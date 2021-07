Na de tijdelijke pop-up voor bunners (iets tussen een hamburger en een gestoomd broodje) Babu in Brugge openen chef Gert De Mangeleer en Joachim Boudens nu een vaste zaak in de Gentse Vooruitbuurt.

Samen met rechterhand Jef Poppe bedacht chef Gert De Mangeleer een tijdje geleden de bunner, een eigenzinnige creatie die het midden houdt tussen een gestoomd Aziatisch broodje en een krokant gebakken, hartige Engelse ontbijtmuffin. Dat is op zich al behoorlijk exotisch, maar wordt daarbij nog eens afgewerkt met vullingen uit de hele wereld. Wat denk je bijvoorbeeld van de 'Beirut Bunner', met pikante merguez, feta, looksaus, spinazie, koriander en granaatappel? Of ben jij meer voor de Bangkok-stijl, met kip, pikant gepekelde kool en chilimayo?

Keuze genoeg (ook voor vegetariërs trouwens), en na de pop-up mag het duidelijk zijn dat De Mangeleer, Boudens en Poppe nog niet klaar zijn met hun bunner. Vandaag opent het trio een vaste stek in een indrukwekkend interieur in de Gentse Sint-Pietersnieuwstraat 9. Daar kan je naast de hartige broodjes ook genieten van enkele starters, side dishes, driedubbel gebakken frietjes en ijsjes.

BABU Gent Sint-Pietersnieuwstraat 9, 9000 Gent 7/7 open van 12 - 21.30u Blijf op de hoogte via @Babu_bunners en ba-bu.be

Samen met rechterhand Jef Poppe bedacht chef Gert De Mangeleer een tijdje geleden de bunner, een eigenzinnige creatie die het midden houdt tussen een gestoomd Aziatisch broodje en een krokant gebakken, hartige Engelse ontbijtmuffin. Dat is op zich al behoorlijk exotisch, maar wordt daarbij nog eens afgewerkt met vullingen uit de hele wereld. Wat denk je bijvoorbeeld van de 'Beirut Bunner', met pikante merguez, feta, looksaus, spinazie, koriander en granaatappel? Of ben jij meer voor de Bangkok-stijl, met kip, pikant gepekelde kool en chilimayo? Keuze genoeg (ook voor vegetariërs trouwens), en na de pop-up mag het duidelijk zijn dat De Mangeleer, Boudens en Poppe nog niet klaar zijn met hun bunner. Vandaag opent het trio een vaste stek in een indrukwekkend interieur in de Gentse Sint-Pietersnieuwstraat 9. Daar kan je naast de hartige broodjes ook genieten van enkele starters, side dishes, driedubbel gebakken frietjes en ijsjes.