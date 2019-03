Vrouwelijke ondernemers in de prijzen

Mieke Frijters van het bouwbedrijf ATF uit Zandvliet (Antwerpen) heeft de 'Womed Award' gewonnen, voor de beste vrouwelijke ondernemer van het jaar. Deze prijs is een initiatief van de ondernemersorganisatie Unizo en de vzw Markant, het netwerk van actieve en ondernemende vrouwen.

Frijters leidt met ATF een familiebedrijf met ruim honderd werknemers, gespecialiseerd in wegen-, riolerings- en grondwerken, bodemsaneringen en het recycleren van wegenbouwmateriaal.

De award voor de meest beloftevolle vrouwelijke ondernemer ging naar Isabelle Ulenaers uit Geel, die met haar bedrijf Self een eigen lijn verzorgingsproducten ontwikkelt en verdeelt. Ze gaat er prat op natuurlijke, ecologisch verantwoorde producten te produceren. Het idee voor haar label kreeg Isabelle na een zoektocht naar een geschikte crème voor haar dochter die last heeft van eczeem. Haar droom? 'Self moet een gevestigde waarde worden in België en de buurlanden. Zonder aan kwaliteit in te boeten, het moet een authentiek product blijven.'

Innovatief in het Zuiden

Voorts werd er ook een Womed Award-Zuid overhandigd aan Blanca Del Carmen Perdomo, de voorzitster van groente- en fruitcoöperatie Las Bromas in El Salvador. Die coöperatie verenigt 24 boerinnen. Blanca en de andere boerinnen zijn erg innovatief: onlangs breidden ze hun productgamma uit met koekjes waarin lente-uitjes verwerkt zijn.

'We geloven in de kracht van samenwerking, ook tussen generaties. Daardoor vinden goed opgeleide jongeren vlot de weg naar onze coöperatie', vertelt Blanca. Ze geven ook heel wat terug aan de gemeenschap door met de opbrengst wegen te laten herstellen en een dokter te laten komen naar het dorp. (Belga/LP)