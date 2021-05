De voedingsdriehoek van het Vlaams Instituut Gezond Leven , die de burgers een leidraad wil bieden voor een gezond voedingspatroon, is verruimd en houdt voortaan nog meer rekening met de impact die voeding heeft op het milieu.

'We werden geconfronteerd met een toenemende vraag naar advies over milieuverantwoorde voeding', zegt Jolien Jonckheere van het Vlaams Instituut Gezond Leven. Het instituut heeft daarom, in samenwerking met het Departement Omgeving, het milieu-aspect sterker onderbouwd. Bij de voedingsdriehoek zijn aanbevelingen geformuleerd voor een gezond én tegelijk milieuverantwoord voedingspatroon.

De consument krijgt zeven tips om voedingskeuzes te maken die goed zijn voor de gezondheid én voor de planeet. Zo is het zaak om vooral kraanwater te drinken, omdat dan de verpakkings- en transportimpact van flessenwater wegvalt, en om meer groenten en fruit te eten, bij voorkeur van het seizoen.

Peulvruchten, volle granen en noten zouden vaker op het menu moeten staan en er wordt aangeraden om minder vlees te eten. Gevogelte, vis en eieren krijgen de voorkeur boven rood en bewerkt vlees.

Daarnaast wordt de consument aangeraden om zo weinig mogelijk 'lege calorieën', zoals frisdrank, snacks en snoep, te eten en drinken. Belangrijk is ook om voedselverlies tegen te gaan en niet meer te eten dan ons lichaam nodig heeft.

Genieten is compromissen maken

Toch gaat het volgens Jonckheere vooral om een balans te vinden. Genieten van voeding is belangrijk en af en toe eens uit de bocht gaan moet kunnen.

Daarnaast is in sommige gevallen gezonde voeding niet helemaal gelijk aan milieuvriendelijke voeding, geeft ze toe na een vraag van een journalist tijdens de persvoorstelling. 'Denk bijvoorbeeld aan vis. Dat is zeer gezonde voeding, maar de milieu-impact is soms minder gunstig. Bij zo'n tegenstelling is het evenwel perfect mogelijk om een compromis te vinden, zoals bijvoorbeeld wekelijks een à twee keer vis op het menu te zetten.'

Meer informatie over de voedingsdriehoek is te vinden op de website v is an het Vlaams Instituut Gezond Leven: www.gezondleven.be.

