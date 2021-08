Kleine of grote honger tijdens je boodschappen? Bij the Great Market geniet je van heerlijke mediterraanse en Midden-Oosterse mezze.

Wat als je in het midden van een Syrisch supermarkt ook tussendoor kon smullen van meditteraanse en Midden-Oosterse gerechtjes? Dat was de visie van Kamil Kriakos, die twintig jaar geleden met zijn vrouw en drie dochters naar België emigreerde. Drie jaar geleden lanceerde hij dan The Great Market: enerzijds een foodcourt met hyperverse en biologische groenten, fruit, vlees en Midden-Oosterse gebakjes. Anderzijds een familiezaak, gerund door de dochters Kriakos en andere Syriërs, die de oorlog in hun land onlangs ontvluchtten. Kamil noemde het zelf een ode aan de soeks in Damascus. Vandaag heeft de denker het leven gelaten, maar dat betekent niet het einde van zijn concept. Integendeel, the Great Market floreert meer dan ooit.Op uitnodiging van dochter Acadia, die na het overlijden van haar vader het heft in handen nam, mochten wij proeven van de Syrische keuken. Bij aankomst zijn we lichtjes overdonderd: het gaat er keihard voor een zondagavond. Na even zoeken, belanden we bij de traiteur in het hartje van de foodcourt. Daar worden we verwelkomd door een van de dochters en mogen we ons menu zelf in elkaar steken. Aan de toog wordt ons gevraagd om een selectie te maken uit honderden soorten mezze, gebakjes en Libanese pizza. Een Italiaanse chef gaat voor ons aan de slag met zijn steenoven. Tegelijkertijd wordt ons een heerlijk grote portie hummus, baba ganoush, fatoush, kibbeh, bulgursalade en taboulé voorgeschoteld. Kruidig, fris, pikant, krokant, smeuïg, het is een feest voor de zintuigen. Rondom ons valt ook vanalles te beleven. Naast ons vult een winkelaar zijn fles met Palestijnse olijfolie. Een werknemer legt versgebakken Libanese platbroden op de rekken. En iets verderop wordt verse koffie gemalen. De producten zijn kraakvers, en daar zit de traiteur ook voor tussen. 'In tegenstelling tot heel wat supermarkten, gooien we niets weg', vertelt Jacques Iliasar, een Syrische werknemer die een zeer hechte band heeft met de familie Kriakos. 'Wat stilaan te rijp wordt voor verkoop, gebruiken onze chefs voor de gerechten. Groenten, fruit, vlees, hier gaat helemaal niets verloren.' Als kers op de taart krijgen we van Jacques een portie Syrische lekkernijen, iets waar de werknemer erg trots op is. 'Nadat je dit hebt geproefd, ga je geen enkel ander dessert meer willen'. Op ons bordje krijgen we mammoul, oftewel Syrische koekjes, een paar hapjes baklava met honing en pistache voorgeschoteld. Daarnaast ook onze favoriet: Syrische kaasrolletjes, gevuld met room en mozarella, overgoten met suikerwater. Een aanrader voor wie weinig tijd, maar veel goesting heeft om zijn smaakpappilen de kost te geven.