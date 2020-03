Duurzaam, zero waste, makkelijk om mee te nemen en ruimtebesparend, die zeepbars. Zelfs de luxemerken gaan voor watervrije producten. Is dit een trend of een revolutie?

Heeft douchegel in een flacon afgedaan? Shampoo, tandpasta, hydraterende olie, deodorant en gezichtsreiniger: ze duiken steeds vaker in vaste vorm op, en niet alleen in de biowinkel. Terwijl supermarkten nieuwe merken zoals N.A.E. of Nature Box in de rekken hebben staan, waait de nieuwe wind ook bij de luxemerken: Dior en Acqua di Parma lanceren vaste en poederzepen. Ook premium huidverzorgingsmerken zoals dat van topkapper Christophe Robin brengen nu shampoo bars of sticks op de markt. 'De mentaliteitsverandering is duidelijk voelbaar', aldus Cécile Perrissin Fabert, manager duurzame consumptie van het agentschap voor duurzame ontwikkeling Utopies. 'Dat ook luxemerken nu vaste producten brengen, is een sterk signaal. Zij zijn de trendsetters.' Voorstanders prijzen vooral de verpakking, die onze ecologische voetafdruk verkleint. 'Vandaag wordt 52 procent van onze producten verkocht zonder verpakking', zegt Claire Maurice van pionier Lush. Dankzij onze eerste vaste shampoos in 2005 hebben we ondertussen al 124 miljoen plastic flessen minder verbruikt.' Door de afwezigheid (of toch bijna) van water in de samenstelling kunnen we ook zonder synthetische conserveringsmiddelen werken, iets waar milieuactivisten op hameren. 'De productie van vaste shampoos kost bijna twintig keer minder energie dan hun vloeibare broertje', vervolgt Cécile Perrissin Fabert. 'Als je ze verstandig gebruikt, gaan ze ook langer mee', zegt Marine Bisson, brand manager bij Henkel Beauty Care. 'Eén shampoo bar zou twee flessen van 250 ml vervangen.' Om van een echte revolutie te spreken, zou minstens 10 procent van de consumenten volledig op vaste producten moeten overschakelen. 'Dat percentage is voldoende om de zwijgende meerderheid mee te trekken en de markt fundamenteel te veranderen', legt Cécile Perrissin Fabert uit. Lush is klaar om een solide alternatief te bieden voor álle producten, ook gezichtsverzorging, waar we nog geneigd zijn om crèmes en serums met een overwegend waterige basis te gebruiken. 'Minder water betekent minder bacteriën', benadrukt Alessandro Commisso, productontwikkelaar bij Lush. 'In een waterige emulsie zou fruit bijvoorbeeld beschimmelen zonder conserveringsmiddelen.'De overgang naar vaste producten vergt wel een aanpassing. 'Jarenlang kregen we in reclamefilmpjes te horen dat een goede lichaamsreiniger of een goede shampoo moest schuimen en een artificieel geurtje moest hebben,' stelt Cécile Perrissin Fabert, 'maar je kunt zulke opvattingen wel bijsturen.' Bijvoorbeeld door een paar slimme tips mee te geven om je shampoo bar er tot het einde goed te laten uitzien. 'Als hij barst en er niet meer zo schoon uitziet, kun je hem au bain-marie smelten en daarna in een siliconenmal weer doen stollen', stelt Claire Maurice voor. Steek je de overige restjes in een klein gaaszakje, dan kun je ze gebruiken om je sokken- of ondergoedlade te parfumeren.Het spreekt voor zich dat je wel hygiënisch moet omspringen met een stuk zeep, en het beste - net zoals bij je tandenborstel - je stuk voor eigen gebruik houdt, zeker zolang het coronavirus de ronde doet. 'Denk er ook aan om je bar na gebruik even af te drogen', voegt Marine Bisson toe. 'En vermijd stilstaand water, bewaar ze op een droge plaats.' Het goede oude zeepbakje is weer in de mode, in design- of retroversie.