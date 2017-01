Winnaars Henry van de Velde Awards: maatschappelijke relevantie viert hoogtij

Al sinds 1994 bekronen de Henry van de Velde Awards goed design. De prijzen zijn een ode aan de diversiteit, de noodzaak en de impact van design. Er werden prijzen uitgereikt in twaalf verschillende categorieën, die opgedeeld kunnen worden in twee overkoepelende categorieën, namelijk de Henry van de Velde Special Awards en de Henry van de Velde Design Solution Awards.

Het viel de jury op dat design het voorbije jaar naast inspirerend ook zeer relevant was. Designers krijgen een meer maatschappelijke functie en bieden op hun manier vaak verrassende en eenvoudige oplossingen. Design kan een mooi object zijn, maar even goed een oplossing voor maatschappelijke problemen waarmee we vandaag geconfronteerd worden, zoals de mobiliteit, het klimaat, de gezondheidszorg en het vluchtelingenprobleem.

De Special Awards gaan terug tot bij de start in 1994 en honoreren een jong talent, een bedrijf dat design voorbeeldig inzet en een loopbaan.De Design Solution Awards zijn nieuw sinds deze editie. In 8 categorieën tonen zij oplossingen waar design voor dient. Het publiek kon ook zijn stem uitbrengen. Het resultaat hiervan is de Henry van de Velde Public Award.

Overzicht van de winnaars

Henry van de Velde Lifetime Achievement Award 16: Kristel Van Ael & Joannes Vandermeulen - Namahn

Juryverslag: Als experten in human centred design vertoeven Kristel Van Ael en Joannes Vandermeulen (partners van Namahn) wereldwijd in de kopgroep wanneer het gaat over digital, user experience en service design. Hun bureau is daarbij een centrum geworden dat actief bijdraagt aan de definitie van design wereldwijd. Speciale lof gaat daarbij uit naar de grote inspanningen die worden geleverd op het vlak van didactische toolontwikkeling, openlijke kennisdeling en het grote sociale engagement van de trekkers.

Henry van de Velde Company Award 16: Rotor Deconstruction

Rotor Deconstruction is een afdeling van Rotor, een Brussels collectief. Rotor is opgericht in 2005 en heeft als doel het hergebruik van bouwonderdelen te promoten.

Juryverslag: Waar in oorsprong Rotor Deconstruction vooral is ontstaan met een focus op semi-industriële afbraakprojecten waarbij afvalstromen in kaart werden gebracht, verlegden zij later hun aandacht ook naar het verzamelen en aanbieden van deze materialen voor een tweede leven. Daardoor bestaat de organisatie uit praktische profielen, theoretici die onderzoek doen naar duurzaamheid en tentoonstellingsmakers die dit alles aanschouwelijk weten om te zetten. Wat vooral opvalt is dat werknemers van verschillende strekkingen samen zitten, en de kruisbestuiving en interactie het bedrijf naar een hoger niveau tilt. De jury is deze innovatieve manier om een organisatie op te zetten opgevallen, en beschouwt het als een boeiende businessmodel innovatie.

Henry van de Velde Young Talent Award 16: Pieter-Jan Pieters - OWOW

Pieter-Jan Pieters (°1988) studeerde aan de Design Academy Eindhoven en volgde er de richting Man & Mobility. Na zijn afstuderen lanceerde hij zijn eindwerk op Kickstarter, met veel resultaat.

Juryverslag: Pieter-Jan Pieters heeft bewezen luchtig en vindingrijk te zijn in zijn ontwerpaanpak. Vooral zijn motto om niet volledig te vertrekken vanuit de wensen van de klant gaat in tegen de klassieke ontwerppraktijk en wordt door de jury toegejuicht als opvallend en gedurfd. Zijn in Eindhoven gevestigde bureau OWOW kende een viertal jaar geleden een bijzonder succesvolle start via Kickstarter. Pieter-Jan Pieters wordt hier opnieuw opgepikt omdat OWOW momenteel reeds een kleine tiental werknemers telt en nationale en internationale opdrachten binnenhaalt. De jury duidt Pieter-Jan Pieters als beloftevol jong talent aan omdat hij zijn initiële succes heeft weten te bestendigen zonder zijn bijzondere speelse manier van werken achter zich te laten.

