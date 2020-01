Welke crèmes smeren dermatologen? Waarvoor gaan plastisch chirurgen zelf onder het mes? En wat zijn de nieuwste en meest efficiënte behandelingen? Acht artsen vertellen.

1. Christine Dierckx

is dermatoloog en laserspecialist, en eigenaar van de kliniek Skinperium in Luxemburg.

...

is dermatoloog en laserspecialist, en eigenaar van de kliniek Skinperium in Luxemburg. Welke behandelingen doet u zelf? 'Botox, fillers en skinboosters. Botox* om de drie à vier maanden: in mijn voorhoofd en rond mijn ogen. De fillers zijn voor mijn neus-lippenlijn, die laat ik om de één à twee jaar inspuiten. En ik ben aanhanger van de HydraFacial, een soort chemische peeling met LED-licht. Die doe ik om de drie maanden. Daarnaast onderga ik vier keer per jaar een laser-, radiofrequentie- of ultrasoundbehandeling. Die houden de fibroblasten in de huid actief, waardoor je meer collageen aanmaakt. Welke producten gebruikt u zelf? 'Ik begin 's ochtends en 's avonds altijd met een reiniger. Het is bewezen dat vervuiling je huid veroudert. Ook werken serums en crèmes beter in op een goed gereinigde huid. Mijn nummer één is de foamer met glycolzuur van Dermaceutic. Daarna gebruik ik, zowel 's ochtends als 's avonds, een op maat gemaakt serum van Universkin. Daarover breng ik een dagcrème met een minerale zonnefilter aan. En 's avonds gebruik ik over mijn serum een nachtcrème met vitamine A van Renophase.' Gebruikt u ook plantaardige, bio of vegan producten? 'Voor mezelf gebruik ik in de winter, wanneer mijn huid droger is, een crème van het plantaardige merk RainPharma. En in mijn praktijk gebruik ik zulke producten bij patiënten met een gevoelige huid, acne of eczeem, en bij wie niets helpt. Hun probleem kan namelijk een intolerantie zijn van een ingrediënt in crèmes. Ik heb daar al mooie resultaten mee gezien. Welke verzorgingstips geeft u aan uw patiënten? 'Ik hamer altijd op reinigen en zonnecrème. Zon is een van de grootste boosdoeners voor je huid. Tweelingenonderzoek waarbij de ene veel zont en de andere niet heeft dat herhaaldelijk bewezen. De beste antirimpelcrème is een zonnecrème.' Van welke ontwikkelingen verwacht u veel in de toekomst? 'Bij postmenopauzale vrouwen verdunt de huid vaak enorm. Hormoonsubstitutie met oestrogeen helpt daar niet bij. Op dit moment lopen er in de VS twee grote studies met een 'hormone like' molecule die je via een crème lokaal aanbrengt. Dat lijkt te werken, want de proefpersonen melden een significante verdikking van hun huid.' is plastisch chirurg en heeft een privépraktijk in Antwerpen. Welke ingrepen hebt u al ondergaan? 'Een haartransplantatie, dertien jaar geleden. Daar ben ik heel tevreden over en het geeft een verjongend effect. Het leuke aan getransplanteerde haren is dat ze niet uitvallen, dus je hebt een langdurig resultaat.' Welke ingrepen overweegt u voor later? 'Voorlopig voel ik me prima in mijn vel, maar waarschijnlijk laat ik later een ooglidcorrectie doen. Het is een kleine ingreep, maar je krijgt er meteen een frissere en jongere uitstraling door.' Welke producten gebruikt u zelf? 'Ik geloof vooral in persoonsgebonden producten. Op dit moment doe ik een kuur van twee weken met een gezichtscrème op basis van PRP, placement rich plasma, oftewel het plaatjesrijke plasma in je bloed. Dat plasma bevat je eigen regeneratorcellen en wordt vermengd met een crème, die dan je huidkwaliteit verbetert. Ik gebruik ook een haarlotion die persoonlijk voor mij is samengesteld via een DNA-staal. Dat werkt zo: ik stuur mijn staal naar het bedrijf Fagrongenomics en zij leiden af welke stoffen voor mij efficiënt zijn om mijn haar te voeden en te behouden. Zij bezorgen me dan een recept voor de apotheek, die de lotion klaarmaakt. Ik zie toch dat mijn haar voller is en mijn huid beter gehydrateerd.' Van welke ontwikkelingen verwacht u veel in de toekomst? 