Eén dag koken, een hele week eten: dit kookboek leert je de kunst van meal prepping

Meal preppen houdt in dat je voor een hele week tegelijk kookt. Je moet op deze manier maar een keer per week boodschappen doen. Daarna ga je een tweetal uur aan de slag in de keuken, en klaar is kees. Je doet alle voorbereidingen zodat je in de week binnen tien minuten eten op tafel hebt staan.

Op deze manier heb je minder stress tijdens de week omdat je alles voorbereid in huis hebt. Je hoeft geen diepvries-, afhaal- of kant-en-klare maaltijden meer te kopen. Zo vermijd je toegevoegde additieven en suikers in je eten - tenzij je ze er natuurlijk zelf in doet. Ook alles wat je koopt, wordt gebruikt. Gedaan met die wegkwijnende groenten in de frigo!

Keda Black, de in Zambia geboren française, geeft in haar nieuw kookboek 'Meal Prepping' tips & tricks om je weg te wijzen in de kunst van het meal preppen. Daarnaast is het kookboek gevuld met weekmenu's, voorgekauwde boodschappenlijstjes en een stappenplan voor de gerechten.

Praktische adviezen

Allemaal goed en wel, op zondag je maaltijden voor de rest van de week maken, maar wordt dat dan niet slecht? Wat bewaren betreft zijn er geen echte regels. Het is belangrijk om te proeven en te ruiken. Gerechten met rauwe eireren, vis of vlees bewaar je echter best niet langer dan twee dagen. Stoofschotels of vullingen kun je langer bewaren, en die worden er alleen maar beter op.

De diepvries is ook een handig hulpmiddel. Soep behoudt in de diepvries zijn vitaminen, en gevoelige producten zoals vis of vlees kan je invriezen om de houdbaarheid te verlengen. Als je voedsel wil ontdooien, doe je dat best langzaam door ze de avond van tevoren in de koelkast te leggen.

Gebruik glazen bokalen, schalen of potten om je gerechten in te bewaren. Dit is duurzamer en gemakkelijker om af te wassen. Bovendien zie je zo gemakkelijk wat je nog in je koelkast hebt zitten. In tegenstelling tot plastic, heeft glas niet het risico giftige stoffen over te brengen op het eten. Bij het invriezen kies je best wél voor plastic. Vloeistoffen zetten namelijk uit en kunnen het glas doen breken.

Restjes kan je altijd invriezen, verwerken in soep of als lunch meenemen naar je werk. Weggooien hoeft eigenlijk nooit. Wat dan weer goed is om voedselverspilling tegen te gaan.