar Christophe Pauly van Le Coq aux Champs in Soheit-Tinlot. 'Pauly werkt met de beste ingrediënten, vaak uit het eigen Waalse terroir, en kiest als NorthSeaChef ook voor het fijnste lekkers wat onze vissers aan wal brengen', aldus de redactie. 'Finesse en perfect evenwicht van de gerechten zijn twee terugkerende kenmerken van zijn stijl', zo bevestigt Declerck de keuze voor de chef.

Bij de Jonge Chefs van het Jaar vallen David Grosdent (L'Envie - Zwevegem) voor Vlaanderen, Stefan Jacobs (Hors Champs - Gembloux) voor Wallonië en Kevin Lejeune (La Canne en Ville - Brussel) voor het Brussels Gewest in de prijzen.

Stijgers

Stijgers aan de top zijn dit jaar De Stadt van Luijck en La Botte met 16/20, Castor met 16,5/20, La Table de Maxime en Cuchara met 17/20. Nuance stijgt naar een topscore van 18/20, en komt zo op het niveau te staan van zaken als The Jane, 't Zilte of De Jonkman. Le Pristine komt meteen nieuw in de gids met 16/20 en Bartholomeus is terug en scoort met zijn nieuw concept net als voordien weer 18/20.

Prijswinnaars Ook de volgende thematische laureaten werden bekroond: Gastvrouw van het Jaar: Marieke Moyaert (Schatteman - Hertsberge)

Italiaan van het Jaar: Gellius (Knokke-Heist)

Aziaat van het Jaar: Saito Harumi (Samouraï - Brussel)

Het mooiste terras: Brugmann (Brussel)

Het mooiste restaurant design: Cuchara (Lommel)

Sommelier van het Jaar: Tom Ieven (Hof van Cleve - Kruisem)

Dessert van het Jaar: Nuance (Duffel)

Brasserie van het Jaar: Bar Bulot (Brugge)

Gastro-bistro van het Jaar: Les Potes au Feu (Namen)

Ambachtsman van het Jaar: Michaël Rewers (Bistrot du Nord - Antwerpen)

Groentegerecht van het Jaar: Brutal by Bruut (Brugge)

Nieuwkomer van het Jaar: Le Pristine (Antwerpen)

New concept of the Year (nieuwe award): Bartholomeus (Knokke-Heist)

Wijnkaart van het Jaar: Arden (Chateau de Vignée - Rochefort)

Bierkaart van het Jaar: La Marelle (Blaregnies)

De 'prijs & plezierverhouding' van het Jaar: Rizoom (Gent), Ventre Saint Gris (Brussel) en La Gare d'Hamois (Modave)

De drie ontdekkingen van het Jaar: Blanc by Aytems (Sint-Truiden), La Bonne chère (Brussel) en Quai n°4 (Ath).

Extra toegankelijke adressen

Voor het derde jaar op rij werd ook een herziene versie van het Cahier POP voorgesteld. Dat verzamelt de beste 'gourmet street & fast food' adressen, waar het leuk en ongedwongen tafelen is. De drie POP-laureaten van 2021 zijn Baracca in Leuven, Nénu in Brussel en Asie à Tik in Bergen. De volledige verzameling is te ontdekken op de website van Gault&Millau.

Cocktails, chocolade, catering en trips

Daarnaast bevat de gids ook nog de themacahiers 'Great Cocktail Bars' (met daarin onder meer Cocktailbar van het Jaar Belroy's Bijou in Antwerpen), 'Finest Chocolatiers' (denk aan Chocolatiers van het Jaar Olivier Willems, Laurent Gerbaud en Benoit Nihant) en 'Catering Awards', dat de sector van de grootkeukens en eventcatering in de bloemetjes zet. Tenslotte moeten twee andere bijlages je nog zin geven om eens een gastronomisch stapje over de grens te zetten, richting Nederland en Luxemburg.

'We vroegen ons af of het niet raar was dat onze gids zou uitkomen op een moment dat de zaken gesloten zijn', vertelt Declerck nog. 'Het antwoord vanuit de sector was unaniem negatief. Iedereen kijkt uit naar een moment waarop we samen kunnen zijn, al is het maar virtueel. Zo kunnen we tonen: we staan er nog. Bovendien zullen de mensen wanneer dit allemaal voorbij is veel zin hebben om terug op restaurant te gaan. Dan zijn ze met de nieuwe gids alvast goed gewapend om de adressen te vinden die het best bij hen passen.'

De Gault&Millau Belux gids 2021 ligt vanaf midden deze week in de boekhandel en kost 29 euro. Je kan hem ook bestellen op shop.gaultmillau.be.

