De zoete aardappel is alomtegenwoordig, maar is die naam niet ietwat misleidend?

Knollen onder elkaar

De zoete aardappel is niet oprecht over z'n afkomst. Want als je zijn stamboom er even bij haalt, ontdek je dat er van aardappel weinig sprake is. De bataat of zoete aardappel is een knol die behoort tot de windefamilie en zich in meer dan 400 verschijningen toont. Van dieppaarse, ronde bollen tot feloranje en eerder langwerpige knollen die soms aan artisjok, kastanje of noten doen denken. Heel wat kookboeken en dieetgoeroes dwepen ermee als gezonder alternatief voor de klassieke aardappel. Dat is niet helemaal terecht, zo blijkt. De klassieke aardappel bevat minder calorieën en meer eiwitten dan zijn zoete broertje, terwijl die laatste dan weer beter scoort qua aanbod aan vitaminen en mineralen. Wel is de glycemische index, de verteerbaarheid in onze darmen, voor zoete aardappel aanzienlijk lager en in theorie gezonder als hij juist bereid wordt. Afwisselend gebruik in het dagelijks menu is de boodschap. In de VS zijn sweet potatoes onmisbaar in een zoete stoofpot als bijgerecht bij de jaarlijkse Thanksgiving-maaltijd. Ze vervangen de meer authentieke yam of broodwortel, die mede omwille van zijn minder uitgesproken smaak langzaam verdwijnt. Bij ons duiken ze vaker op in een pikante Thaise curry, als puree, gezondere frietjes of als groentechips met een scherpe dip. In de moestuin zou de zoete aardappel een vaste keuze moeten zijn. De plant is minder gevoelig voor ziektes dan de klassieke aardappel, groeit zonder veel water en zorgt voor een mooie opbrengst. Daarbovenop is het een prima bodembedekker waarvan de blaadjes en jonge scheuten perfect in de wok of een salade passen. Ook in de bakkerij kan de bataat zijn mannetje staan. Als zoete smaakmaker in cakes en broden of als basis voor een taart of vlaai. Maar helemaal schitteren doet hij in een recept voor hamburgerbroodjes. Kenners weten dat de puree van zoete aardappel in een recept voor dat soort buns zorgt voor een kenmerkende luchtigheid en smaak die geen ander ingrediënt kan creëren.