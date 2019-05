Een van nature bleke huid die wat kleur kan gebruiken? Of wil je de zon vermijden en zo je huid beschermen? Een nep bruin tintje kan de oplossing bieden. Maar welke producten kunnen we daar met een gerust hart voor gebruiken? Wij testten het uit.

De nieuwe generatie zelfbruiners levert minder vaak oranje, streperige of uren-in-de-wind stinkende benen, armen en neuzen op. Toch blijft het zoeken naar de heilige graal der fake tans. Wij helpen jullie een eindje op weg door de strijd met de zelfbruiner aan te gaan. Met gevaar voor eigen vel smeerden we erop los. Ontdek hieronder hoe onze tests zijn afgelopen.

Sun 365 Self Tanning Oil van Lancaster(30,90 euro)

De Sun 365 Self Tanning Oil van Lancaster belooft een natuurlijke gloed en een zijdezachte huid. Je brengt het aan als een dagelijkse bodylotion, in ronddraaiende strijkbewegingen.Geen geknoei met al te lopende of plakkerige olie, want met de handige spray gaat het insmeren als vanzelf. De huid absorbeert de olie quasi onmiddellijk en wordt er lekker zacht van. Punt gescoord. Armen blijken een meer dankbare plek om te behandelen dan benen. Het effect op de armen oogt natuurlijk, maar op de benen merk ik hier en daar een subtiel kleurverschil. En ruikt het tijdens het smeren nog best lekker, amper opgedroogd herken je quasi onmiddellijk die typische selftanlucht, die in de loop van de dag zelfs in je kleren gaat zitten. Dat euvel pak je aan met een geurige zonnecrème, want de olie bevat helaas geen zonnefilter. Het tannen gaat zeer geleidelijk waardoor je best wel een paar dagen moet smeren alvorens een écht kleurverschil op te merken, maar net daarom oogt de behaalde tint wel heel natuurlijk. Elke drie tot vier dagen weer wat bijsprayen voor een blijvend resultaat. (Martine, 52)

Een sun kissed kleurtje zonder zon? Wij testten enkele zelfbruiners. © Getty

He-Shi, Face & Body Tanning Gel (27,90 euro)

Met de zelfbruiner van het Ierse merk He-Shi ga ik mijn lichaam en gelaat te lijf. Er staat een trouwfeest op het programma en dat is het ideale moment om mijn bleke vel van een - hopelijk - natuurlijk tintje te voorzien. Het product belooft een realistische bruine kleur en gehydrateerde huid. De gel dient aangebracht te worden met een handschoen, die erbij geleverd wordt, in draaiende bewegingen. Dankzij de bruine kleur zie je goed waar je het product al hebt gesmeerd. Zoals steeds onthaar en scrub je je benen best een dag van te voren om een egaal resultaat te bekomen. De substantie droogt snel, dus je kunt je na enkele minuten al aankleden. Aangezien er geen parfum (noch parabenen of alcohol) in zit, krijg je geen lekker exotisch geurtje, maar dat vindt mijn gevoelige huid best oké. Wel ontwaar ik subtiel de typische zelfbruinergeur, die gelukkig niet hardnekkig blijkt en na het intrekken van de gel verdwijnt. Het kleureffect blijft geen tien dagen, zoals de verpakking belooft. Ik smeer drie keer, gespreid over een week. Het resultaat? Een natuurlijke en egale bruine teint van kop tot teen. Ik trek zelfs zonder foundation naar het trouwfeest, want mijn huid ziet er fris en gezond uit dankzij de zelfbruiner. Vergeet zeker geen zonnecrème te smeren wanneer je met je bruine vel in de zon gaat lopen pronken. (Lotte, 28)

Nuxe Sun (19,50 euro)

