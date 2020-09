Podcasts schieten als paddenstoelen uit de grond, maar in het Nederlandstalige aanbod gaapte er een grote krater wat beauty betreft. Daar brengen beautyblogger Romy Van Haecke en pr-manager Manon Aerens verandering in.

De eerste Belgische beautypodcast, 'Beyond the Cream', is het geesteskind van beautyblogger Romy Van Haecke (Rusty Revolvers) en beauty pr-manager Manon Aerens, twee beauty-aficionado's. Het doel van de podcast is verschillende perspectieven binnen de beautywereld een platform geven. Iedere aflevering nodigen ze een gast uit, die vanuit een persoonlijke insteek vertelt over de beautysector. De gasten zijn van verschillende markten thuis: van oprichters van beautylabels en winkeluitbaters tot laboranten, make-up artiesten, journalisten en communicatieverantwoordelijken.

Ik luister zelf enorm veel naar podcasts, ben een beautyfan én ben van nature super nieuwsgierig. Door samen een podcast op te richten konden we onze droom waarmaken en inspirerende mensen uit de beautysector aan een spervuur van vragen onderwerpen,' vult ze aan. 'We vinden de verhalen van deze mensen zo boeiend dat we tijdens het praten gewoon de tijd vergeten. Dat we hen een platform kunnen geven vinden we super.' De naam van de podcast geeft het al weg: Beyond the Cream wil meer zijn dan een praatbarak over de mooiste kleuren lippenstift. 'We willen zelf bijleren en dieper graven. Er zijn zoveel verschillende aspecten aan de beautywereld, maar die worden niet vaak genoeg belicht vinden wij.' 'Wanneer je vertelt aan mensen dat je in de beautysector werkt, denken ze al snel aan fluffy zaken,' klinkt het bij Romy. 'Toen ik op de Fashion Talks was van Flanders DC vroeg ik me af waarom er voor de beautysector geen gelijkaardige evenementen worden georganiseerd in België. Waarom heeft beauty niet dezelfde standing als mode? Dat is precies waarom we de verschillende facetten van de beautywereld willen bespreken en mensen met erg uiteenlopende jobs aan het woord laten. Natuurlijk zijn er fluffy en frivole kanten aan beauty, maar er zit ook een business achter en het is gebaseerd op wetenschap. De meeste mensen kennen die kanten nog niet.' Niet dat de fun en frivole kant niet leuk en interessant kan zijn, vinden de vrouwen. Die vinden ze zelf even boeiend als de meer serieuze zijde van de sector. 'Volgens ons kunnen ze perfect naast elkaar bestaan. Ze hebben elk hun positieve kanten. Gelukkig durven mensen er vandaag de dag meer voor uitkomen dat ze plezier beleven aan beauty.' De wereld is veranderd op heel wat vlakken. Zo is er meer aandacht voor zelfzorg en ruimte voor individuele expressie. 'Een algemeen schoonheidsideaal dat wordt opgedrongen wordt niet meer zomaar gepikt. Dat vinden wij heel positief,' vertelt Manon. Voor de podcast-hosts is hun passie voor beauty dan ook geen manier om in het rijtje te lopen, maar eerder een kans om zichzelf uit te drukken. 'Ik blog al sinds m'n elfde, maar hield mijn interesse in beauty tijdens de middelbare school stil.' Pas later kwam Romy er voor uit dat ze gepassioneerd is door beauty en profileerde ze zichzelf zonder schroom als beautyblogger.Ook Manon legde een gelijkaardig parcours af. 'Ik was al van jongs af aan geïnteresseerd in beauty, maar tijdens mijn tienerjaren heb ik dat even on hold gezet. Ik durfde niet volledig mezelf te zijn. Toen ik ging studeren en op kot ging, ben ik mezelf beginnen ontplooien. Dat was in dezelfde periode dat blogs zijn opgekomen. Ik verslond die blogs en mijn interesse in beauty wakkerde terug aan. Omdat ik gegroeid was als persoon en sterker in m'n schoenen stond, durfde ik er eindelijk voor uitkomen dat ik van beauty hield.' Door een stage bij Clinique besefte Manon dat je van je passie je beroep kunt maken en dat er ook in de beautysector pr-verantwoordelijken nodig zijn. 