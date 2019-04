Een goede verzorging, weinig product en een beetje geduld. Dat zijn de drie gouden regels van make-up artist Marlien Echelpoels. Ze gunt ons een blik in achter de schermen van haar drukke leven en verklapt haar beautygeheimen.

'Ik wist al snel dat ik in de beautysector zou werken. Van jongs af aan gaf ik mijn vriendinnen make-overs en op latere leeftijd ging ik naar de kappersschool. Een job als kapper leek me niet creatief genoeg, dus trok ik na het middelbaar naar Milaan om visagie te studeren aan de MUD Studio. Tegenwoordig moeten MUA's (afkorting van make-up artieste, nvdr) zowel haar als make-up kunnen, dus dat speelt in mijn voordeel.'

...