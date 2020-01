Dit is niet de titel van een zwartgallig opiniestuk, wel de smaakvolle voorbode van een tijdperk waarin we ons smaakpalet verbreden. En die smaken mogen best wat ruw zijn.

Zoet heeft afgedaan.

Toegegeven, dat is niet helemaal juist. Zoet zal altijd in ons hart en zodus ook in onze buik aanwezig blijven. Het is tenslotte een van de eerste smaken waarmee we via de moedermelk kennis maken; niet gek dus dat we hem ook op een volwassen leeftijd blijven associëren met alles wat goed is. Tot spijt van heel wat diëtisten trouwens, want de gewenning aan producten waarvan de smaak na talloze 'verbeterde recepten' gereduceerd is tot enkel en alleen zoet, zorgt ervoor dat we er steeds meer van willen. En dat terwijl dit soort producten vaak erg bewerkt en calorierijk zijn.

...