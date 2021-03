Ook vegetarisch voedsel kan een ongezond kantje hebben en vervangt niet altijd echt vlees, omwille van een te laag eiwit-, ijzer- of vitamine B12-gehalte. Dat blijkt uit onderzoek van Test Aankoop.

Test Aankoop onderzocht de etiketten van 37 kant-en-klare vleesvervangers zoals worstjes, balletjes en gehakt. In 11 van de 37 geanalyseerde producten bleek het vetgehalte te hoog. Bij 18 van de onderzochte producten stelde Test Aankoop dan weer een te hoog zoutgehalte vast. De verbruikersorganisatie raadt aan om een vleesvervanger te kiezen waarvan het zoutgehalte kleiner is dan, of gelijk aan, 1,3 g per 100 g.

Meer eiwitten nodig

Om na te gaan of de bewerkte producten in kwestie vlees konden vervangen, analyseerde Test Aankoop ook het eiwitgehalte en de verrijking met vitamine B12. 'Het is immers zo dat plantaardige eiwitten over het algemeen (soja uitgezonderd) een lagere kwaliteit hebben dan dierlijke eiwitten, waardoor vegetariërs en veganisten tussen de 20 en 30 procent meer eiwitten moeten innemen dan mensen met een gemengde voeding. Om die reden is het belangrijk voor die categorieën van consumenten om erop toe te zien dat een vleesvervanger met vitamine B12 en ijzer is verrijkt. Uit onze test bleek alvast dat dit zelden het geval was', zegt Simon November van Test Aankoop.

Test Aankoop steunt de commercialisering van vegetarische alternatieven voor vlees, die inspelen op de wens van de consument om zijn vleesconsumptie te beperken, zowel voor zijn gezondheid als voor de impact op het milieu. Daarom heeft de organisatie contact opgenomen met de fabrikanten om hen op de hoogte te brengen van de resultaten van haar analyse en hen aan te moedigen hun recepten te wijzigen

