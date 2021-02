De Pottenlikkers, een initiatief van Colruyt en Studio 100, wint voor het tweede jaar op rij de Ik ben meer dan mijn kassaticket Award. Daarmee worden initiatieven van supermarkten om gezond eten te promoten bekroond.

Met de Ik ben meer dan mijn kassaticket award zoeken Rikolto, Test Aankoop, Gezinsbond, Fairtrade Belgium en Gezond Leven al enkele jaren naar impactvolle initiatieven van supermarkten om kinderen en jongeren gezonder te laten eten. Dat is nodig, aldus Loes Neven van Gezond Leven, want 'alle supermarkten spelen een rol bij ons helpen om gezonder te eten.' De Gezinsbond wijst er met de 'kindnorm voor voeding' dan weer al jaren op dat gezonde voeding geen louter individuele verantwoordelijkheid is, maar ook een zaak van voedingsindustrie, reclamewereld, voedingswinkels.

Slechts twee genomineerden

In totaal ontvingen Rikolto, Test Aankoop, Gezinsbond, Fairtrade Belgium en Gezond Leven zeven initiatieven voor de Ik ben meer dan mijn kassaticket Award. De jury beoordeelde of het initiatief de eetgewoonten van kinderen en jongeren positief beïnvloedt, of het initiatief ingebed is in een beleid dat het algemene aanbod gezonder maakt en in welke mate het initiatief het makkelijk en aantrekkelijk maakt om in de supermarkt voor gezond te kiezen.

Slechts twee initiatieven slaagden voor die voorwaarden: De Pottenlikkers van Colruyt en Superplus van Delhaize. Superplus is het nieuwe getrouwheidsprogramma van Delhaize waarbij klanten kortingen krijgen tussen 5% en 15% op producten met Nutri-Score A of B, waaronder alle verse groenten en fruit. De Pottenlikkers is een samenwerking tussen Colruyt en Studio 100 om via een educatief kookprogramma voor en door kinderen, kookboek en bijhorende acties evenwichtige voeding te stimuleren.

De Pottenlikkers, het kookboek © Colruyt

Beide genomineerden bleken aan elkaar gewaagd. Het initiatief van Colruyt Laagste Prijzen kreeg 59% van de meer dan 2.200 online uitgebrachte stemmen. Toch heeft de jury ook niets dan lof over de concurrentie: 'Het initiatief van Delhaize mag gezien worden omwille van de geïntegreerde aanpak die over meerdere jaren is uitgebouwd, van marketing tot productaanbod.'

Meer nodig

Hendrik Slabbinck, professor marketing en jurylid van de award, benadrukt het belang van inspanningen door supermarkten: 'Als consument is het niet makkelijk te weerstaan aan de prikkels die je krijgt als je de supermarkt binnenstapt, zeker niet voor kleine kinderen. De consument heeft een omgeving nodig die de gezonde keuze gemakkelijk maakt.'

Daar is een totaalaanpak voor nodig, klinkt het bij de organiserende verenigingen. 'Het beleid moet zorgen dat de doelstellingen meetbaar en realiseerbaar zijn', zegt Jelle Goossens van Rikolto. 'Eens je een beleid en doelstellingen hebt, kan je je assortiment en communicatie aanpassen. Als dat gebeurt, zal de consument ook volgen en die keuzes beginnen maken. Verder kunnen supermarkten hun productaanbod bijsturen zodat er meer gezondere producten aanwezig zijn.'

Communicatie is daarbij het sluitstuk. Hendrik Slabbinck: 'Bij ongezonde voeding wordt meer op emoties gespeeld, maar je moet hetzelfde doen bij gezonde voeding. Daar wordt nog vaak op rationele argumenten gespeeld waarom je gezond zou moeten eten. Gezond wordt nog vaak met 'saai' en 'niet lekker' geassocieerd. Die associatie kan je doorbreken. De initiatieven van Colruyt en Delhaize zetten daar belangrijke stappen.'

