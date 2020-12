Van een 80's geïnspireerd nektapijt tot door de 60's geïnspireerde oogmake-up: we vroegen beautyexperts welke trends we dit jaar mogen verwachten in de beautywereld. En ja, die worden ook beïnvloed door corona en lockdowns.

Zelfexpressie met make-up

Ines Borgonjon, senior make-up artist bij M.A.C: 'Eén van de vier make-uptrends die M.A.C distilleerde uit de catwalklooks van deze lente is de doe-het-zelftrend. Die draait om jezelf uitdrukken en je creativiteit botvieren zonder beperkingen. Ze werd opgepikt van de straat en duikt op in televisieshows en de modewereld.''Ook nu we zo vaak een mondmasker dragen, kan je een opwelling voelen om wat leuks te doen met make-up. Dat zie je ook trenden op sociale media: mensen gebruiken nog steeds volop make-up om zichzelf uit te drukken en delen die looks graag op Instagram. De ene plaatst wat diamantjes rond de ogen, de andere tekent zijn of haar gezicht vol merklogo's voor een heel artistieke look, nog iemand anders zet een eyeliner die op penseelstrepen lijkt. In deze trend zijn geen do's of don'ts. Alles kan en alles mag. Het zijn heel toffe looks die je zelfvertrouwen boosten en je persoonlijkheid in de kijker zetten.' Borgonjon: 'Natuurlijk is er door de mondmaskerplicht wereldwijd een grote focus op de ogen gekomen. Ze zijn met wenkbrauwen het enige wat je nog ziet van iemands gezicht. Je hoeft je blik niet uitbundig aan te zetten: je kan simpelweg je wenkbrauwen, die expressie aan je gezicht geven, mooi aanzetten en wat mascara op je wimpers aanbrengen.''Maar een meer glamoureuze look is zeker ook een trend. Zo vertelde Terry Barber (Director of Makeup Artistry bij M.A.C) dat je in zo'n speciale periode als deze, waarin je zoveel binnen zit en zoveel dingen niet mag, de drang voelt om iets groots te doen. Hij linkte dat gevoel aan oogmake-uplooks die zijn geïnspireerd door de 60's en 70's. In die tijd wilden mensen out there zijn. Barber noemt het 'old school glamour made incredibly modern'. Grote vormen, grote ogen, decadentie: én je wenkbrauwen, én eyeliner, én lippen, én glitter, én verschillende texturen. Het mag groots zijn en dat zag je ook op de defilés.''Je kan voor een look gaan die is geïnspireerd door dragqueenmake-up, maar je kan ook één kleur oogschaduw in de arcadeboog aanbrengen en die verlengen. Of je laten inspireren door de sixties looks uit The Queen's Gambit.'Kapper Jochen Vanhoudt van Jochen Vanhoudt Salon in Antwerpen: 'Bobs en mullets zijn helemaal terug. De mullet, het nektapijtkapsel dat populair was in de jaren 80, was in de modewereld al een tijdje hip, maar had Miley Cyrus nodig om door te breken bij het grote publiek. De zangeres staat op de cover van haar laatste album Plastic Hearts met een nektapijtje. Verschillende klanten vroegen al of ik hun haar zo kan knippen, eens het salon weer open mag.''De bob vervangt nu de langere lob, die al een paar jaar populair is, en is recht geknipt. Ondermeer Dua Lipa en Selena Gomez lieten een bob knippen. Je kan dat kapsel trouwens vrij makkelijk laten uitgroeien, mocht er een nieuwe lockdown komen.''Ik vermoed ook dat vrouwen dit jaar gaan vragen naar de half afgeschoren korte coupe van prinses Charlène van Monaco. Kortgeschoren kopjes bij vrouwen zijn hip. Veel dames hebben tijdens de lockdown de tondeuse in hun lokken gezet.'Vanhoudt: 'Ik voorspel dat felle pastelkleurtjes helemaal terug gaan zijn in de zomer. Ik dacht dat ze dit jaar niet zouden opduiken omdat er geen festivalzomer is geweest, maar ik was mis. Je ziet ze nu al op Instagram. Madonna loopt rond met roze lokken en Cara Delevigne heeft in de film Life in a Year wel tien verschillende gekke haarkleuren.' De verplichte sluiting van kapsalons kan de trend verklaren. 