De lockdown heeft de No Make-up-beweging een stevige boost gegeven. Dat blijkt uit een enquête.

Drie jaar geleden droeg 42 procent van de vrouwen dagelijks make-up, vandaag is dat nog maar 21 procent. Tot die bevinding kwam studiebureau Ifop in opdracht van Slow Cosmetique, na een bevraging van 3018 Franse vrouwen. Het aantal vrouwen dat nooit of slechts heel af en toe make-up draagt, is in dezelfde tijdspanne dan weer gestegen van 36 naar 45 procent. Vooral jonge vrouwen geven aan zich minder te maquilleren, en dan vooral de bewoonsters van steden uit hogere sociaal-culturele klassen.

Daarbij speelt de lockdown een voorspelbare, maar erg grote rol. 44 procent van de Françaises die tot maart regelmatig make-up droegen, zeggen dat vandaag minder te doen. Een tweede oorzaak ligt in de brede mondmaskerplicht in Frankrijk, die iets als lippenstift in het beste geval onzichtbaar en in het slechtste geval vlekkerig maakt.

Generatiekloof

De resultaten willen echter niet zeggen dat Françaises geen zier meer geven om hun verschijning, aldus de studie. De helft van de vrouwen geeft bijvoorbeeld aan te willen investeren om de huidkwaliteit te verbeteren. 48 procent wil dat evenwel doen zonder gebruik te maken van 'chemische' producten. Daarbij geeft ook een significant deel van de vrouwen aan dat ze bewust nadenkt over de gevolgen van haar beautykeuzes voor milieu en dier. Voor een op drie vrouwen die jonger zijn dan 25 is het een doorslaggevende keuze aan de kassa.

Deze beauty-evolutie maakt deel uit van een fundamentele verschuiving in onze samenleving Laure Fiscourt, adjunct-directeur bij Ifop

Hoewel de terugkeer naar beauty zonder make-up zich laat voelen bij alle vrouwen, is ze bij jongeren en langer opgeleiden veel meer uitgesproken. Vooral wanneer de enquête polst naar hoe vrouwen kijken naar vrouwen zonder make-up, duikt er een generatie- en opleidingskloof op. 46 procent van de vrouwen ouder dan 65 jaar en 44 procent van de vrouwen zonder bachelordiploma zien het niet dragen van make-up in het openbaar als een teken van een vrouw die zich laat gaan.

Ook op de werkplek wordt een minimum aan make-up nog door een derde gezien als essentieel, al geeft wel de helft van de vrouwen aan dat ze ook gerust zonder achter hun (thuis)bureau durven gaan zitten.

Authenticiteit en gezondheid

'De afname van het gebruik van make-upproducten heeft verschillende verklaringen', aldus Laure Fiscourt, adjunct-directeur bij Ifop. 'Zo is er het verlangen naar meer natuurlijke schoonheid, het laten zien van je authentieke zelf. Een andere factor ligt in de zoektocht naar een gezondere huid, door het gebruik van bepaalde producten te beperken. Zeventig procent van de Franse vrouwen geeft immers aan een gevoelige huid te hebben. Er is een echt verlangen om je huid te willen beschermen, hem te laten ademen. Dan is er nog de sociale druk die sterk afgenomen is: zeker de jonge generaties voelen niet meer de noodzaak om zich te maquilleren als ze gaan werken. Een nieuwe stap in de vrouwenemancipatie!'

De enquête werd enkel afgenomen bij Franse vrouwen, maar volgens de auteurs zijn de trends niet beperkt tot de Franse markt. 'Natuurlijk is het gewicht van elke verklarende factor overal anders, maar de tendensen zijn een heel wat landen te zien. Dat komt omdat deze beauty-evolutie deel uitmaakt van een fundamentele verschuiving in onze samenleving.'

