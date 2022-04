Vergeet de sobere French manicure. Extra lange nagels, met motiefjes of elegant gestyled, zijn nu hip. 'Nailart heeft de plaats van make-up ingenomen.'

De naam Vivian Xue zegt je misschien niets, maar haar nailartvideo's deden TikTok ontploffen. De jonge vrouw uit San Francisco heeft al meer dan 2,3 miljoen volgers. Ze ruilde haar carrière in de techwereld in voor Pamper Nail Gallery, haar eigen merk van press-on nails, herbruikbare gelnagels, vaak in XXL-formaat, die ze met de hand beschildert en verkoopt op haar webshop. Xue staat bekend om haar nailart met Disney-personages, maar zette ook al Van Goghschilderijen en zelfs Het laatste avondmaal van Leonardo Da Vinci op nagels, voor 450 euro. Mocht je er nog aan twijfelen: nagels zijn meer dan ooit blikvangers. De pandemie heeft ons verlangen naar mooi verzorgde handen en professionele manicures verre van ingetoomd, ze deed ons zelfs nog meer zin krijgen in nagellak, stras en feelgood-emoticons op onze nagels. Ook voor onder meer Billie Eilish, Lady Gaga, Cardi B en de Kardashian-clan mag het gerust wat meer zijn: de extravagante bling is terug en siert ook menig bekende nagel. 'Elke nieuwe manicure die ze showen gaat viraal op het web', vertelt Ophélie Lepère, beautyconsultant voor het trendbureau Nelly Rodi. 'Nagels zijn een manier geworden waarmee Generatie Z zich uitdrukt. Zeker de voorbije twee jaar, waarin we ons moesten verbergen achter mondmaskers, nam nailart de plaats in van make-up. Jonge meisjes die hun nagels doen of laten doen herkennen zichzelf als leden van dezelfde clan. Het is een manier om je te onderscheiden, om je persoonlijkheid en creativiteit te tonen, wat essentieel is voor jonge zoomers.' Sociale media en de onbetwistbare kracht van hun algoritmen spelen een sleutelrol in deze nieuwe trend. Onze handen zijn zelfs de echte sterren van onze selfies geworden. Net zoals we zwoeren dat we nooit ugly shoes zouden dragen en die nu massaal willen, zijn gelnagels, die tot voor kort nog als vulgair werden bestempeld, synoniem geworden voor elegantie. 'De technieken en producten zijn ook erg veranderd, waardoor we nu verfijnder kunnen werken', vertelt Mélanie Rigaux, oprichtster en CEO van Mamzelle Nails, dat twee nagelsalons heeft in Bierges en Namen. 'We kunnen een semipermanente gelbasis nu ook heel natuurlijk afwerken.' Ook bij Lakstore in Antwerpen vraagt het merendeel van de klanten naar dat manicuretype omdat men een verzorgde manicure wil die verschillende weken blijft zitten, maar waarvan je nauwelijks ziet dat het gelnagels zijn. En liefst almond nails, nagels die amandelvormig worden gevijld. De meest populaire nailart blijft de French revisited, ofwel de klassieke French manicure maar dan met gekleurde randjes, ofwel eentje waarbij niet de rand van de nagel, maar de lunula, het halve maantje aan de nagelbasis, gelakt wordt. Ook bij Lakstore merken ze dat de visie op nailart veranderd is. 'Vroeger waren wij degenen die nailart droegen', vertelt Christel Vande Velde, die samen met haar dochter Sara Vanhoorne de Antwerpse nail bar oprichtte. 'Onze klanten zagen onze nagels en begonnen er zelf naar te vragen. De vraag is de laatste twee jaar echt toegenomen. Eens je begint, kun je ook niet meer stoppen. Je wordt je bewust van het belang van mooie handen. Vergeleken met de VS, waar ik regelmatig cursussen volg, lopen we ver achter. Als je nagels daar niet gedaan zijn, kijken mensen je vreemd aan.' De vraag is intussen zelfs zo groot dat gereputeerde salons altijd volgeboekt zitten. Zij moeten zelfs nieuwe klanten weigeren, wat het geval is bij Garage in Luik en Beauty and the Nails in Gent, waar je je op de wachtlijst kunt laten zetten in de hoop een plekje te bemachtigen... over drie maanden. Net als bij tattoos maakt de behendigheid van de nailartist en van de nagelstylist het verschil. 