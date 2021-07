Een nieuwe soort plantaardige melk is opgestaan.

Steeds meer mensen gaan op zoek naar alternatieven voor koemelk. Tot enkele jaren terug hadden ze daarbij doorgaans de keuze tussen soja- en rijstmelk, maar vandaag veroveren ook plantaardige melkdranken op basis van andere producten in sneltempo de supermarktrekken. Amandel, kokos,... heel wat grondstoffen kwamen plots in aanmerking om omgezet te worden tot melk.

Leuk, alleen: heel wat van die exotische grondstoffen hebben behoorlijk wat voedselkilometers op de teller staan. Dat is jammer, vooral voor die groep consumenten die haar consumptie van koemelk liever wat terugschroeft uit ecologische overwegingen. Daar biedt de Zweedse start-up Veg of Lund nu een nieuwe oplossing voor: melk gemaakt van aardappelen.

De Zweedse aardappelmelk, die onder het merk Dug verkocht wordt, komt in verschillende varianten: original, een baristaversie en een ongezoete variant. Hij is nog niet algemeen verkrijgbaar in België, maar kan wel in ons land geleverd worden via Amazon.

Andere plantaardige melkdranken op basis van producten uit de buurt: Havermelk

Speltmelk

Hazelnotenmelk

Hennepmelk