'Blondines kunnen hun uitgroei minder doen opvallen met zo'n fel kleurtje in hun lokken. En ze kunnen hun haar makkelijk zelf kleuren met een kleurmasker als het Color Fresh Mask van Wella Professionals. Dat geeft blonde lokken drie tot vier wasbeurten lang een felle kleur. Die kleurmaskers verzorgen het haar bovendien. Brunettes moeten het met een minder grote keuze aan gekke kleuren doen, maar zij kunnen hun uitgroei makkelijk zelf bijwerken met een doe-het-zelf-kleurkit van hun kapper.'Dokter Dagmar Ostijn, dermatoloog bij Dermadent in Merelbeke: 'Fake ogende opgespoten lippen zullen altijd wel een publiek vinden, maar mensen willen tegenwoordig een natuurlijk resultaat. Ze willen verbetering, geen grote verandering. Die trend wordt ook bevestigd op dermatologiecongressen. Het draait nu om prejuvenation in plaats van anti-ageing: mensen willen huidveroudering voorkomen en uitstellen.''Zo zijn mijn botoxpatiënten jonger geworden. Ik heb in 2020 hun leeftijden bijgehouden en hun gemiddelde leeftijd is 42. Een heel deel van mijn patiënten zit daar dus onder: veel dertigers wil nu al wat aan hun gezicht laten doen zodat ze een facelift kunnen voorkomen of er pas eentje op hun zestigste moeten laten doen in plaats van op hun vijftigste.' 'Het accent verschuift ook: mensen beseffen steeds meer dat niet enkel rimpels hen er ouder doen uitzien, maar ook pigmentvlekken en roodheden en dat je er met een heldere, egale teint beter uitziet. Ze fixeren zich niet langer op die ene diepe rimpel, maar willen wat aan hun pigmentvlekjes laten doen. En liever met een paar zachte behandelingen dan één zware. Minimaal invasieve behandelingen met weinig downtime winnen dan ook aan populariteit.''Die trend voor een natuurlijke look merk je ook aan de nieuwe generatie fillers. Zo is Profhilo de new kid on the block: dat tijdelijke hyaluronzuur zit ergens tussen een filler en een huidbooster in en zorgt voor erg natuurlijke resultaten. Je zal geen gigantische veranderingen in je jukbeenderen opmerken, maar de stof boost de collageenproductie van de huid waardoor die steviger wordt.'Franciska Bosmans, beautyjournaliste: 'Het microbioom van de huid, het legertje bacteriën en schimmels dat op ieders huid woont, blijft een buzzword in de beautyindustrie, net als pre- en probiotica die het evenwicht van die micro-organismen moeten helpen bewaren. Prebiotica vormen voedsel voor de goede bacteriën, probiotica zijn in principe levende bacteriën, maar veel merken gebruiken stukjes van bacteriën of dode bacteriën omdat het erg moeilijk is levende exemplaren in cosmetica te stoppen. Het Belgische YUN slaagde daar wél in met zijn acnecrème. De idee achter pro- en prebiotische skincare: een gelukkig microbioom betekent een gelukkige huid.''De beautywereld blijft onderzoek doen naar de invloed van het microbioom op onze huid en producten formuleren die het moeten ondersteunen. Zo lanceert Clarins begin dit jaar nieuwe microbioomvriendelijke reinigers, het nieuwe Belgische merk Oh Baby! heeft biologische, pre- en probiotische verzorgingsproducten voor baby's. Bariéderm Cica Daily van Uriage, een serum en dagcrème-duo, belooft dan weer de barrière en het microbioom van een door mondmaskers of andere oorzaak geïrriteerde huid te versterken. Een handige lancering in een tijd waarin veel mensen last hebben van maskne, nog zo'n hippe beautyterm die je, gok ik, ook nog eventjes gaat horen en waarbij bacteriën op de huid een rol spelen.'