Moules à l'escargot

Ingrediënten

1,5 kg mosselen

4 stengels groene selderij, fijngesneden

2 uien, gepeld en fijngesneden

4 à 5 teentjes knoflook, gepeld en fijngesneden

6 takjes tijm

150 ml witte wijn

2 el g gezouten boter

2 sjalotten, fijngesneden

1,5 dl witte wijn

50 g Noilly Prat

6 el natuurazijn

300 g gezouten boter, in plakjes

3 el slagroom

25 g platte peterselie, fijngesneden (eventueel krulpeterselie)

50 g Parmezaanse kaas, geraspt

40 g broodkruim, in blokjes, geroosterd

1 citroen

Roomse kervel

Bieslook en bieslookbloemetjes

Bronzen venkel of dille

Gemalen zwarte peper

Bereidingswijze

Doe de uien, selderij en 3 teentjes van de versneden knoflook in een hoge pan. Voeg de mosselen toe, kruid goed met gemalen zwarte peper en voeg de tijm toe.

Besprenkel met de witte wijn, zet het vuur hoog en doe het deksel op de pan.

Schud de mosselen na enkele minuten, als de wijn kookt, op en laat het kookvocht nog een keer opkomen. Voeg dan de gezouten boter toe.

Wanneer de mosselen open zijn, haal je ze uit de pan en verwijder je de bovenste schelpen van de mosselen. Zeef het kookvocht en bewaar.

Stoof de fijngesneden sjalotten aan in een beetje boter met de rest van de knoflook, blus af met witte wijn en de Noilly Prat en laat inkoken. Voeg de gezeefde mosseljus toe met de room en laat een derde van het vocht zachtjes reduceren.

Voeg de in stukjes gesneden gezouten boter toe en blijf roeren. Voeg de peterselie toe en mix de knoflookbotersaus met een staafmixer.

Schik de mosselen in de schelp in een mooie voorverwarmde ovenschaal. Lepel er royaal de botersaus over en bestrooi met het broodkruim en rasp er de Parmezaanse kaas over.

Zet de schaal kort (maximaal 1 minuut) onder de grill en werk af met rasp van een halve citroen en de kruiden.