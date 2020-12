Hard seltzer, ofwel alcoholhoudend bruiswater, wordt de nieuwe hype. Dat zeggen niet wij, maar enkele marketeers met voelsprieten in Amerika. Wat is het en is het een boot die je (niet) wil missen?

Vodka mengen met bruiswater en eventueel wat grenadine gebeurt al langer. Op een studentenfeestje in een duistere kelder bijvoorbeeld, gedronken door mensen die hun sociale ballast snel en goedkoop overboord wilden kunnen gooien, zonder aan hun dieet te verzaken. Jeugdzondes, zeg maar. Toch is het drankje vandaag terug, kant-en-klaar en in hippe verpakking. Nadat het in de Verenigde Staten onder handen werd genomen door vakkundige marketeers, kreeg het er al miljoenen fans en een marktaandeel van bijna drie procent van de alcoholische dranken. Als het regent in Amerika, druppelt het volgens trendwatchers in België. Gaan we binnenkort massaal aan de alcoholhoudende variant van spa rood? Heel wat mensen zijn er alleszins voor te vinden, als we PR-bureaus en verschillende artikels in de vakpers mogen geloven. Met het alcoholgehalte van 4,5% zou het passen binnen de tendens om meer voor lichte dranken te kiezen, het bevat geen toegevoegde suikers en de hoeveelheid calorieën is verwaarloosbaar. Daarom durft een enthousiaste Belgische marketeer die hard seltzer hier wil lanceren zelfs spreken over een 'health-proof drankje voor iedereen die op een mindful manier wil genieten' en een 'gezonder alternatief voor bier'. Grote uitspraken voor bruiswater met een scheut alcohol in, lijkt het. Laten we ze vooral eens nader bekijken. Oh ja. De hard seltzers die vandaag kant-en-klaar verkocht worden, zitten doorgaans in verpakkingen die eruitzien om door een ringetje te halen. Frisse kleuren, strakke logo's en inspirerende slogans op sociale media maken inherent deel uit van het verkoopverhaal van hard seltzers. Die aanpak werkt. Vooral sinds 2019 zoeken mensen naar meer informatie over het drankje. Sinds dan groeide het aantal zoekacties via internet met maar liefst 2533 procent. De interesse lijkt er dus alvast te zijn.Ja. Hard seltzer bevat evenveel alcohol als een pintje. Twee of drie blikjes gaan dus niet onopgemerkt voorbij. Deze drank categoriseren onder 'licht alcoholische drankjes' en naar voor schuiven als alternatief voor bier is daarom behoorlijk misleidend. Omdat het vlot wegdrinkt - het is niet zo plakkerig zoet dat je maag er al snel de brui aan geeft en je proeft amper dat je alcohol aan het drinken bent - lijkt dit soort drankje het drinken van alcohol wel eens érg gemakkelijk te maken. En daar kan je je enkele vragen bij stellen, zeker wanneer de communicatie zich richt op jongeren. Hard seltzer bevat 27 calorieën per 100 milliliter en geen toegevoegde suikers. In dat opzicht is het dus zeker 'magerder' om te drinken dan bier. Maar het blijft wel een alcoholisch drankje en dat is nu eenmaal niet bepaald gezond te noemen. Ook een occasioneel glas wordt immers steeds vaker in verband gebracht met bepaalde ziektes en dus adviseren instanties als de Stichting Tegen Kanker om zelfs helemaal geen alcohol te drinken. Sommige merken voegen bovendien voor de gekkigheid wat kleurstof toe, zodat je bijvoorbeeld een blauw drankje krijgt. Ook de fruitaroma's die gebruikt worden in de voedingsindustrie zijn doorgaans chemische verbindingen die maar weinig met fruit te maken hebben. Je zal niet ziek worden van dergelijke stoffen, maar je lichaam heeft ze alleszins niet nodig. Ze gezond noemen, is hoe dan ook een brug te ver.Natuurlijk doen de meeste mensen af en toe graag iets wat niet verstandig is, puur voor het plezier of omdat het zo lekker is. Dat kies je helemaal zelf, maar liefst wel op basis van correcte informatie. Een alcoholisch drankje 'health-proof' noemen, is niet correct. Beeld je in dat je een glas spuitwater drinkt. Voel nu die lichte alcoholprikkel achter in je keel en denk er een (soms chemisch smakende, afhankelijk van het merk) fruitsmaak bij. Proef je het? Dan weet je hoe hard seltzer smaakt. Je krijgt niet de smaakontwikkeling of diepgang die bij veel andere alcoholische dranken vanzelfsprekend is, omdat dit nu eenmaal is wat het is: bruiswater met alcohol en smaakstoffen bij. Dat kan misschien dorstlessend zijn, maar meer dan dat kan je niet verwachten.Hoewel er ook ambachtelijke stokers van sterkedrank zijn die nu beginnen met het mixen en vermarkten van hard seltzer op basis van hun stooksels, wordt meestal nergens gespecifieerd hoe de gebruikte alcohol is gemaakt, of wat de basis daarvoor was. Als we de enthousiaste marketeers om meer uitleg vragen, worden we afgewimpeld met verhalen over het chemisch ontstaansproces van alcohol. Dit is duidelijk geen product voor wie graag een glas drinkt met een verhaal, mooi ingrediënt of ambacht achter. Met de alcohol als smaakmaker geschrapt, rest er enkel nog het fruitaroma. Dat brengt inderdaad smaak met zich mee, maar ook daar is een nuance op zijn plaats. De in een fabriek gecreëerde limoensmaak (vaak verpakt als 'natuurlijk limoenaroma' of iets dergelijks) en limoensap zijn immers twee erg verschillende dingen. Dat proef je niet bij elk merk even hard, maar wel heel regelmatig.Alleen jij weet wat je lekker vindt en wat niet, natuurlijk. Maar als je het mijn smaakpapillen vraagt, neem ik toch liever een biertje. Of bruiswater (met een kneep citroen in). Want als je het amper smaakt, waarom zou je het dan drinken? Zeker met wat we vandaag weten over alcohol, zou je misschien eerder kunnen kiezen voor producten die met liefde werden gemaakt, om te degusteren met mate en met al je zintuigen op scherp. Een enthousiaste marketeer zou zoiets weleens mindful genieten durven noemen. Krijg je toch water in de mond bij het idee van bruiswater waar je licht in je hoofd van wordt? Weet dan dat je dit ook gemakkelijk zelf kan maken. Vul een glas met ijsblokjes, giet er een shotje vodka in en vul aan met bruiswater. Wie het extra elegant wil, werkt af met een schijfje citroen, wat gestampte (diepvries)frambozen of een takje rozemarijn. Als studenten het kunnen, kan jij het ook.