'Wat me ook altijd heeft aangetrokken aan de beautywereld is dat het een sector is waar vrouwen vaak de plak zwaaien. Denk maar aan de pioniers in beauty, zoals Estée Lauder en Helena Rubinstein: slimme zakenvrouwen die de markt bepaalden.'Maar hoe zit het dan met het schoonheidsideaal? Hebben cosmeticamerken daar geen groot aandeel in? 'Het is een interessante discussie,' vindt Manon. 'Ik zag onlangs een retro advertentie geprint staat in een boek. De boodschap luidde: "Would your husband remarry you?", gevolgd door allerlei schoonheidstips. Absoluut tenenkrullend natuurlijk. Dat kom je nu gelukkig niet meer tegen, dit soort vrouwonvriendelijke nonsens.''Het deed me wel nadenken over de rol van de beauty-industrie op vlak van het ideaalbeeld van de vrouw. Het is een kip of ei-verhaal vind ik. Zijn het de merken die dit beeld opdringen of spelen de merken in op de tijdsgeest? Naar mijn aanvoelen zal een groot beautymerk nooit het risico nemen om te adverteren op een manier die totaal niet past binnen de tijdsgeest. Vroeger leefden we in een eerder patriarchale samenleving, waarin vrouwen meer als inhoudsloze lustobjecten werden bekeken. Dat is nu, dankzij de emancipatiestrijd, veranderd. Merken weten dat en durven nu ook anders communiceren. We kunnen dus wel met de vinger wijzen naar die merken, maar uiteindelijk reflecteren zij wat er leeft in onze samenleving. Er is altijd een vruchtbare grond nodig voor een nieuwe manier van communiceren.' Ook Romy ziet hoe merken proberen de vinger aan de pols te houden. 'Wanneer een beautylabel 50 tinten foundation op de markt brengt, doet het dat niet volledig uit zichzelf. Het is een groot financieel risico om te nemen. Merken doen dit enkel als ze aanvoelen, vanuit hun doelgroep, dat er nood is aan verandering. Hoe beter ze luisteren naar hun klanten, hoe succesvoller ze zullen zijn. En als ze de boot missen, zullen ze moeten inboeten aan populariteit.' 'Om eerlijk te zijn heb ik het gevoel dat de beauty-industrie eerder achterloopt op de maatschappij. Meer dan dat ze dingen opleggen vanuit hun eigen perspectief, passen ze zich aan,' stelt Manon. Kortom: hoe inclusiever en expressiever de samenleving, hoe inclusiever en expressiever de beautywereld. Maar dragen de merken volgens hen dan zelf geen verantwoordelijkheid? 'Zeker wel,' klinkt het in koor. 'Vooral omdat de beautysector ook jonge meisjes aanspreekt en vrouwen met complexen over hun huid. Ze hebben dus wel degelijk een grote verantwoordelijkheid om hier op een goede manier mee om te gaan. Ook dit is een thema dat we aan bod laten komen in de podcast. We gaan in gesprek over die verantwoordelijkheid met onze gasten', verzekert Romy ons. Een voorbeeld van een merk dat heel goed mee is met z'n tijd is Glossier. 'De oprichtster denkt steevast: wat wil de consument? In plaats van: wat wil de industrie? De klanten van Glossier vormen een hechte community. Zij bepalen wat er geproduceerd en gelanceerd wordt. Dat is de toekomst.' De nieuwe generatie is een kritische generatie. 'Daar zijn wij enorm blij om,' vertellen de podcasthosts. 'Ze durven echt alles in vraag stellen. Dat zie je ook bij media en merken die zich richten op jongeren. Zij weten heel goed dat je niet moet afkomen met een belerend toontje dat hen opdraagt om bepaalde kleding te dragen of producten te smeren om binnen de norm te passen.' Niet dat iedereen al mee is met deze evolutie. 