Hals, decolleté en handen goed verzorgen mag voor velen geen halszaak zijn, je huid verraadt er (snel) je leeftijd. Smeren en op je houding letten kun je zelf, de professional biedt het stevigere werk.

'Our faces are lies and our necks are the truth. You have to cut open a redwood tree to see how old it is, but you wouldn't have to if it had a neck.' Auteur Nora Ephron schreef haar frustratie van zich af in het essay I Feel Bad About My Neck en stopte haar verouderde hals zo veel mogelijk weg onder een coltrui of sjaal.

Hals, maar ook decolleté en handen verraden vaak de 'echte' leeftijd bij veel mensen. Net als ons gezicht worden die zones veel blootgesteld aan externe factoren (zon, vervuiling, gure wind...) die de huid sneller doen verouderen, wat leidt tot rimpels, pigmentvlekken en een slappere huid. Doordat de huid in die zones wat anders in elkaar zit dan bij ons gezicht, is ze gevoeliger voor veroudering. 'De huid van die zones bevat erg weinig talgklieren', vertelt dokter Ingrid van Riet, dermatoloog bij Carpe in Antwerpen. 'Door dat talggebrek droogt ze makkelijker uit - talg vormt een beschermend laagje dat helpt voorkomen dat vocht uit de huid verdampt - en kan ze sneller reageren op bijvoorbeeld retinol en tretinoïne, puur vitamine A-zuur. Vaak is ze ook fijner. Die dunnere dermis leidt tot snellere huidverslapping.' Bovendien vergeten veel mensen dat de huid onder hun kaaklijn ook verzorging en bescherming nodig heeft om huidveroudering tegen te gaan. Idealiter smeer je het hele jaar door zonnefilters op onbedekte huid: gezicht, lippen, oren, hals, decolleté, handen... 'Vooral de uv A-filters zijn van belang: uv A leidt tot vroegtijdige huidveroudering zoals pigmentvlekken. Alleen weet je bij veel producten met SPF niet hoe krachtig hun uv A-bescherming is.' (Staat in de EU op de verpakking het uv A in een cirkeltje, dan mag je ervan uitgaan dat de uv A-bescherming minstens 1/3 van die tegen uv B is.) Hoewel je niet per se aparte hals- en decolletéverzorging moet smeren, helpen cosmetica die zones wel in goede conditie te houden. 'De concentratie retinol in een crème voor de hals is aan die zone aangepast, maar reageert je hals niet allergisch op de retinolcrème voor je gezicht, dan kun je die gerust doorsmeren. Is je gezicht vetter dan de huid van je hals, dan kies je liefst een meer voedende formule voor die laatste dan je dagcrème', aldus dermatoloog Van Riet. Bodylotion of zonnecrème kan overigens ook perfect op je handen, alleen trekt handcrème doorgaans sneller in zodat je verder kunt met je bezigheden. Handen na elke wasbeurt insmeren met handcrème (liefst met SPF) zou een goede gewoonte moeten zijn. Actieve bestanddelen in cosmetica kunnen, zij het beperkt, het verschil maken. 'Zo kunnen bestanddelen die collageen helpen aanmaken, zoals retinol en peptiden, helpen bij huidverslapping van de hals. En vitamine C, retinol en peelende BHA- en AHA-zuren kunnen pigmentvlekken die vaak op decolleté en handen opduiken wat vervagen.' Om de efficiëntie van die bestanddelen te vergroten raadt van Riet een dermaroller aan. 'Zijn fijne naaldjes prikken kleine gaatjes in de huidbarrière waardoor de actieve bestanddelen in de cosmetica die je erna smeert beter in de dermis kunnen dringen. Je kunt hem gebruiken op gezicht, hals en decolleté, maar ook op armen, buik en benen.' Maar geen enkele crème kan rimpels en vlekken volledig wegnemen. Voor (letterlijk en figuurlijk) stevigere resultaten moet je bij de professional zijn. Peelings, skin boosters, fillers, laser... 'De meeste behandelingen voor het gelaat zijn ook geschikt voor hals, decolleté en handen, tenzij ze inwerken op de talgklieren (lees ook hiernaast).' Instant resultaat krijg je doorgaans niet. 'Bij fillers en Botox zie je snel resultaat, maar als je aan de huidkwaliteit werkt, heb je geduld nodig. Eén toestel of product kan ook niet alles. Wil je huidverslapping én vlekken aanpakken, dan behandelen we eerst de vlekken omdat je daar sneller resultaat ziet. Behandelingen tegen huidverslapping boosten de huid om nieuw collageen aan te maken. Reken op minstens zes maanden tot een jaar voor je resultaat ziet.' Intussen kun je altijd nog een coltrui dragen. Je hoeft geen 64 te zijn om rimpels in je hals te krijgen. Tech neck, de horizontale lijnen die ontstaan door elke dag uren met gebogen hoofd op schermen te turen, duikt al bij twintigers op. 'Skin boosters of fillers met hyaluronzuur kunnen die lijnen verminderen, maar dan moet je erna nog steeds op je houding letten', aldus van Riet. 'Zet je laptopscherm bijvoorbeeld hoger.' Slaaplijnen zijn de tech neck van het decolleté. 'Vooral zijslapers met een grotere boezem hebben er last van. Nacht na nacht duwen die plooien zo'n acht uur in de huid. Na verloop van tijd worden ze definitief. 