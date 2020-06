Workshops en tutorials voor zelfmassage gaan viraal en ook Belgische merken springen op de kar. Een van de populairste vormen: Gua Sha.

Gua Sha betekent letterlijk het 'schrapen' van 'ziekten door gestagneerde energie'. Het verwijst naar lichaamsmassages uit de Chinese geneeskunde die nog veel krachtiger zijn dan die waar je nu op sociale media over leest. Bij deze gezichtsbehandeling gaat het eerder om een effleurage met behulp van een steen of gepolijst kristal, met als doel te ontgiften. 'Het masseren van je huid helpt de doorbloeding te stimuleren zodat je cellen meer voeding en zuurstof krijgen en je tegelijk een betere lymfedrainage krijgt, zodat celafval makkelijker wordt afgevoerd', zegt Stephanie Oviedo, masseur en gespecialiseerd in Gua Sha. De oude techniek is populair dankzij Amerikaanse beautygoeroes die selfies maken met zeer fotogenieke steentjes in de hand, voornamelijk op Instagram. 'Natuurlijk is het een modeverschijnsel,' geeft Stéphanie Oviedo toe, 'maar dat is niet erg. Naast de magische uitstraling van de materialen waarvan ze zijn gemaakt, toont het vooral het verlangen om terug te keren naar natuurlijke, niet-invasieve methoden die je weer in contact brengen met jezelf.' Hoewel rimpels niet verdwijnen, heeft deze massage, die de bloeddoorstroming aanzienlijk verbetert, een onmiskenbaar effect op de uitstraling van de huid: de beroemde gloed die synoniem is met een goede gezondheid neemt toe, donkere kringen en wallen vervagen, en gezichtscontouren verstevigen. Velen posten halverwege de massage selfies van de behandelde en onbehandelde kant van hun gelaat en als je dan beide kanten vergelijkt, zie je duidelijk resultaat. 'Als je Gua Sha regelmatig toepast, zijn de resultaten spectaculair', zegt Anne Poelmans, hoofd van Bio'ty Lab, een e-shop met natuurlijke en biologische cosmetica. 'Aanvankelijk waren vooral de kwartsstenen in millennial pink, in de vorm van een langwerpig en afgeplat hart, populair op Instagram. Nu zijn het eerder de meer originele materialen, zoals groene jade of mokka-jaspis met moiré-accenten, die de voorkeur genieten. Behalve om hun therapeutische eigenschappen worden ze vaak gekozen om de esthetiek. De vorm kan ook variëren, afhankelijk van de gebieden die je liever masseert. De vierkante versie heeft twee afgeronde oren die het makkelijker maken om de achterkant van je hals te masseren. Veel merken, ook Belgische, leveren nu hun eigen gereedschap naast de crèmes en oliën. Zoals Bio'ty Lab, maar ook Likami, dat enkele weken geleden een zwarte obsidiaansteen lanceerde. 'We waren op zoek naar een exclusief ontwerp dat past bij het ecochic imago van Likami', legt Marianne Priem, de oprichtster, uit. 'We vonden het ook prettig dat de steen bekendstaat om zijn kracht om negatieve stress los te laten.' 'Als je eenmaal een steen hebt gekozen, moet je nog leren hoe je hem moet gebruiken. En op het web zijn er helaas heel wat slechte adviezen en nepstenen te vinden. Stéphanie Oviedo van Label Chic geeft initiatieworkshops, die gelukkig binnenkort weer kunnen worden hervat. In Nederland biedt Inge Wilbrink, bedenker van het gloednieuwe merk Akasha Blends, individuele of groepsworkshops aan die online, in het Engels of het Nederlands, kunnen worden gevolgd. 'Hoewel het belangrijk is om het regelmatig toe te passen, is het ook niet nodig om elke dag het complete ritueel uit te voeren', zegt ze. 'Een paar minuten per dag is genoeg, zolang je je maar aan een paar basisregels houdt. Ik raad altijd aan om voor het begin van de massage een olie aan te brengen, zodat de steen beter glijdt. Het is ook belangrijk om de steen zo plat mogelijk te houden, zo dicht mogelijk bij het gezicht en niet op 90 graden, zoals vaak te zien is op slechte tutorials. Zorg er ook voor dat je lichtjes drukt, dus niet te hard. Je moet de steen ook trekken en nooit duwen, want dat zal het weefsel verstoren. En vergeet niet dat lymfedrainage van binnenuit naar buiten gebeurt.' Ze plaatst regelmatig korte tutorials op haar Instagramaccount, net zoals Marianne Priem van Likami. De YouTube-video's van Sandra Lanshin Chiu en Britta van het Wilding Beauty Channel zijn ook betrouwbaar. 1. Gua Sha-kit inclusief een zwarte obsidiaansteen en 4 verzorgingsstalen, Likami, 29 euro.2. Gua Sha-steen in rozenkwarts, Bio'ty Lab Private Label, 24 euro.3. Gua Sha-steen in blauwe sodaliet, Odacity, 49 euro. Workshop van 90 minuten voor 60 euro aangeboden bij Label Chic.4. Gua Sha-steen in aventurijn, Akasha Blends, 15 euro. Onlineworkshop van 90 minuten vanaf 27,50 euro.