'Zoiets vraagt jaren. Merken kunnen niet zomaar hun kar keren. Er is dus zeker nog werk aan de winkel', klinkt het bij Manon. 'Door sommige individuen en merken wordt er krampachtig vastgehouden aan die ouderwetse aanpak, maar ze zullen wel merken dat die tijd voorbij is. De toekomst is vrijer. Mensen kiezen helemaal zelf wat ze willen dragen, of ze make-up willen dragen of niet en welke beautyproducten ze willen smeren.' Manon herinnert zich nog goed hoe tijdens haar middelbare schooljaren iedereen er hetzelfde bijliep. 'Dat is nu wel anders. Tieners zijn veel unieker in hun stijl. De generatie Z laat zich de les niet spellen.' Volgens Romy hebben ze ook een veel groter aanbod in wat ze kunnen lezen of wie ze willen volgen. 'Vroeger kon je opkijken naar een select clubje bekende mensen en je stijl aftoetsen bij je vriendinnen uit de klas. Dat is tegenwoordig helemaal anders. Via sociale en online media ligt de wereld aan onze voeten.' Een ander heet hangijzer is de impact van ons consumptiegedrag op het milieu. Ook daar zien de dames een positieve evolutie. 'Vroeger kon je enkel bij de biowinkel producten vinden die goed zijn voor de planeet. Ondertussen vind je deze merken in allerhande shops en zijn dit soort producten geen niche meer,' vertelt Romy enthousiast. 'Zowel op vlak van ingrediënten als op gebied van de verpakkingen - of zelfs verpakkingsloze producten - hebben we rasse schreden voorwaarts gezet.' Manon vult aan dat ze het enorm positief vindt dat ook grote bedrijven investeren in groene ontwikkelingen. 'Is dit greenwashing? Voor een deel misschien wel, maar we mogen de impact ervan niet onderschatten. We zijn grote fans van kleine, onafhankelijke biomerken, maar als een groot internationaal merk ecologische innovaties doorvoert, is dat meteen een grote stap vooruit. De vraag van het publiek is luid en duidelijk: ze willen dat alle merken - ook de grote spelers - verduurzamen.'De beautysector is volgens de hosts bovendien heel wat transparanter geworden dan vroeger. 'Merken communiceren veel meer over wat er in hun producten zit, welke ingrediënten ze vermijden of net graag gebruiken en wat ze doen om hun voetafdruk te verminderen,' klinkt het. Al wil die transparantie nog niet zeggen dat alles even duidelijk is voor de consument. 'Zo is biologisch en natuurlijk niet hetzelfde, al denken veel mensen dat wel.' Er is dus nog nood aan heldere informatie en toelichting van die informatie. Met hun podcast hopen Manon en Romy te tonen wat er al goed gaat en waar de kansen liggen voor de beautysector om zich te verbeteren. 'Er waait een nieuwe wind. Nu klink ik misschien als een naïeve wereldverbeteraar, maar ik geloof echt dat we door bij te leren in de juiste richting kunnen bewegen,' besluit Manon. 'Er zijn heel wat boeiende innovaties die de verduurzaming van de sector vooruit stuwen. Ken je TerraCycle? Dat is een bedrijf dat productverpakkingen die moeilijk recycleerbaar zijn toch recycleert. Verpakkingen zijn een grote uitdaging, maar we worden enorm blij als we horen dat bedrijven slimme oplossingen bedenken,' vertelt Manon enthousiast. Als uitsmijter van ons gesprek geven Romy en Manon nog een tip mee om als consument duurzamer om te springen met beauty: 'Gebruik minder. Wij denken bij nieuwe producten altijd: is dit nodig? Less is nog altijd more. Een vijftienstappenplan, wie heeft daar 's ochtends nu tijd voor? Merken die niet te veel tralala verkopen hebben voor ons altijd een streepje voor. Jezelf van tijd tot tijd eens verwennen met een facial is tof, maar voor het dagdagelijks gebruik hoef je écht geen rek vol producten te smeren.'