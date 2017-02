11 redenen waarom je Macedonië moet bezoeken

1. Macedonië telt meer dan vierduizend archeologische sites, meer dan 950 kerken en kloosters en 150.000 vierkante meter aan muurschilderingen.

2. In Macedonië liggen meer dan 1600 dorpjes: groot en klein, gelegen in de bergen of het dal, arm of rijk, modern of traditioneel. Maar de inwoners zijn overal even vriendelijk en gastvrij.

3. De Macedonische natuur is gevarieerd en ongerept: 38 bergen waarvan 20 boven de 2000 meter, drie nationale parken (Pelister, Mavrovo en Galicica), 43 meren en een groot aantal grotten waaronder de 212 meter diepe Vrelo grot. Je kan er talloze sporten beoefenen zoals klimmen, mountainbiken, paragliden, skiën en wandelen.

4. Een van de hoogtepunten in Macedonië is het Ohrid meer, een vier miljoen jaar oud meer waarin 200 inheemse diersoorten leven en dat op de Unesco lijst van Werelderfgoederen staat.

5. De traditionele Macedonische keuken bevat elementen uit het hele Middellandse Zeegebied en uit het Midden-Oosten. Het gevolg: een heerlijke en gevarieerde keuken. Daarbij drink je natuurlijk een glas huisgemaakte Balkanwijn.

6. In Macedonische steden als Skopje kan je uitstekend winkelen. De bazar in Skopje telde in de 18e eeuw al 2150 winkels. Tegenwoordig kan je alles kopen in Skopje: traditionele spulletjes zoals juwelen, zilver, kleding, keukenaccessoires en Ohrid parels, maar ook alle grote internationale merken zijn er te vinden.

7. Gokken is een eeuwenoude traditie in Macedonië. Al tijdens de Oudheid speelden de Macedoniërs het gokspelletje Barbut. Tegenwoordig is spanning gegarandeerd in een van de gloednieuwe casino's.

8. Macedonië kent een bruisend nachtleven dat zeven nachten in de week doorgaat. Overdag treffen Macedoniërs elkaar voor een kop koffie. 's Avonds treden in bars uitstekende muzikanten en zangers op en in de disco's die tot de beste in Zuidoost-Europa behoren kan je dansen op de ritmes van wereldberoemde dj's.

9. Macedonië is het perfecte land om het evenwicht tussen plezier en werk te hervinden. Overal in het land zijn thermale baden te vinden waarvan de verkwikkende werking al bekend was bij de Romeinen.

10. Moeder Teresa werd in 1910 in Skopje geboren. Net als deze beroemde dame is Macedonië een vreedzaam, warm en gastvrij land waar vooral ook kinderen met open armen ontvangen worden.

11. Macedonië is een land waar verschillende culturen gemengd en verenigd zijn. Verschillende religies en overtuigingen worden er gerespecteerd. Dat geldt ook voor het verleden waardoor, zoals de Macedonische regisseur Milcho Manchevski het uitdrukte, "in ons land de eeuwen elkaar niet opvolgen, maar tegelijkertijd bestaan."

