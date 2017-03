Maak kennis met Crystal Ship: 'Nergens in Europa is dit te vinden'

Bekijk de beelden van The Crystal Ship 2016, de kunstwerken die het straatbeeld in de stad zoveel mooier maken.

The Crystal Ship meerde vorig jaar voor het eerst aan in Oostende. Het festival dat van Oostende een kunstmuseum in de openlucht maakt, was met ruim 50.000 bezoekers meteen zo'n hit dat het al dit jaar in plaats van in 2018 terugkeert.

"Na het succes van de eerste editie van The Crystal Ship duurde het niet lang alvorens we beslisten om het evenement niet om de 2 jaar, maar jaarlijks te organiseren", zegt Burgemeester Johan Vande Lanotte. "We willen Oostende op de kaart zetten als een Europese topbestemming op het gebied van Public Art. Tegen de paasvakantie van 2018 willen we 60 werken van internationaal gerenommeerde kunstenaars verzamelen in onze stad."

Om alvast een idee te krijgen: de video van The Crystal Ship 2016

Met de Crystal Ship heeft Oostende meteen een record te pakken: het is weliswaar pas de tweede maal dat het 'Public Art Festival' plaatsvindt, maar het is nu al het grootste in deze soort in Europa. Curator Bjorn Van Poucke: "Nergens in Europa worden zoveel artiesten in dit genre bij elkaar gebracht voor een gezamelijk kunstenfestival. Met het Crystal Ship willen we kunst naar de mensen brengen en dat is precies wat we hebben gedaan: in de loop van twee weken hebben we meer dan 20 indrukwekkende muurschilderingen en meer dan 200 kleinere kunstwerken gerealiseerd. En dat midden in het centrum van de stad, de plaats waar mensen wonen en werken. Dat is behoorlijk uniek."

Wat is het Crystal Ship precies?

Twintig kunstenaars uit binnen- en buitenland worden uitgenodigd om muurschilderingen, kunstinstallaties of sculpturen in de openbare ruimte te creëren. Samen maakten ze tijdens de eerste editie meer dan 25 kunstwerken die een kunstparcours door de stad en op het Groen Lint rondom Oostende vormt. Erg fijn aan dit festival is dat het volledig gratis is.

Bovendien verdwijnen de kunstwerken niet na afloop van het festival, maar ze blijven de stad sieren. De kunstwerken die tijdens de tweede editie gemaakt zullen worden, voegen zich bij de al bestaande werken waardoor het kunstparcours telkens een beetje groter wordt. Bezoekers kunnen aan de hand van een kaartje een fiets- of wandeltocht langs alle werken maken.

Opening tijdens de paasvakantie

Dit jaar wordt het festival feestelijk geopend tijdens de paasvakantie, op 7 en 8 april, maar de week ervoor kunnen bezoekers al zien hoe de artiesten hun kunstwerken maken.

Tijdens het openingsweekend op het Acturenplein worden ook de vernieuwde wandel- en fietsroute langs de kunstwerken gelanceerd. Daar krijg je een routeplannetje waarmee je een tour langs de kunstwerken kan maken. Bovendien zendt Studio Brussel live uit vanuit Oostende.

Festival met de Oostendenaars

De Crystal Ship is niet enkel bedoeld voor toeristen, maar zeker ook voor de Oostendenaars zelf. Ze worden ook actief betrokken bij het festival. Ze kunnen via de website Visit Oostende/Mijn Muur een muur of garagepoort indienen waarop een artiest een kunstwerk zou kunnen maken. Afgelopen jaar deden de Oostendenaars met meer dan honderd suggesties enthousiast mee.

Ook voor jong, nog onbekend talent heeft het festival oog. Jongeren tussen de 12 en 26 kunnen een ontwerp indienen. Een jury onder leiding van curator Bjorn Van Poucke selecteert vijftien kunstenaars die deel mogen nemen aan vier workshops 'street art' zodat ze hun ontwerpen nog beter kunnen maken. Uiteindelijk wordt er één jonge artiest uitgekozen die zijn of haar kunstwerk mag realiseren en dat zal worden opgenomen in het kunstparcours.

Klinkende namen

Nog niet alle namen van de kunstenaars die dit jaar hun stempel op Oostende zullen drukken zijn bekend, maar de lijst is nu al indrukwekkend:

Axel Void (Verenigde Staten)

Bosoletti (Argentinië)

C215 (Frankrijk)

Henrik Uldalen (Noorwegen)

Hyuro (Spanje)

Johannes Mundinger (Duitsland)

Nelio (Frankrijk)

Outings Project (Frankrijk)

Pastel (Argentinië)

Ricky Lee Gordon (Zuid-Afrika)

Sebastián Velasco (Spanje)

SpY (Frankrijk)

Levalet (Frankrijk)

Strook (België).

Deze laatste kunstenaar, Strook (Stefaan De Croock) afkomstig uit Brugge, gaat aan de slag met het gebouw van Toerisme Oostende. Hij zal een 50 vierkante meter groot abstract portret van hout maken aan het gebouw. Hij gebruikt daarvoor uitsluitend hout dat werd verzameld in en rond Oostende waaronder oorspronkelijk hout van de Mercator.

Bjorn Van Poucke is zeer enthousiast dat Strook meewerkt aan de 2de editie van The Crystal Ship: "We maken met Strook een abstract portret in hout op het gebouw van Dienst Toerisme. Public art, street art en hedendaagse kunst komen hier samen in één grote installatie op een erg visibele plaats in de stad. De perfecte manier om aan te tonen dat we met The Crystal Ship niet aan hokjesdenken doen. "

