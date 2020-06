Kunnen mannen en vrouwen wel dezelfde producten gebruiken? Of is er een wezenlijk verschil? En zit dat verschil dan in ons hoofd of in onze huid?

De lijn tussen mannelijk en vrouwelijk is al langer vervaagd. Vooral jonge mensen houden minder vast aan de traditionele man-vrouwrollen, meent onderzoeksbureau Mintel. 'Ze zijn meer genderfluïde, ze laten zich niet graag vastpinnen op gender. En bij uitbreiding ook niet op leeftijd, lichaamstype, huidskleur of seksualiteit.' 'Op sociale media spreken vooral jonge mannen openlijk over cosmetica. Ze hebben ook geen drempelvrees om een parfumerie binnen te stappen', bevestigt Raphaël Hobart van de Brusselse nicheparfumerie Senteurs d'Ailleurs, 40% van zijn cliënteel is man. 'Sommigen kopen specifieke producten, zoals een brow gel of een zelfbruiner, zelfs van een merk met een vrouwelijker imago. Vijftigplussers zijn vaak wat onzekerder en voelen zich geruster met producten die specifiek voor mannen zijn ontwikkeld.' Maar de meerderheid van zijn klanten, ook vrouwen, kiest vooral genderneutrale merken, zoals Aesop, Malin + Goetz of Grown Alchemist. 'Die hebben neutralere verpakkingen, texturen en geuren die zowel vrouwen als mannen aantrekkelijk vinden.' Voor Raphaël is gender niet relevant. 'Wij adviseren een klant in functie van huidtype en behoefte, niet in functie van zijn of haar gender. Huidverzorging is zeer persoonlijk, of je nu een vrouw of een man bent.' Toch is de huid van mannen en vrouwen anders, stelt dermatologe Valérie Peeters van Medical Skincare in Sint-Truiden. Om te beginnen is er de baardgroei. 'Regelmatig scheren maakt de huid gevoeliger, wat om aangepaste producten vraagt. Mannen hebben meer en sterkere haren, waardoor het onderhuidse bindweefsel meer structuur heeft, wat het sterker maakt en iets minder gevoelig voor veroudering. De huid van vrouwen veroudert wat sneller onder invloed van de menopauze, waardoor de huid droger wordt en ook minder elastisch.' De huid van mannen is ook iets dikker, zo'n 10 à 20%. 'Dat scheelt maar een fractie van een millimeter, maar het maakt een verschil. In het algemeen hebben mannen een iets vettere huid, doordat hun hogere testosterongehalte de talgproductie meer stimuleert.' Qua verzorging raadt Peeters de meeste mannen aan om geen te vette crème te gebruiken, tenzij ze eczeem hebben of een droge huid. 'Maar eigenlijk gaat het meer over texturen dan over ingrediënten of formules.' Dat beaamt Raphaël: 'Het verschil zit vooral in de verwachtingen. Vrouwen houden ervan om de hele dag het comfort te voelen van een crème. Mannen willen het niet voelen, en liever ook niet zien.' Voor producten die je afspoelt, zoals shampoos en douchegels, zijn de formules én texturen doorgaans dezelfde. Enkel geur en verpakking verschillen, louter een kwestie van marketing dus. Voor mannen en make-up geldt dat in principe ook, al ligt dat nog gevoeliger. Visagiste Sabine Peeters maakt mannen op met dezelfde producten die ze voor vrouwen gebruikt. Maar wel met een ander resultaat: 'Ik focus meer op het matter maken van de huid, minder op het opmaken zelf. Mannen hebben doorgaans meer last van vergrote poriën en glans dan vrouwen.' Volgens Sabine grijpen mannen het snelst naar concealer, zeker als ze opmerkingen krijgen dat ze er vermoeid uitzien. 'Concealer geeft onmiddellijk resultaat, maar je ziet het nauwelijks.' Oogmake-up ligt het moeilijkst: 'Dat valt meer op.' Dat beaamt Raphaël: 'Het is cruciaal voor mannen dat je niet ziet dat ze make-up dragen. Make-up wordt gezien als (te) vrouwelijk, al zal dat vermoedelijk wel evolueren.' Calvin Kleins Ck One maakte ons in 1994 vertrouwd met uniseks parfums. De frisse geur met androgyne modellen viel op tussen de stereotiepe reclames voor sensuele vrouwenparfums en viriele houtgeuren. In diezelfde periode kwamen nicheparfums op, die focusten op ingrediënten, niet op gender. En hoewel die parfums vaak minder stereotiep ruiken, merkt Maxime Boxtaele van de Antwerpse nicheparfumerie Necessities toch dat de meeste overwegend mannelijke of vrouwelijke gebruikers hebben. 'Houtgeuren als Escentric Molecules Molecule 01 en Byredo's Bal d'Afrique verkopen we voor 95% aan vrouwen, terwijl de bloemige houtgeur Penhaligon's Halfeti of het aromatische Gentle Fluidity Silver van Maison Francis Kurkdjian vooral door mannen wordt gekocht.' Zijn we dan toch geconditioneerd? 'Factoren als verpakking, uitleg, de verkoper, de winkel en de cultuur spelen een rol', zegt Maxime. 'Een parfum dat zich als mannelijk positioneert stelt sommige klanten gerust. Mensen die neutralere geuren dragen doen dat volgens mij vooral omdat ze er zelf gelukkig van worden, niet om indruk te maken op hun omgeving.'