Henry van de Velde OVAM Ecodesign PRO Award 16: Rotor Deconstruction

OVAM Ecodesign PRO is een designprijs voor ontwerpen of diensten volgens de principes van ecodesign of met een positieve invloed op het milieu. Rotor Deconstruction ging ermee aan de haal.

Henry van de Velde Better Health Award 16: INGA Wellbeing

INGA Wellbeing staat voor comfortabele, stijlvolle kledij voor zorgpatiënten. De collectie bevat bloesjes, truien, kleedjes, broeken en pyjama's die discreet voorzien zijn van openingen voor drains of van panden die gemakkelijk kunnen worden verwijderd voor een medisch routineonderzoek of behandeling en de patiënt in zijn waarde laten.

Ontwerp Fiona Mc Greal, Opdrachtgever INGA Wellbeing i.s.m. Gysemans Clothing Industry, Innovatie Centrum, Alsico NV, Philippe Buck, Solvay, Jacques Peeters, Jules Bordet Institute

Henry van de Velde Collective Award 16: MARTA

De lokale Antwerpse markt met directe band tussen producent en gebruiker werd in de bloemetjes gezet omwille van hun sterk geloof in samenwerkingen, het stimuleren van eerlijke prijzen voor de boeren en verwerkers en hun korte ketenaanpak. De markt sensibiliseert, informeert en stimuleert.

Ontwerp ONDERGROND vzw (Ellen Pil, Sophie van Haasen, Caroline Huyghe, Daphne Pascual) met de steun van de Provincie Antwerpen, Stadslab 2050 en Born in Antwerp

Henry van de Velde Communication Award 16: Disarming Design from Palestine (DDFP)

Deze designprijs staat voor oplossingen die de leesbaarheid en/of begrijpbaarheid van een product, concept, dienst of project verbetert of vergroot. Het inclusief designlabel met Palestijnse gebruiksgoederen Disarming Design from Palestine (DDfP) wil alternatieve verhalen brengen over Palestina nu en wil reflecteren over de functie van creatieve praktijken in conflictsituaties. Het platform ontwikkelt, toont en verkoopt hedendaagse designobjecten uit Palestina, ontworpen door hedendaagse designers, kunstenaars en studenten in samenwerking met lokale producenten en ambachtslui.

Ontwerp Annelys de Vet, i.s.m. Mohammad Saleh, Sami Khaldi, Ghadeer Dajani, Wisam Hourani en May Marei, Opdrachtgever Disarming Design from Palestine

Henry van de Velde Design Research Award 16: Aalst, stad met zicht op zorg!

Twee co-creatie trajecten vanuit een servicedesigntraject om als zorgstad ervoor te zorgen dat senioren in hun vertrouwde omgeving thuis blijven wonen. De grote uitdaging was om zowel de ideale woonzorgomgeving te onderzoeken als hoe Aalst zich als zorgstad kan positioneren. Inspirerende visies konden ontwikkelen. Het co-creatietraject zorgde ervoor dat zorgverstrekkers en andere bedrijven uit Aalst nieuwe samenwerkingen aangingen en initiatieven ontplooiden.

Ontwerp Studio Dott (Suzan Bijloo, Lisa Apers, Tine Peeters) i.s.m. AIPA & Pantopicon, Opdrachtgever Stad Aalst

Henry van de Velde Efficiency Award 16: Haspencubes

Deze designprijs wordt uitgereikt aan projecten die oplossingen bieden om de kost verbonden aan een product of dienst verkleinen, zonder in te boeten op de kwaliteit. Om de temperatuur op de fruitplantages in de winter te laten stijgen worden blikken brandende parafine geplaatst zodat de knoppen aan de bomen niet aanvriezen. Na het uitbranden moeten de lege blikken opgeruimd worden. Bart Dooms van Haspenwood vroeg aan Frédéric Boonen een vuurpot te bedenken die volledig opbrandt en ook efficiënt is. Frédéric ontwikkelde de Haspencube waarbij de grondstof appelhout uit eigen streek komt.

