In een cultuur die erg gefocust is op jeugd, is het wat zoeken om gracieus ouder te worden, ondervindt beautyjournaliste Sofie Albrecht. Gelukkig duiken er steeds meer voorbeelden op van vijfenveertigplussers die hun schoonheid omarmen. Zonder krampachtig twintig te willen lijken.

Complimenten over je uiterlijk krijgen als veertigplusser voelt vaak dubbel. Zie je er echt goed uit of goed 'voor je leeftijd'? Volgens Kris Colpaert, arbeidspsychologe en gespecialiseerd in intergenerationele samenwerking, is dat ageism, discriminatie op basis van je leeftijd. 'Mensen bedoelen het misschien wel als een compliment, maar eigenlijk oordelen ze over je leeftijd in functie van hun verwachtingen over hoe je er op een bepaalde leeftijd moet uitzien.' Wanneer je jong bent lijkt nagenoeg alles gepermitteerd: veel of geen make-up, zotte experimenten, half bloot of niet... Naarmate je ouder wordt lijken er steeds meer regeltjes bij te komen: een rist kledingstukken die niet meer 'kunnen' wanneer je knieën niet meer strak staan of je taille zoek is, glitters en glans vermijden om rimpels niet te accentueren, enzovoort.

...