Zimbabwe wil toerisme aanwakkeren met cultuur en ecotoerisme

Om het masterplan uit te voeren heeft de overheid een toerismefonds opgericht. Dat moet dienen om toeristische producten te verbeteren en plaatselijke investeerders aan te trekken. Dat heeft de minister van Toerisme Christopher Mushohwe toegelicht in de krant The Herald.

"Met de oprichting van dit fonds willen we lokale spelers in de toeristische sector ondersteunen. Het is de bedoeling dat attracties ook aantrekkelijker worden voor binnenlandse toeristen en lokale investeerders worden aangetrokken."

Leren om op vakantie te gaan

Volgens Mushohwe werd het nationaal toeristisch masterplan ontwikkeld om het toerisme in Zimbabwe een boost te geven. Daarvoor werden tien toeristische ontwikkelingszones aangeduid.

Een van de aandachtspunten is een programma op de scholen dat kinderen aanspoort tot het ontwikkelen van een cultuur om op vakantie te gaan.

Om het toerisme aan te zwengelen krijgt Zimbabwe hulp van het Japan International Cooperation Agency (JICA), een agentschap dat sociale en economische groei stimuleert in ontwikkelingslanden.

Meer dan de Victoriawatervallen

De vier eerste van in totaal tachtig projecten moeten de leidraad vormen voor de overige ontwikkelingsprojecten. De handleiding daartoe moet tegen de maand mei gefinaliseerd zijn.

Het eerste project draait om het Noord-Zimbabwaanse Tengenenge. Dit kunstenaarsdorp waar alle driehonderd families leven van beeldhouwen, wordt prominent op de toeristische kaart gezet.

Een ander gehucht, Chesvingo, krijgt de officiële naam van 'Cultureel Dorp'. JICA heeft ter plekke personeel opgeleid op het vlak van marketing, boekhouding, het bereiden van gerechten en het verzorgen van toeristische rondleidingen. De gidsen geven toeristen uitleg over de traditionele manier van leven van de oorspronkelijke bevolking van Chesvingo, de Karanga. "We willen het toerisme diversifiëren", zei Irvin Murombedzi van het ministerie van Toerisme bij de uitreiking van de certificaten voor het personeel, afgelopen week. "We willen dat toeristen niet enkel monumenten zoals de Victoriawatervallen of de Kariba Dam komen bezoeken maar ook de culturele aspecten van onze bevolking leren kennen en waarderen."

Verder wordt er nog een toeristische rondleiding georganiseerd, de Township Tour in Bulawayo, de tweede grootste stad van Zimbabwe, en wordt er ingezet op een project rond ecotoerisme.

"We verwachten dat deze projecten meer binnenlands toerisme op gang zullen brengen en de interesse van internationale toeristen zullen aanzwengelen", zegt Mushohwe. "Dat is goed voor de lokale en nationale economie."