Ontwerp Boonen Design Studio (Frédéric Boonen), Opdrachtgever Haspenwood

Henry van de Velde Feel Good Award 16: Memory Stone

Deze prijs wordt toegekend aan een project dat mensen op een verrassende wijze emotioneel raakt of prikkelt. Memory Stone ontwerp betonnen urnen en grafstenen. "Of het leuk is voor een ontwerper om een grafsteen te ontwerpen, weet ik nog niet; boeiend is het zeker en als je tot een rationele oplossing komt, is het des te beter", aldus Axel Enthoven. "Als je het uiteindelijke ontwerp zo maakt dat het zelfreinigend is en onderhoudsvriendelijk, als het eenvoudig en snel te plaatsen is, als het solide en stabiel is, als het eenvoudig en natuurlijk lijkt en als het in alle omgevingen past en ook nog tijdloos is, ben je al een hele stap verder. Vanuit de emotionele zijde moet het een knipoog zijn naar diegene die je moet achterlaten. De eenvoudige en uitgepuurde vorm symboliseert de verdiende rust. Bescheiden maar aanwezig, iconisch zonder verwaandheid. Geïnspireerd door de natuur en met respect ontworpen."

Ontwerp Axel Enthoven (Yellow Window), Opdrachtgever Memory Stone (Serax)

Henry van de Velde Life Quality Award 16: Maggie Shelter

De Maggie Shelter is de oplossing waar vaste constructies niet mogen, gewenst of praktisch zijn. Het duurzame noodgebouw is snel op te zetten en te verplaatsen, modulair, polyvalent en aanpasbaar aan de seizoenen. Ze heeft een hoge energieprestatie en weerstaat aan een hard klimaat en aan stormen. De constructie werd voorzien van een dubbele wand uit aluminium en zeildoek die volledig opgevuld kan worden met lokale materialen. De Maggie ziet eruit als een grote tent maar heeft de voordelen en functionaliteit van een vast gebouw.

Ontwerp DMOA architecten bvba (Benjamin Denef, Matthias Mattelaer, Bart Peeters, Kjell Keymolen, Inge Stuyckens), Opdrachtgever Maggie i.s.m. KULeuven, Centexbel, Vermako, Vervaeke, Fedasil, Agentschap Innoveren & Ondernemen en Flanders Investment & Trade

Henry van de Velde Public Award 16: Stand-Up Nomad

Het publiek heeft gesproken en gaf de publieksprijs aan dit heel nuttige ontwerp. De StandUp Nomad is een in hoogte verstelbare statafel, die handmatig versteld kan worden, zodat iedereen op een ergonomisch verantwoorde manier (tafelblad op ellebooghoogte) rechtstaand kan werken.

Ontwerp Henri Verheughe & Mathias Ellegiers, Opdrachtgever Jaswig bvba

Nieuwe Vlaamse Meesters in de Kunst: Jo De Baerdemaeker

Eerste Eretitel 'Nieuwe Vlaamse Meester in de Kunst' voor letterontwerper Jo De Baerdemaeker. Het is de hoogste erkenning voor internationaal befaamd Meesterlijk Vakmanschap uit Vlaanderen. De eretitels worden toegekend in 10 categoriee?n (kunst, wetenschap, culinair, sport, ...) aan hij of zij die 'het Meesterschap' bereikt heeft.

De Henry van de Velde Awards zijn een initiatief van Design Vlaanderen, dat nu behoort tot Flanders DC. De OVAM en BOZAR zijn partners.

Wie de laureaten graag van naderbij bestudeert kan afzakken naar de gratis tentoonstelling in de Foyers van BOZAR met daarin de 25 nominaties en de 12 winnaars van de Henry van de Velde Awards '16. De tentoonstelling loopt tot en met 19 maart.