'Van toestellen die via een nieuwe technologie het weefsel onder je huid opwarmen. Dat stimuleert de elasticiteit en maakt de huid strakker. Het is minimaal invasief en de resultaten zijn zo veelbelovend dat ze waarschijnlijk over een paar jaar bepaalde chirurgische ingrepen zullen vervangen. Ook denk ik dat PRP meer en meer ingang zal vinden en in meer toepassingen gebruikt zal worden. Zelf bied ik ook behandelingen aan op basis van Stromale Vasculaire Fractie: een bestanddeel van je lichaamsvet waar de stromale stamcellen zich bevinden. Door ze te injecteren in de huid, verbetert je huidkwaliteit. Ik zie er mooie resultaten mee en verwacht dat het steeds meer gebruikt zal worden.' is plastisch chirurg en heeft een privépraktijk in Gent. Welke behandelingen doet u zelf? 'Ik laat al zo'n tien jaar geregeld Botox spuiten in mijn fronsrimpel en kraaienpootjes. En ik heb vroeger ook fillers laten doen. Een paar jaar geleden heb ik eigen lichaamsvet laten injecteren in mijn fronsrimpel, dat zit er nog altijd. Een vriendin lasert mij ook af en toe, tegen de couperose op mijn wangen en kin.' Welke producten gebruikt u zelf? 'Ik vind reiniging belangrijk, daarvoor gebruik ik miscellair water. Verder wissel ik een paar crèmes van apotheekmerken af en ga ik naar een dermatoloog. Het is goed om je te verzorgen, maar eerlijk gezegd geloof ik niet dat producten erg veel uitmaken. Ik denk dat factoren zoals niet roken en de zon mijden belangrijker zijn. Als je blijft roken tot na je veertigste word je daar zwaar voor gestraft, welke crème je ook smeert.' Gelooft u in preventieve Botox? 'Ja. Als je Botox gebruikt, worden de lijnen minder in je huid gegroefd. Onderzoek toont dat ook aan: bij een tweeling met identiek genetisch materiaal had de botoxende helft minder rimpels dan de andere, ook wanneer die stopte met Botox. Wel vind ik het zinloos om het in te spuiten bij jonge meisjes. Het heeft pas zin bij de eerste lijntjes, meestal op de leeftijd tussen 28 en 35 jaar. Van welke ontwikkelingen verwacht u veel in de toekomst? 'We werken al twintig jaar met vetinjectietechnieken. Vaak met goede resultaten, maar we weten niet goed waarom dat zo is. Op dit moment zijn er aan haast alle universiteiten onderzoeken over wat er precies gebeurt met die vetcellen. Hetzelfde wat betreft stamcelonderzoek. Dat staat nog in de kinderschoenen, maar ik ben er zeker van dat stamcellen belangrijker zullen worden in antiagingbehandelingen.' is plastisch chirurg in twee GZA-ziekenhuizen in Antwerpen en heeft ook een privépraktijk in Antwerpen. Welke ingrepen hebt u al ondergaan? 'Een ooglidcorrectie en een liposuctie van mijn buik. Het stoorde me dat de huid van mijn ogen naar beneden gezakt was, en met een ooglidcorrectie was dat snel en mooi opgelost. En vanaf een bepaalde leeftijd is het bijna onmogelijk om je buik kwijt te raken. Ik spuit ook af en toe Botox tussen mijn wenkbrauwen. Zonder mijn fronsrimpel zie ik er meer ontspannen uit. En ik heb één keer een slaaprimpel aan mijn mond met filler laten corrigeren.' Welke ingrepen overweegt u voor later? 'Zoals de meeste chirurgische ingrepen moet je ook een ooglidcorrectie om de tien à vijftien jaar herhalen. Die operatie zal ik dus in de toekomst opnieuw moeten ondergaan.' Gelooft u in preventieve Botox? 'Zeker. Botox werkt preventief, dat is bewezen. Het ideale moment is wanneer een bepaalde rimpel in rust nog bijna niet zichtbaar is. Begin je later, dan loop je het risico dat de lijn al in je huid 'geëtst' is. Botox kan dan de rimpel nog wel verzachten, maar doet hem niet meer verdwijnen. Daar heb je dan weer fillers voor nodig. Botox zal niet helpen om een facelift uit te stellen, zoals je weleens hoort. Botox, fillers, laser: ze geven je een mooie gladde huid, maar ze doen weinig aan het uitzakken van je huid.' Van welke ontwikkelingen verwacht u veel in de toekomst? 