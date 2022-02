Februari raakt hoe langer hoe meer niet alleen bekend als maand zonder alcohol, maar ook als maand zonder supermarkt. We bundelen enkele kleinschaligere adressen waar je terecht kan voor je dagelijks brood (en zelfs toiletpapier).

Een maand lang de supermarkt mijden en zo onze lokale boeren rechtstreeks steunen: daar roept organisatie Boeren & Buren voor de tweede keer toe op in februari. Wil jij van februari ook een maand maken vol ontdekkingen van lekkers uit de buurt? Opteer dan eens voor volgende alternatieven op de supermarkt.

Boeren & Buren: verschillende producenten op dezelfde plek

De drijvende kracht achter de supermarktloze maand in België zet al langer alles in op de korte keten. Buurtbewoners rond een centraal afhaalpunt bestellen online en bij verschillende producenten uit hun omgeving wat ze willen, om het vervolgens op een vaste dag in de week op te halen in de buurderij. Daar is elke producent persoonlijk aanwezig om hun boodschappen te overhandigen en vragen te beantwoorden.

Het aanbod varieert van buurderij tot buurderij, maar je kan ervan uitgaan dat je alles vindt voor de dagelijkse honger en dorst. Soms worden er ook huishoudoproducten, cosmetica en speelgoed aangeboden.

Vind de buurderij in jouw buurt en het bijpassend aanbod op boerenenburen.be.

Recht van bij de boer: van lokale boerenmarkt tot hoevewinkel

Wil jij elke schakel tussen je eten en jijzelf bannen? Kies er dan voor om rechtstreeks van bij de boer te kopen. Daarvoor heb je vandaag mogelijkheden genoeg: op de boerenmarkt in jouw gemeente, in een hoevewinkel, via automaten,... Nog extra voeling met je eten krijg je op een boerderij met zelfplukformule en wie zich graag laat verrassen, opteert natuurlijk voor een groenteabonnement, dat landbouwers zelf samenstellen met wat hun land die week voortbrengt. Variatie troef!

Waar je ook woont, je hebt altijd een verkooppunt in je buurt. Via rechtvanbijdeboer.be kan je gemakkelijk zoeken waar die juist zijn.

Voedselteams verbindt lokale handelaars

Een voedselteam is een groep mensen die samen voedsel aankoopt bij lokale handelaars en producenten en dat vervolgens wekelijks verdeelt in een gemeenschappelijk depot. De werking is te vergelijken met Boeren & Buren, al is hier de organisatie in handen van vrijwilligers en kunnen er meer leveranciers aansluiten dan enkel landbouwers. Het aanbod varieert van locatie tot locatie, maar je vindt er vaak meer dan enkel de puur lokale producten van de boer om de hoek, bijvoorbeeld doordat er ook een Oxfam Wereldwinkel of viswinkel aangesloten kan zijn. Bestellen doe je op voorhand en online.

Een voedselteam bij jou in de buurt vind je op localfoodworks.eu.

Bijvullen in een verpakkingsvrije winkel © Getty

Buurtwinkel (2.0)

Je zou het soms haast vergeten tussen al dat supermarktgeweld, maar er bestaat ook nog zoiets als een onafhankelijke buurtwinkel. Nochtans is dat een erg handige plek voor wie deze maand non-food nodig heeft. De klassieke superette is een uitzonderlijk goed geworden, maar er is wel een ander soort kruidenier opgestaan, waarbij duurzaamheid inherent deel is van het verhaal. Denk daarbij aan verpakkingsvrije winkels of biologische kruideniers. Een mooi en actueel overzicht per provincie vind je op de website van socio-culturele organisatie De Transformisten.

Vergeet uiteraard de onafhankelijke specialisten zoals bakkers en beenhouwers niet en stap (in steden) bovendien gerust ook eens binnen in een winkel met exotische look. Daar kan je interessante producten ontdekken die je elders niet vindt. Laat je je assisteren en vraag je veel uitleg of neem je iets onbekend mee om achteraf thuis uit te vissen wat je hebt gekocht en hoe je ermee aan de slag kan? Aan jou de keuze.

Lokkal: lekkers aan huis

Lekker eten van bij ons bestellen met enkele swipes en clicks? Het kan via Lokkal, een versmarkt in app-formaat. Het assortiment bevat meer dan 800 lokale producten van meer dan 200 vaak ambachtelijke producenten, van verse voeding over bereide gerechten tot delicatessen. Bestellen gaat erg vlot met je smartphone, waarna je boodschappen twee à drie dagen later gekoeld aan huis geleverd worden in Antwerpen en verschillende gemeenten in Vlaams-Brabant. Extra leuk voor wie nu pas kennismaakt met de app: bij een eerste bestelling krijg je 15 euro korting.

Download de app via lokkal.be.

