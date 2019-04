Over de toekomst van ons eten: 'Er valt geld te verdienen met landbouw, maar we moeten de conversatie veranderen'

Eva Kestemont Redactrice KnackWeekend.be

Miljoenen mensen weten niet of ze volgende week nog eten zullen hebben, waarvan tachtig procent boeren. 'We moeten de conversatie veranderen', klinkt het op het Forum for the Future of Agriculture (FFA).

