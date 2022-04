Het melkveebedrijf van de abdij van Averbode stoot te veel uit om onder het nieuwe stikstofdecreet te kunnen blijven voortbestaan. Dat zegt abt Marc Fierens aan de vrt.

De abdij van Averbode kreeg zonet een onrustwekkende brief in de bus. Ondanks verschillende genomen maatregelen de afgelopen jaren, stoot het melkveebedrijf toch nog te veel stikstof uit om onder de nieuwe regelgeving te kunnen blijven draaien. Het stikstofarrest bepaalt immers dat bedrijven met een code oranje of code rood verregaande maatregelen moeten nemen of zelfs sluiten. De paters dienden alvast een bezwaarschrift in. 'Een sluiting zou een heel groot financieel verlies betekenen', aldus Fierens aan Radio 2. 'Maar het zou de abdij ook minder levend maken, want de boerderij maakt al 900 jaar deel uit van het leven op de abdij. Als dat zou wegvallen, dan is dat een stuk geestelijk leven en verbondenheid dat wegvalt.' De abdij produceert onder meer kaas en roomijs.