Driesterrenchef Viki Geunes heeft in samenwerking met Illycaffè een eigen koffieblend ontwikkeld. Zijn Personal Blend is enkel beschikbaar in restaurant Zilte, op de laatste verdieping van het MAS in Antwerpen.

Viki Geunes en zijn echtgenote Viviane Plaquet behaalden begin dit jaar met restaurant Zilte een derde Michelinster. Zijn samenwerking met Illy dateert echter al van tien jaar geleden, toen hij Chef Ambassador voor het Italiaanse koffiemerk werd. In 2017 ontwikkelden ze samen een gepersonalisserde koffieblend op basis van negen van de beste Arabica-koffies ter wereld. 'Dat gebeurde in samenwerking met de Università del caffè in Trieste', vertelt Viki. 'Er zijn 9 koffievariëteiten die samen de blend van Illy vormen. Ik combineerde deze variëteiten in wisselende hoeveelheden en verhoudingen volgens mijn persoonlijke voorkeuren.' Het resultaat ervan werd nu voor het eerst voorgesteld in Zilte, het restaurant gelegen op de bovenste verdieping van het MAS - Museum aan de Stroom - in Antwerpen.

© UPR

Op de dag van de uitreking van de The World's 50 Best Restaurants in Antwerpen stelde Viki Geunes zijn koffie voor, telkens in combinatie met een dessert dat hij ontworp met patissier Julien Othomene. 'We hechten altijd veel belang aan de hoe we een maaltijd beginnen. Maar het eindigen van een maaltijd met goede koffie, is ook een essentieel onderdeel van het culinaire genieten', vertelt Viki terwijl hij een nagerecht presenteert op basis van gerookte vanille, kumquat en cacao nibs, dat vormelijk doet denken aan een cigaar.

Het is ook enkel in zijn restaurant dat zijn Personal Blend te vinden is: een smaak die geïnspireerd is door zijn eigen gerechten, een balans tussen chocolade- en karamelnoten met een opvallend contrapunt van bloemige toetsen.

Een representatie van de smaak van Viki's koffieblend. © UPR

De Illy Chef Ambassadors is een project dat in 2015 werd gelanceerd, toen het bedrijf ambieerde om samen te werken met chef-koks met Michelinsterren. 'Elke chef - dat zijn er zo'n 20 wereldwijd, krijgt de kans om zijn eigen koffiemelange samen te stellen met 9 topkwaliteiten van pure arabica', vertelt een van de vertegenwoordigers van het Italiaanse merk tijdens de Food Pairing. 'Dat gebeurt met de Personal Blender, een machine waarvan het prototype in Milaan werd voorgesteld in 2015.' De koffie wordt telkens geserveerd aan de restaurantsbezoekers, en is dus niet te verkrijgen in supermarkten.

