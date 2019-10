Ook in kleinere steden en gemeenten is er heel wat goede chocolade te vinden. Deze drie adresjes uit de nieuwe Gault&Millau's Selection of the Finest Chocolatiers in Belgium and Luxembourg zijn het ontdekken waard.

Wanneer Gault&Millau een nieuwe gids voorstelt die de weg moet wijzen in chocoladeland, gaat de meeste aandacht doorgaans naar de chocolatiers die dat jaar de beste worden bevonden van hun landsdeel. Ook dit jaar werden daarom terecht Joost Arijs, Jérôme Grimonpon en Arique Denis gelauwerd, maar wij concentreren ons graag eens op de wat minder bekende adressen in de gids. Deze chocolatiers liggen niet in een grote stad en kunnen dus minder rekenen op toevallige passanten. Maar we beloven je dat ze de omweg waard zijn.

Chocolatier Reen

De toekomst is aan vrouwelijke chocolatiers, zegt Gault&Millau, en Reen Van Looveren is daar een prachtvoorbeeld van. Met haar ambachtelijke pralines won ze al verschillende prijzen en onlangs scoorde ze nog hoge ogen op de Internationale Chocolate Awards met haar praline met een gelei van bergamot en Voatsiperifery staartpeper uit Madagaskar. Ook handig: al haar pralines dragen een nummer, zodat je de samenstelling snel kan terugvinden op de bijsluiter.

Schoonaardestraat 56, 3078 Kortenberg

www.reen.be

Hannes D'Heedene

In de zomer vind je hem in zijn ijsjesfoodtruck Fris&Co, maar Hannes D'Heedenes core business blijft wel chocolade. Hij kiest niet alleen voor de klassieke smaken, maar durft ook te experimenteren met minder voor de hand liggende combinaties, zoals champagne en karamel of yuzu met praliné.

Lijsterlaan 1, 8540 Deerlijk

www.hdchocolate.be

Centho

Geert Decoster werkt samen met 'bean to bar' producenten over de hele wereld, leveranciers die elk op hun beurt meester zijn in het naar voor brengen van de lokale terroir in de ruwe origine chocolade. Zo ontdekte hij verschillende schitterende nieuwe origines, zoals Paoua, Jamaica en Guatemala. Die chocolades resulteren vervolgens in uit laagjes opgebouwde pralines die stuk voor stuk zijn eigen signatuur dragen. Een nieuwe creatie is 'Duet', een bodem met huisgemaakte praliné van Piëmonte hazelnoten afgewerkt met karamel.

Veeweidestraat 3, 3080 Duisburg

www.centho.be