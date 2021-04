Sterrenchefs doen het al massaal, nu jij nog: 'onkruid' gebruiken in de keuken is hip. Inlezen en plukken maar!

Wie meedoet aan Maai Mei Niet, krijgt daar heel wat voor terug. Je tuin zal niet alleen een thuishaven worden voor allerlei nuttige insecten en dieren, maar ook voor verschillende (on)kruiden die lentegerechten naar een hoger niveau kunnen tillen. Spijker je kennis over wilde planten bij en je krijgt er gratis en voor niets unieke smaakmakers voor terug. Deze boeken zijn alvast aan te raden.

Herbas

Herborist van menig sterrenchef David Van Steenkiste heeft het voor kruiden van alle allooi, of die nu gecategoriseerd worden onder die naam of als 'onkruid'. Hij ontdekte immers dat de plantjes die hij vroeger zelf achteloos weggooide een gerecht naar een hoger niveau kunnen tillen. In zijn boek 'Herbas' geeft hij een kort overzicht van wat er groeit in welke seizoen en gaat hij dieper in op tientallen kruiden. Hij geeft niet alleen inspiratie over hoe je wat je plukt kan gebruiken in de keuken, maar ook enkele concrete recepten, verzorgd door gepassioneerde eters als Sofie Dumont, Ruige Vermeire en Hendrik Dierendonck.

Herbas, David Van Steenkiste (Lannoo, 25,99 euro)

Onkruidboek

Het Onkruidboek van ecologische tuiniersorganisatie Velt is al enkele jaren oud, maar het blijft een aanrader voor al wie graag nu en dan eens wat wilds zijn keuken binnenhaalt. Dit boek leert je verschillende veel voorkomende onkruiden te herkennen en te gebruiken, waardoor je het snel niet meer zal zien als ongewenste gast in je tuin. Je leert al lezend niet enkel veel over hoe je tuin werkt, maar raakt door de vele recepten ook snel geïnspireerd om aan de slag te gaan.

Onkruidboek, Suze Peters, Lotte Stekelenburg en Caroline Zeevat (Davidsfonds, 20 euro)

Zakboek voor de hapklare moestuin

Iedereen kan tuinieren, dat is de overtuiging van groenjournalist Marc Verachtert. Samen met tuinexpert Bart Verelst schuift hij in dit zakboek bekende, maar ook minder bekende groenten, fruit, kruiden en eetbare bloemen naar voren. Met uitgebreide informatie over zaai- en oogsttijden, verzorging en tips om de meest verfijnde smaak te krijgen. Ook leuk: de jaarkalender om hapklaar, vers en op maat van je gezin te werken en oogsten.

Zakboek voor de hapklare moestuin, Marc Verachtert en Bart Verelst (Lannoo, 19,99 euro)

Het wildpluk kookboek

De Nederlandse wildplukker Edwin Florès is met het lijvige Wildpluk Kookboek niet aan zijn proefstuk toe: eerder schreef hij samen met topkok Jonnie Boer ook al Het Grote Wildplukboek. Dit kookboek richt zich met zijn bijna 300 recepten (!) echter meer op wat er in de keuken allemaal kan gebeuren met al dat wilds, en is daarom een ware aanrader voor wie zijn weg al wat kent tussen de wilde planten. De recepten ontwikkelde Florès samen met gastronomische kleppers Ron Blaauw en Bobby Rust.

Het wildpluk kookboek, Edwin Florès (Bertram + De Leeuw Uitgevers, 32,50 euro)

De smaak van bloemen

Ook heel wat bloemen zijn eetbaar, en zijn met al hun kleuren en vormen een prachtige highlight in een frisse salade, topping van soep of afwerking van gebak. Dit boek geeft enkele mooie aanraders en toepassingen, op een overzichtelijke manier.

De Smaak van Bloemen, Julia Voskuil (Terra, 25,99 euro)