'Om rimpels op te vullen, wordt er alsmaar meer gewerkt met lipofilling: opvullen met eigen lichaamsvet. Dat geeft mooie resultaten, maar vergt wel telkens een liposuctie. Wanneer er betere stockeringstechnieken ontwikkeld worden voor lichaamsvet, zal het niet meer nodig zijn om elke keer een invasieve ingreep te doen. Er is ook veel onderzoek aan de gang over stamcellen, die bij inspuiting ervan je gezicht een jeugdigere structuur en uitstraling geven.' plastisch chirurg in het Universitair Ziekenhuis in Gent en de Cosmed Kliniek in Bosch en Duin, Nederland. Welke behandelingen doet u zelf? 'Ik spuit om het halfjaar Botox bij mezelf in: een kleine hoeveelheid in mijn voorhoofd en tussen mijn wenkbrauwen. Ik doe het al tien jaar en weet intussen niet meer hoe ik boos moet kijken. (lacht) Een tijd geleden heb ik ook fillers in mijn neus-lippenlijn laten spuiten, omdat dat diepe groeven geworden waren en het leek alsof ik altijd triest was. Ze zijn niet weg, maar ze zijn verzacht.' Welke ingrepen overweegt u voor later? 'Op termijn wil ik mijn bovenste oogleden laten corrigeren. Het is een ingreep die ik zelf vaak doe, die relatief eenvoudig is en slechts een halfuur duurt, maar waardoor je er meteen een stuk frisser uitziet. Wat ik wel storend vind op dit moment, zijn de pigmentvlekken in mijn gezicht. Die wil ik laten verwijderen, met laser of peelings.' Welke producten gebruikt u zelf? 'Ik ben fan van Crème de la Mer. Heel duur en ik weet niet of ze echt werkzaam zijn, maar ik vind het fijne producten. In het ziekenhuis krijgen we ook vaak stalen van apotheekmerken als Eucerin, Avène en La Roche-Posay, die gebruik ik ook en ze zijn vaak erg goed qua prijs-kwaliteit. En ik ga al jaren om de zes à acht weken naar de schoonheidsspecialiste. Ik geef dus best veel geld uit aan huidverzorging, al van jongs af.' Van welke ontwikkelingen verwacht u veel in de toekomst? 'De aanpak in antiagingchirurgie is veranderd. Vroeger was er enkel de facelift: alles zo strak mogelijk trekken. Maar tegenwoordig werken we ook aan huidkwaliteit en aan het opvullen van volumes. We gaan meer en meer voor het totaalplaatje: huidverzorging met crèmes, peelings en laser, Botox tegen mimiekrimpels, fillers bij vet- en botverlies, en snijden bij weefselverslapping. Een ingreep die ook in opkomst is, is de liplift. Als we ouder worden, wordt onze bovenlip langer en dunner. Die liften en wat voller maken, geeft een verjongend resultaat.' is cosmetisch arts bij het Coupure Centrum voor Plastische Chirurgie in Gent en bij Dermatologie Maldegem. Welke behandelingen doet u zelf? 'Alle behandelingen die ik aanbied, heb ik zelf uitgetest. Als routine heb ik daarvan overgehouden: jaarlijks Botox voor mijn kraaienpootjes en voorhoofd, en ook jaarlijks laser tegen pigmentvlekken en couperose. Meer vind ik voorlopig niet nodig.' Welke ingrepen overweegt u voor later? 'Fillers, omdat ik dagelijks bij patiënten de mooie resultaten daarvan zie. Ik vind het wel belangrijk dat het subtiel en naturel gedaan is. Ik zou dan in meerdere sessies een kleine hoeveelheid laten inspuiten, zo kun je altijd nog wat bijvullen. Ik heb ook ooit de cryolipolyse uitgeprobeerd, een procedure waarbij je lokaal vet bevriest. Ik ben sportief en let op mijn voeding, maar kreeg mijn lovehandles niet weg. Als het nodig is, zal ik daar zeker naar teruggrijpen.' Welke producten gebruikt u zelf? 'Ik gebruik al jaren een serum met daarin een ruime concentratie vitamine C, een sunblock met minstens factor 50 en een door de apotheker bereide nachtcrème met vitamine A. Allemaal ingrediënten en producten die wetenschappelijk onderbouwd zijn en waarvan je resultaat hebt.' Welke verzorgingstips geeft u aan uw patiënten? 'Stoppen met roken. Roken maakt je huid vaal en dof, en doet ze vroegtijdig verouderen. Ik zie het al vanaf een afstand als iemand rookt. Ook zonnebescherming is heel belangrijk. En je huid goed hydrateren. Als je tevreden bent over een crème, blijf daar dan bij. Het is een mythe dat het beter voor je huid is om vaak te veranderen.' Van welke ontwikkelingen verwacht u veel in de toekomst? 