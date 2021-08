De twee supermarkten Colruyt en OKay willen tegen 2026 overstappen naar de Better Chicken Commitment-criteria voor standaardkip.

Colruyt en OKay gaan als eerste Belgische retailers over naar vleeskippen die voldoen aan de hogere dierenwelzijnscriteria, gebaseerd op het Better Chicken Commitment (BCC). Dat wil zeggen dat de kippen meer ruimte en daglicht krijgen. Er wordt ook gekozen voor een trager groeiend ras. Door deze nieuwe normen aan te nemen, willen de supermarkten hun verantwoordelijkheid nemen en de Belgische markt in de richting van beter dierenwelzijn duwen.

Ambitie voor 2026

Colruyt en OKay willen zich tegen 2026 engageren voor het Better Chicken Commitment. Die werd in 2017 gelanceerd door een dertigtal NGO's die zich inzetten voor dierenwelzijn in Europa. Volgens die normen krijgen kippen 40 procent meer ruimte door een lager aantal kippen per vierkante meter en er zal daglicht zijn in de stallen. Er wordt ook overgestapt naar een trager groeiend ras en de kippen zullen langer leven: van 42 dagen naar 49 tot 56 dagen.

Colruyt en OKay willen nog een stap verder gaan dan de BCC-normen door de kuikens rechtstreeks in de stallen geboren te laten worden. Kuikens hoeven dan niet meer levend vervoerd en behandeld te worden, wat zorgt voor minder stress. Daarnaast krijgen ze ook meteen toegang tot water en voedsel, wat de darmgezondheid bevordert. Dit proces verbetert de algemene gezondheid van de kuikens aanzienlijk en zal uiteindelijk leiden tot minder gebruik van antibiotica.

