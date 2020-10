Huidkleurig ondergoed, fond de teint, pleisters: de emancipatiestrijd van Black Lives Matter laat zich voelen tot in de parfumerie, lingerieboetiek en apotheek. Wij maken een inventaris van die inclusieve inhaalbeweging.

Huidskleur wordt beige, besliste bol.com eind augustus. En dat is geen semantische spielerei. Geen 'Raider wordt Twix', maar een naamsverandering met kilo's maatschappelijk gewicht. Want 84% van de wereldbevolking is niet blank. En toch wordt nude al de hele modegeschiedenis lang geassocieerd met die bleke beige kleur. Daar brengt de Nederlandse webwinkelgigant nu verandering in. De timing is geen toeval. In Nederland laait de jaarlijkse zwartepietendiscussie weer op. (Bol.com weert nu ook dat woord en alle aanverwante producten.) En de Amerikaanse burgerrechtenbeweging Black Lives Matter kreeg internationaal gehoor na de dood van George Floyd eind mei. Met wereldwijde protesten op straat en online met zwarte vierkantjes en hashtags.

'De laatste vijf jaar is het make-upaanbod voor mensen met een donkere huid enorm gegroeid. Dat doet deugd. Het voelt als een bevestiging: we mogen er zijn', aldus visagiste Leonie Gysel, frontvrouw van Arsenal. Met een Vlaamse vader en Congolese moeder gebruikt ze de make-up niet alleen voor haar job. 'Natuurlijk bestaan er al lang producten voor donkere huid. Maar het aanbod was beperkt en je moest het weten te vinden. Ik kocht het in de Brusselse wijk Matonge of via louche sites. Maar daar zat ook brol tussen. Het is zo praktisch dat ik nu gewoon naar de Carrefour kan gaan. Maar het is ook een morele opsteker dat mijn producten nu op ooghoogte liggen in de supermarktgangen in plaats van in een klein winkeltje in een zijstraat. Zoiets heeft echt een effect op je zelfbeeld.' In Amerika is dit echt big. Maar ook in de Belgische parfumerie is het foundationgamma niet langer een reeks ivoorkleurige tubes. In de supermarkt vind je ook shampoo voor krul- of kroeshaar. De bekende betaalbare merken als Maybelline, Rimmel en L'Oréal hebben elk hun eigen lijn gekleurde concealers en foundations. Ook duurdere merken volgen de tendens. In 2018 lanceerde Dior als eerste premiummerk inclusieve make-up. Dit onder het hoedje van hun nieuwe, jongere, hippere en betaalbare make-upcollectie: Backstage. Hét icoonproduct zijn de veertig tinten foundation, bedacht door 'onze' Peter Philips, de creatief directeur van Dior Make-up. Een stap in de goede richting. Al blijft er ook kritiek komen, omdat de bedrijven zelf nog zeer 'wit' zijn. Zolang ze geen echt inclusief beeld tonen, bijvoorbeeld in hun personeelsbestand, lijkt het een beetje holle marketing. Dé voorloper van inclusieve make-up is misschien wel MAC Cosmetics, opgericht door twee Canadese make-upartiesten. Hun tagline bij de oprichting in 1984 is veelzeggend en nog altijd in gebruik: All Ages, All Races, All Sexes (recent veranderd naar All Genders). In hun campagnes zetten ze ook een heel inclusief beeld neer. 'Hét iconische product is Studio Fix: een collectie concealers en foundations in maar liefst 64 tinten. Dat is niet gewoon van licht naar donker in kleine stapjes. Het zijn verschillende reeksen, met bijvoorbeeld warme en koude ondertonen', vertelt Ines Borgonjon, senior make-up artist van MAC Cosmetics België. 