'Hoe langer de nagel - en dat betekent in dit geval dat je een constructiegel gebruikt - hoe creatiever je kunt zijn met vormen en patronen', verklaart Rigaux. 'Wanneer een klant me een foto van nailart laat zien die ze van het internet heeft geplukt, is het altijd moeilijk om te beslissen waarmee ik begin en eindig: het is de kleine finishing touch die het ontwerp mijn stempel geeft en doet opvallen in de massa.' Net als in de meeste nagelsalons waar je je plekje niet wilt kwijtspelen, komen de klanten van Rigaux om de vier weken langs om hun gelbasis en met name de uitgroei aan hun nagels te laten bijwerken en van design te veranderen. Rigaux, die ook een opleidingscentrum heeft uitgebouwd en zich intussen laat omringen door een heel team, doet zelf alleen nog maar 'speciale bestellingen', met name seizoensgebonden nailart (voor kerst, Halloween...) of de nagels van bruidjes die perfect moeten zijn voor hun grote dag. Steeds meer modemerken en magazines doen ook een beroep op haar voor hun campagneshoots en editorials. 'Nagels zijn een verlengstuk van je outfit geworden', aldus Lepère. 'Ze bepalen sterk de artistieke richting van een shoot. Nailart is een kunst, net als tatoeëren. Mensen vragen steeds vaker naar een specifieke nagelartiest en diens specifieke ontwerpen. Het beeld dat we van nailartists hebben is niet langer dat van uitgebuite, onderbetaalde vrouwen die aan de lopende band manicures zitten te doen in een nagelsalon.' Volgens Lepère is het durven dragen van (extreem) lange nagels, in navolging van beroemdheden die de toon zetten op sociale media, ook een manier om je macht aan de wereld te tonen. 'Het is een nieuwe, nogal agressieve uiting van feminisme, die sensualiteit en zelfs provocatie gebruikt als instrument om je identiteit te doen gelden.' Op een vergelijkbare manier gebruiken mannen nagellak om te tonen dat ze gender ongeremd benaderen ( lees hiernaast). Net zoals veel vrouwen zich tijdens de lockdownmaanden aan meer excentrieke nailart durfden te wagen, konden mannen die zich tot het avontuur lieten verleiden eraan wennen om met gelakte nagels op hun toetsenbord te typen zonder de zijdelingse blikken van collega's te moeten verdragen. Er hangt natuurlijk een prijskaartje aan en dat kan (stevig) oplopen. Een semipermanente basis laten aanbrengen kost gemiddeld zo'n 50 euro. Daarbij komt nog de prijs van de nailart, vaak enkele euro's per gelakte nagel. Voor de meest verfijnde creaties wordt zelfs een schatting opgemaakt. Zo kan de rekening makkelijk oplopen tot meer dan 100 euro per maand. Vandaar dat steeds meer nailartfans nu voor doe-het-zelfnailart kiezen en online tutorials volgen. Volgens TikTok, waar de hashtag #NailArt vorig jaar goed was voor niet minder dan 15,7 miljard views, kunnen we in 2022 een explosie van press-ons verwachten. Die hebben het voordeel dat ze makkelijk herbruikbaar zijn en zelfs op imperfecte nagels kunnen worden geplakt. Ook nail wraps, bedrukte nagelstickers die op natuurlijke nagels of een gelbasis kunnen worden aangebracht, doen het goed. Ze volstaan om - voor een tiental euro - in stijl te wachten tot er een plekje vrijkomt in de nagelstudio van je keuze voor het professionele werk.