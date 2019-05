Willem Hiele (37) is de surfende chef-kok en eigenaar van een restaurant dat zijn naam draagt in Koksijde. Hij mixt in zijn keuken water en vuur, en won zopas de Philosophy Award van Gault&Millau.

Het onderwijs is niet aangepast aan mensen zoals ik. Leerkrachten duwden me in het vakje 'moeilijke leerling' en school na school schreef me af en gooide me buiten. Ik was niet dom, maar ik kon niet stilzitten en was heel mondig. Mijn agenda was een kleurboek van nota's, soms werden er papieren bij geplakt. "Hiele, agenda! Hiele, vijf bladzijden!" Die woorden zijn bijna een trauma. Drie keer zat ik in het derde middelbaar, en elk jaar groeide de schaamte en onzekerheid.

...