'Maar ook in onze verzorgingsproducten houden we rekening met verschillende huidskleuren. De voedende Strobe Cream bevat glinsters die je een gezonde glow geven. Die reflecterende deeltjes hebben ook een kleur en dus maakten we vier versies zodat er altijd eentje bij jou past.' Vragen we ons nog af: worden ook andere make-upproducten zoals lipstick, blush en oogschaduw afgestemd op huidskleur? Borgonjon: 'Zeker, vooral blush. Maar anders dan bij foundation, poeder en concealer die specifiek zijn voor een huidskleur, kun je andere producten wel uitwisselen. Het effect is gewoon anders. Bij mij is een cappuccinokleurige lipstick behoorlijk opvallend, terwijl die bij een donker iemand juist subtiel is.' Ook een early bird is Iman Cosmetics. Al in 1994 startte het Somalische model haar betaalbare make-uplijn, vooral gericht op donkere huid. In een interview zei ze ooit: 'Ik heb altijd de zwarte Estée Lauder willen zijn.' Als er al meer dan 25 jaar aan de weg getimmerd wordt, waarom maken die grote huizen dan nu pas de omslag? Visagiste Leonie Gysel: 'Geen idee. Ik zit daar niet aan de top. Maar ik denk dat de grote beautyconcerns L'Oréal en Estée Lauder een grote markt zien in ons. Uiteindelijk tellen alleen de cijfers.' De rol van Rihanna mag hierin zeker niet onderschat worden. Sinds zij eind 2017 haar make-uplijn Fenty lanceerde met veertig tinten foundation, zijn de L'Oréals en Diors van deze wereld wakker geschoten. Plots breiden ze allemaal hun gamma uit tot veertig tinten. Dit wordt ook wel 'Fenty Forty' of het 'Fentyeffect' genoemd. Naast puistjes, rode vlekken en zwarte kringen wil je soms ook je ondergoed verbergen. Onder een wit T-shirt bijvoorbeeld. Maar lang niet voor iedereen is beige lingerie dan de oplossing. Dat bleek nog maar eens uit de hashtag #benniebeige van de Nederlandse blogster Rowan Blijd, die zo behaproducenten wilde aansporen om ook donkere tinten te produceren. Dat heeft Floor van de Pavert blijkbaar gehoord. Want de eigenares van lingerieboetiek voor grote maten SuperBra in Rotterdam startte een eigen collectie samen met de Poolse producent Ewa Michalak. Van de Pavert: 'Ik run een lingeriewinkel in een stad waar de helft van de vrouwen een donker kleurtje heeft. Waarom zouden er voor hen geen huidkleurige beha's mogen zijn?' Het Londense Nubian Skin startte al in 2014 met inclusief nude ondergoed. Onder meer Beyoncé is fan. Het merk was een tijdje verkrijgbaar bij de Bijenkorf in Nederland, maar verdween daar uit het gamma. Hun webwinkel levert wel in België. Fijn: Nubian Skin heeft ook panty's en badkleding. Bekender bij het grote publiek is Björn Borg, dat zich in 2016 van zijn inclusiefste kant liet zien met een huidkleurige onderbroekencollectie in zes tinten. De timing zat goed: ze lanceerden op 21 maart, de internationale dag tegen racisme en discriminatie. Alleen bij de intenties stellen we ons wat vragen. De Skincollectie was eenmalig en is niet meer verkrijgbaar. Dit lijkt meer op een marketingstunt dan op een inclusieve ambitie. Ook Hunkemöller roomde zijn inclusieve collectie af. Een jaar geleden lanceerde het de populaire Angie-beha (cup A t/m G) en twee slips in zeven nudekleuren. Vandaag zijn er nog maar drie tinten verkrijgbaar. Ook in de schoenenbranche wordt er rekening gehouden met huidskleuren. Kijk maar naar Christian Louboutin. Die lanceerde in 2013 de collecties 'Les Nudes' met pumps in vijf huidtinten. Vleeskleurige schoenen hebben het doel je benen optisch te verlengen en dat lukt natuurlijk alleen als het dezelfde kleur is. De collectie groeide mettertijd en in mei lanceerde Louboutin voor het eerst mannen- én uniseks stukken. De reeks telt intussen acht tinten en omvat naast pumps ook sneakers, ballerina's, brogues, laarzen, slippers en zelfs handtassen. Tot slot krijgen ook pleisters een emancipatorische make-over. In juni lanceerde het Amerikaanse pleistermerk Band-Aid zijn eerste gamma pleisters in verschillende huidskleuren. In Nederland biedt HeltiQ al twee jaar niet-blanke pleisters onder de naam 'Het Grotere Verband'. In elk doosje zitten zes huidskleuren: van zwart tot beige. Helemaal bol.com-proof dus.