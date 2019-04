Zo oud als je je voelt? Van mirakelcrème tot gezonde zelfaanvaarding

Ons idee van een mooie huid is veranderd. Rimpels uitvlakken is minder belangrijk, een energieke uitstraling is dat des te meer. Beautymerken slaan een minder beschuldigende toon aan. Gelukkig maar, want we zijn dat waard.

© GettyImages