De Nuxe Sun Zelfbruiner belooft al na enkele uren een zijdezachte, gelijkmatige en stralende teint. Ik gebruik deze voor mijn benen. Omdat het risico op vlekken hier groter is, scrub ik eerst de huid met extra aandacht voor knieën en enkels. Bij het aanbrengen van deze bodymilk valt onmiddellijk de heerlijke zomerse geur en aangename textuur op. Enkele uren later hebben mijn benen inderdaad een beetje meer teint. Helaas wel niet helemaal egaal, maar door het subtiele kleurverschil springt het niet in het oog. Wat wel opvalt in de zon zijn de glanzende parelmoerdeeltjes, niet overdadig maar wel een fijn extraatje. Na enkele uren is het frisse geurtje helaas verdwenen en blijft een typische selftangeur over, al heb ik de indruk dat deze er minder last van heeft dan een doorsnee zelfbruiner. Na drie smeerbeurten, gespreid over zes dagen, hebben mijn benen een natuurlijke zomerse teint goed voor de hele daarop volgende week. Deze tube gebruik ik met plezier op. (Ruth, 40)

Natuurlijk bruin zonder uren in de zon te liggen? Wij helpen je op weg © Getty

Biosolis Self Tanning Spray (13,95 euro)

De hydraterende zelfbruinende spray van het Belgische Biosolis bestaat voor 99 procent uit natuurlijke en minerale ingrediënten. Het belooft al na enkele een uren een natuurlijke, egale teint en is geschikt voor het lichaam en het gelaat. Omdat ik weinig ervaring heb met het gebruik van zelfbruiner, besluit ik het te testen op mijn benen. Het kleurverschil is subtiel maar aanwezig, waardoor ik pas een dag later opmerk dat ik een stukje vergeten ben. Na een scrubbeurt begin ik opnieuw en met succes. De verstuiver vind ik niet handig (het ding spuit alle kanten uit), dus de melkachtige zelfbruiner rechtstreeks op mijn benen aanbrengen is geen optie. Ik spuit hem dan maar op mijn handen en breng hem zo met cirkelvormige bewegingen aan. Die techniek werkt en laat geen strepen na. Ook niet op mijn handen. De geur is zacht en ik word nooit die onaangename 'zelfbruingeur' gewaar die je bij zo veel producten hebt. Mijn zomers kleurtje blijft enkele dagen. Ik zal deze zelfbruinende spray zeker blijven gebruiken. De kleur en geur zijn net als de ingrediënten natuurlijk, en dat vind ik belangrijk. Alleen jammer van de verstuiver. (Ellen, 34)

Ambre Solaire 2-in-1 Natural Bronzer (14,99 euro)

De Natural Bronzer 2-in-1 zelfbruinende droge olie van Garnier Ambre Solaire belooft de bruine teint van een week zonnen binnen het uur. Een grote belofte. Je moet de spray goed schudden voor gebruik en in regelmatige bewegingen aanbrengen. Ik breng hem aan op mijn benen. Hij ruikt lekker naar kokosolie, maar het pompje is wat onhandig en de olie plakt. Na een uur rondhuppelen voelen mijn benen nog steeds nat aan en zie ik geen verschil in kleur. De belofte wordt dus niet waargemaakt. Het is pas de volgende ochtend dat ik mijn bruine benen ontdek. Het ziet er op het eerste gezicht oké uit. Of zie ik daar nu toch vlekken? Nu weet ik waar die 2-in-1 voor staat: veel gedoe en weinig resultaat. (Marie, 30)

Bruinen zonder zon: ontdek welke producten wij de moeite waard vinden © Getty

Kruidvat Solait Self Tan Overnight Tan Mask (3,99 euro)

De verpakking van deze zelfbruiner belooft me na een nachtje slapen 'een natuurlijke bruine kleur'. Het is een witte crème die qua structuur lijkt op een dagcrème en verrassend genoeg ruikt naar chocolade. Apart, maar niet vervelend. Ik breng het goedje aan vlak voor ik naar bed ga, maar mijn huid absorbeert de crème niet bijster goed. Daardoor blijven mijn wangen soms aan mijn kussen 'plakken'. Gelukkig is er de volgende ochtend niets van te zien op mijn lakens, maar wel in de spiegel. Mijn gezicht heeft een subtiel bruin kleurtje, dat in het daglicht neigt naar het oranje. Ik kan duidelijk zien waar ik te nonchalant gesmeerd heb en waar ik de crème iets royaler heb aangebracht. Dit product werkt overduidelijk, maar spaarzaamheid en voorzichtigheid zijn een vereiste bij het gebruik ervan. (Mare, 28)