'Van de PlexR, een beperkte ooglidcorrectie zonder snijden. Daarbij krimpt de overtollige huid bij de ogen via een stroomstootje en verhitting. En op congressen hoor ik dat bedrijven crèmes aan het ontwikkelen zijn waar Botox in zit. Daar ben ik heel benieuwd naar. Al zou het niet goed zijn voor onze business.' (lacht) is dermatoloog en laserspecialist, en mede-eigenaar van de Skin & Laser Clinic in Antwerpen. Welke behandelingen doet u zelf? 'Ik test af en toe lasers uit, voor de aardigheid en om mijn patiënten goed te kunnen informeren. Uiteraard help ik patiënten met een vraag verder, maar ik vind rimpels charmant, ze geven persoonlijkheid.' Gebruikt u ook plantaardige, bio of vegan producten? 'Ik vrees dat dat vooral marketing is. Om de zoveel tijd heb je iets dat paniek zaait: deodorants die kanker zouden veroorzaken, parabenen die slecht voor je zouden zijn. Maar vaak blijkt de wetenschappelijke fundering dunnetjes. Wat vegan betreft: ik kan me voorstellen dat mensen uit principe niets willen gebruiken dat met dierlijke ingrediënten gemaakt is of dat op dieren getest is. Dat is ideologisch, maar die producten zijn niet noodzakelijk dermatologisch beter. Zo heb je ook biologische producten die net zoals chemische producten contactallergieën kunnen opleveren. Plantaardige of biologische producten zijn niet a priori beter. Wel kan iemand met een allergie voor parabenen beter af zijn met een bioproduct. Dat is allemaal geval per geval te bekijken.' Welke verzorgingstips geeft u aan uw patiënten? 'Ik sta nogal kritisch tegenover de antirimpelindustrie. Het enige waar bij fijne rimpels echt hard wetenschappelijk bewijs voor is, is vitamine A-zuur. En dan moet de concentratie hoog genoeg zijn. Ik geef ook het advies om je huid tegen de zon te beschermen. Maar ook hier ben ik niet fundamentalistisch: ik ga niet mee met het idee van factor 100 smeren in elke omstandigheid. We hebben ook behoefte aan wat vitamine D, en van de zon word je ook goedgeluimd. Verder pleit ik ervoor om crèmes te gebruiken die passen bij je huidtype. Ik zie dagelijks patiënten met cosmetica-acne: ze gebruiken meestal een product dat te rijk is of hun huid te veel afdekt en krijgen daar puistjes van.' is dermatoloog en laserspecialist, en eigenaar van het Dermatology Centre in Brussel. Welke behandelingen doet u zelf? 'Ik ben vijftien jaar geleden begonnen met Botox. Ik was een fronser en na een tijdje kreeg ik daar rimpels door. Met het ouder worden heb ik mijn hele voorhoofd meegenomen. Ik laat ook fillers inspuiten, vooral om de volumes van mijn jukbeenderen en kaaklijn te herstellen. Qua lasers ben ik een aanhanger van de Spectra carbon laser peel, een 'lunchtime' behandeling die je huid een éclat geeft en je poriën verkleint. Microneedling radiofrequency geeft dan weer mooie resultaten om je huid te verstrakken. Zulke behandelingen doe ik om de drie à zes maanden.' Welke producten gebruikt u zelf? 'Ik gebruik producten met bestanddelen waarvan wetenschappelijk bewezen is dat ze je huid verjongen: fruitzuren, vitamine C en andere antioxidanten, vitamine A en hyaluronzuur - dat laatste niet omdat het opvult, maar omdat het hydrateert. Ik gebruik altijd een zo 'puur' mogelijk product. En met een pompsysteem, zodat er zo weinig mogelijk contact is met de buitenlucht, waardoor de ingrediënten actief blijven. Natuurlijk, die ingrediënten werken maar beperkt: ze vertragen de huidveroudering, verbeteren de huidtextuur en de teint, maar gommen geen rimpels weg.' Gebruikt u ook plantaardige, bio of vegan producten? 'Ik heb er respect voor dat mensen crèmes willen die biologisch zijn of niet op dieren getest zijn. Maar ik verkies evidencebased ingrediënten, en die zijn niet altijd plantaardig. Er zullen zeker goede biologische en plantaardige producten bestaan, maar het is belangrijk om kritisch te zijn. Het gaat vaak om hypes. Nu zijn parabenen opeens de boosdoener. Maar ook natuurlijke producten bevatten bewaarmiddelen, anders zou zo'n crème na het openen snel bederven. En vaak zijn die bewaarmiddelen niet veel beter. Als dermatoloog zie ik trouwens regelmatig allergische reacties op plantaardige bestanddelen.'