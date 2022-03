Het is al zijn derde kookboek in twee jaar tijd en toch verliest Messy Chef Jelle Beeckman geen stoom. Met dit boek biedt hij tonnen haalbare maar smakelijke recepten aan - inclusief veggie alternatief - die je meteen wil maken, met ingrediënten waar je geen expeditie voor hoeft te doen. Hieronder delen we drie recepten uit zijn nieuwste worp.

Vol-au-ventburgers

Dit heb je nodig voor twee personen:

20 g peterselie

Paar druppels citroensap

2,5 el mayonaise

100 g oesterzwam

1,5 el boter

Peper en zout

1 klein teentje look

1 el bloem

200 ml volle room

Half kippenbouillonblokje

1/2 tl nootmuskaat

150 g restjes kip (van 't spit of uit de oven)

Stuk ijsbergsla (of romeinse/ little gem)

2 burgerbroodjes

Optioneel: Bickyuitjes of friet chips

Zo ga je te werk:

Snijd de peterselie fijn en roer met een paar druppels citroensap onder de mayonaise.

Scheur de oesterzwammen en bak krokant in de boter. Kruid met peper en zout. Voeg na 1 minuut een fijngeperst teentje look toe.

Bestrooi de oesterzwammen met bloem en laat 30 seconden meebakken. Voeg de room toe, verkruimel het bouillonblokje erbij en kruid met nootmuskaat. Scheur de kip in reepjes en voeg toe.

Laat op een zacht vuurtje 1 minuut inkoken tot een dikke saus die rond de kip en de oesterzwammen zit.

Snijd de sla in fijne sliertjes.

Rooster of bak de broodjes krokant in een pan of in de oven. Beleg met de mayo, de salade en een lepel van de snelle vol-au-vent. Werk eventueel af met krokante uitjes.

Superkrokant varkenslapje met rijst en koolsalade

Dit heb je nodig voor 2 personen:

300 g kalfs- of varkenslapje (bv. mignonette)

Peper en zout

2 eieren

5 el bloem

120 g panko (Japans broodkruim)

100 g rijst (Thaise of jasmijnrijst)

4 el honing

Sap van 1 limoen

1 tl sambal (of sriracha of een andere hot sauce)

Scheutje olie (bij voorkeur maisolie)

Optioneel: sojasaus

Voor de koolsalade

1 wortel

40 g wittekool (Chinese kool of spitskool)

50 g rodekool

1 el mayo

1 tl sesamolie

2 tl azijn (wittewijnazijn, sushiazijn...)

Peper en zout

Zo ga je te werk:

Kruid het vlees met peper en zout. Doe het in een zakje (of leg er plasticfolie op) en sla erop met een vleeshamer (of een deegrol, of je vuisten) tot je een dun lapje hebt van iets minder dan 1 centimeter dik.

Neem 3 kommen: 1 voor de bloem, 1 voor de eieren en 1 voor het broodkruim. Haal het vlees eerst door de bloem, dan door het ei en dan door het broodkruim. Duw het broodkruim hard en goed in het vlees. Laat even rusten.

Maak intussen de koolsalade: schil en rasp de wortel, snijd de twee kolen in fijne sliertjes. Meng de groenten in een kom, voeg de mayo, sesamolie en azijn toe. Kruid met peper en zout en laat even rusten.

Kook de rijst zoals beschreven op de verpakking.

Meng honing, limoensap en sambal.

Doe een scheut olie in de pan en bak het vlees langs beide kanten krokant gedurende 1 minuut. Giet overtollig vet/ olie weg en voeg dan de honing-limoen-sambalmengeling toe. Draai het vlees er een paar keer in om, zodat het mooi karamelliseert.

Snijd het vlees in reepjes, kruid met grof zeezout. Serveer met de koolsalade, rijst en een potje sojasaus om het vlees in te doppen.

Taco met zoete aardappel en feta

Dit heb je nodig voor 4 tot 6 kleine taco's:

Voor de tortilla's

1 zoete aardappel

4-6 kleine tortilla's

1 tl gerooktepaprikapoeder (of gewoon paprikapoeder)

75 g feta (voor de afwerking)

Voor de chimichurri

15 g platte peterselie

15 g koriander (of bieslook, als jij vindt dat koriander naar zeep smaakt)

1/2 rode ui

3 el olijfolie

1/2 tl grof zeezout

1 el balsamicoazijn

Chilivlokken/verse chili (naar wens)

Zo ga je te werk:

Verwarm de oven voor op 200 °C.

Snijd de zoete aardappel in partjes, je hoeft hem niet te schillen. Wentel de partjes in olijfolie, kruid met gerooktepaprikapoeder en een snufje zout. Zet 20 minuten in de oven (boven- en onderwarmte) en daarna nog 1 minuut onder de grill.

Snijd de peterselie en koriander fijn. Snijd de rode ui in fijne blokjes. Meng alles met olijfolie, zeezout, balsamicoazijn en chili.

Bak de tortilla's even in een grillpan of gewone pan of leg ze kort in de oven.

Beleg de warme tortilla's met de zoete aardappel en de chimichurri en werk af met wat feta

Deze recepten zijn afkomstig uit 'The Messy Chef 3, 't Moet maar zo goed niet zijn' (24,99 euro), door Jelle Beeckman, uitgeverij Borgerhoff & Lamberigts

