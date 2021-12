Met een nieuwe eindejaarscampagne doorprikt GAIA deze maand het fonkelende straatbeeld in verschillende centrumsteden tijdens de kerstperiode. Ook dit jaar staat de strijd tegen het martelen van eenden voor de productie van foie gras hoog op de agenda van de dierenrechtenorganisatie.

'Een gemarteld beest is helemaal geen feest, en dat eenden gemarteld worden voor foie gras, staat vast. In Vlaanderen gaat het verbod op dwangvoederen van eenden voor foie gras van kracht in 2023, maar in Wallonië gaat de wreedheid onverminderd voort. Dat moet stoppen', onderstreept GAIA-voorzitter Michel Vandenbosch. 'Met de slogan "een gemarteld beest is geen feest", zeggen we luidkeels 'nee' tegen een gefolterd dier op je bord."

Ook al wierpen GAIA's campagnes van de voorbije jaren hun vruchten af, toch blijft foie gras nog op veel menu's staan. 'Foie gras in de rekken laten liggen of bannen van het kerstdiner dat je zelf organiseert, is één ding, maar het weigeren als het je wordt aangeboden bij vrienden en familie, is nog iets anders. Van mensen zonder uitgesproken mening wordt verwacht dat ze onverschillig en neutraal reageren wanneer ze de folterpaté op hun bord geserveerd krijgen', legt Vandenbosch uit. 'GAIA wil net die mensen motiveren om foie gras te weigeren wanneer ze het voorgeschoteld krijgen, als een duidelijk maatschappelijk signaal.'

Via statement windows, gemaakt door illustratrice Elisa Guarraci, schudt GAIA alle kerstshoppers wakker. De raamillustraties grijpen de aandacht en tonen het gruwelijke lot van eenden en ganzen. © Raamtekening door Elisa Guarraci

Ook al is België een van de weinige Europese landen die nog foie gras produceren, toch wist GAIA na jarenlang actievoeren al een kentering op gang te brengen. In Vlaanderen en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werd een verbod op dwangvoederen voor de productie van foie gras goedgekeurd. In Vlaanderen is het ten laatste op 1 december 2023 afgelopen met het dwangvoederen van eenden en ganzen.

Vooral in Wallonië blijft het schoentje wringen. 'Dat valt te verklaren door het gelijklopende eet- en kooppatroon van Walen en Fransen', zegt GAIA-directeur Ann De Greef. 'In Frankrijk, de grootste producent van foie gras ter wereld, ondergaan jaarlijks nog zo'n 37 miljoen eenden deze intensieve mishandeling. En in Wallonië wordt tijdens de feestperiode meer foie gras geserveerd dan in Vlaanderen, dus ook daar willen we zeker verandering teweegbrengen.'

