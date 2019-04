De site van de Stadsbrouwerij De Koninck in Antwerpen is een culinair experiment rijker. De plek waar hoptechnieken zich in de jaren vijftig volop ontwikkelden, maakt nu plaats voor cocktails, sake, thee en hapjes. Drankenspecialist Paul Morel en zijn rechterhand Farah Soeleimansjah bundelen hun krachten in Atelier, waar conceptuele avonden centraal staan.

Je hebt zijn naam vast en zeker al eens ergens horen vallen. Paul Morel deed ervaring op bij Pure C en The Jane en verdiepte zich in het cocktailmixen in zijn Atelier Paul Morel, waar hij cocktails op maat voor restaurants en bedrijven uit zijn coctailmixer tovert. Zijn partner Farah Soeleimansjah houdt zich dan weer met iets helemaal anders bezig, namelijk thee. Met haar bedrijf The Noodle Agency gaat ze op zoek naar verrassende en duurzame combinaties bij lokale Japanse en Taiwanese boeren om een unieke thee-ervaring te creëren.

Die twee passies combineren ze vanaf april in hun nieuwe Atelier, waar je op afspraak of tijdens evenementen eens kan binnenspringen. Je kan er terecht voor gezellige barnights, bartending en live-cooking. Een (inter)nationale gast-chef vult het gezelschap elke maand aan en zet zijn of haar specialiteit op tafel. Een plaats reserveren doe je best weloverwogen, want je kiest meteen een specifiek evenement en het menu dat bij die datum en ervaring hoort.