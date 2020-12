Door de coronacrisis zijn onze sociale contacten tot een minimum beperkt. En dus lopen we heel wat tedere aanrakingen mis van mensen die ons lief zijn. Zelfmassage, al dan niet met behulp van kleine accessoires, kan helpen om wat van de spanning weg te nemen.

Sinds maart zit onze huid - toch het grootste orgaan van ons lichaam - min of meer in gedwongen isolement. Aanrakingen mogen dan al even levensnoodzakelijk zijn als eten, drinken en slapen, ze zijn tegenwoordig een luxegoed. Zelfs in onze eigen bubbel is het oppassen geblazen en worden we zelden 'eens goed vastgepakt'. Nochtans hunkert onze huid naar contact met de huid van anderen, een concept dat door de Angelsaksische wereld in de jaren 70 skin hunger, huidhonger dus, werd gedoopt. Inmiddels weten we dat al die kleine gebaren die we vandaag moeten missen, cruciaal zijn voor ons welzijn. Daar is zelfs wetenschappelijk bewijs voor: twee pilootstudies van de universiteit van Luik hebben aangetoond dat een massage een impact heeft op de aanmaak van cortisol (het stresshormoon), van dopamine en van ocytocine. Dat laatste hormoon wordt ook wel 'knuffelhormoon' genoemd en speelt tevens een rol bij pijnregulatie, bij het temperen van neerslachtigheid en angst en bij het vermogen om te ontspannen. 'Nu we zoveel mogelijk afstand moeten houden en weinig tedere aanrakingen krijgen, is zelfmassage een prima manier om aardig te zijn voor onszelf', pleit Fabrice Mascaux, psycholoog, massagetherapeut en medeauteur van deze studies. 'Net zoals een massage door iemand anders, kan zelfmassage helpen om je spieren te ontspannen, het vermogen tot zelfgenezing van je lichaam te stimuleren en je weerstand een boost te geven. Zie het als een gelegenheid om in je eentje op een respectvolle manier tijd door te brengen met jezelf. En geniet van de talloze weldoende effecten van deze benadering, zowel op je lichaam als op je geest.' Kleine dagelijkse automatismen - je haar borstelen, een trui in kasjmier aantrekken, heel bewust een douche nemen of jezelf insmeren met bodycrème - worden zo kostbare momenten van aandacht voor jezelf, ook al kunnen ze een streling of een massage door iemand anders nooit helemaal vervangen. Tal van eenvoudige of geavanceerde voorwerpen kunnen je helpen om de spanning weg te nemen uit lichaamszones waar je met je handen minder goed bij kunt. Denk maar aan het bovenste of middelste deel van je rug of, voor wie niet meer zo soepel is, je voeten. 'Er bestaan bijvoorbeeld dubbele massageballen die je, in rugligging of rechtopstaand en leunend tegen een muur, over je wervelkolom laat glijden. Daarmee kun je makkelijker bij een zone waar de spieren vaak erg gespannen staan', zegt Mousse El Gadhouri, kinesitherapeut en personal trainer bij Aspria. 'Er zijn ook kleine schuimrollers, hetzij glad, hetzij met uitsteeksels, om je voetzolen te masseren. Daarmee stimuleer je de bloedcirculatie en vermijd je zware en gezwollen benen, een van de vele nefaste gevolgen van het feit dat we door de lockdown minder bewegen. Ook de zeer ergonomisch gevormde massagehanden zijn ideaal voor een zelfmassage, al zullen ze nooit de vaardige handen van een masseur vervangen. Al deze tools zijn ook geknipt om je lichaam voor te bereiden op het sporten of om het nadien te helpen recupereren.' Océane Taquoi, een fervente fan van dry brushing (zie kader), beklemtoont evenwel dat we in geen geval de zintuiglijke kracht van een hand op onze huid mogen onderschatten. 'De biomimetica is perfect', zo stipt ze aan. 'Een aanraking met de vingertoppen - fantastische tactiele receptoren - is veel intiemer en veel persoonlijker.' Fabrice Mascaux, die eveneens cursussen zelfmassage geeft, beklemtoont ook het belang van een diepe ademhaling. Hij raadt vooral aan om heel relaxed uit te ademen bij contact met lichaamszones die last hebben van spanning. 'Het heeft geen zin om de strijd aan te binden met pijn. Het is beter om die te aanvaarden en om met je handen beweging, warmte en aandacht te geven aan gespannen of pijnlijke lichaamszones. Zie het als een manier om je te verzoenen met jezelf en met je eigen lichaam.' Wie lijdt onder de eenzaamheid, krijgt van de therapeut het advies om tijdens de zelfmassage het beeld van een geliefde op te roepen. 'Denk tijdens het contact met je eigen lichaam aan iemand die belangrijk voor je is en die bereid is om tijd uit te trekken voor jou en voor jouw welbehagen', zo geeft hij mee. En hij verzekert dat de zelfmassage in dat geval tien keer zo deugddoend is.